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Байден (2322) США (14465)

Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден повернувся до виконання обов'язків після медпроцедури

Президент США Джо Байден повернувся до виконання обов'язків після того, як передав їх на деякий час віце-президенту Камалі Харріс через медичну процедуру.

Про це повідомила у твіттері прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Цензор.НЕТ.

"Президент поговорив з віце-президентом і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35. Президент був у гарному настрої і на той час повернувся до повноважень", - написала Псакі.

За її словами, Байден поки що залишається в армійському госпіталі імені Волтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили, що віце-президент США Камала Гарріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона стала першою в історії жінкою, яка виконувала обов’язки президента США.

Читайте: Байден вперше тимчасово передасть свої повноваження

Раніше в п'ятницю Байден передав повноваження Гарріс на той час, поки він перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Волтера Ріда.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
всего лишь 1 час 25 минут! а дед бункерный иногда днями и неделями ботокс подкачивает и ничего никому не передаёт!
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19.11.2021 20:45
+5
Бо знає, назад вже не віддадуть.
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19.11.2021 21:05
+2
Какой смысл это делать на пару часов, он же когда ложится спать полномочия не передает.
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19.11.2021 21:49
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всего лишь 1 час 25 минут! а дед бункерный иногда днями и неделями ботокс подкачивает и ничего никому не передаёт!
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19.11.2021 20:45 Відповісти
Бо знає, назад вже не віддадуть.
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19.11.2021 21:05 Відповісти
Тут ще та справа. До Байдена є питання. Але збав нас боже від Камали.
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19.11.2021 21:08 Відповісти
Что это за процедура?
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19.11.2021 21:46 Відповісти
Гугл подскажет.
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19.11.2021 21:57 Відповісти
о подкацапник с Рашки..как всегда в спаме
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19.11.2021 22:16 Відповісти
Попробуй, может и понравится, у бульбоголовых это наций анальная забава 😅😂🤣
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19.11.2021 22:17 Відповісти
Какой смысл это делать на пару часов, он же когда ложится спать полномочия не передает.
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19.11.2021 21:49 Відповісти
шанс крякнуть от мед процедуры, наверное, выше чем во сне- решил перестраховаться
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19.11.2021 21:52 Відповісти
общий наркоз - есть риск
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19.11.2021 22:05 Відповісти
Кокой токой наркоссссс 😁 Когда это предваряющая процедуру клизма действовала на пациента усыпляюще 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😜🤪
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19.11.2021 22:19 Відповісти
Це колоноскопія. Різні пацієнти переносять по різному. Стан здоров*я, вік, тощо. Йому робили під наркозом.
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20.11.2021 09:03 Відповісти
это не клизма - это колоноскопия .в развитых странах после 50 лет - абсолютно обязательная процедура раз в 5 лет.(колоректальный рак - не шутки)
ее делают под общим наркозом - чтоб пациент не дергался и не мешал
(Хотя фрик Трамп отказался от наркоза - именно чтоб не передавать власть по процедуре)
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20.11.2021 09:26 Відповісти
ну і що, знашли у кишках чіп 5g чи Пфаізєр?
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20.11.2021 00:01 Відповісти
Товариш Камала трохи не лопнула від пихи поки трималася за ручку валізи з кнопкою. Тепер не буде руку мити до смерті.
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20.11.2021 00:38 Відповісти
У Байдена Т А М Украину не видели ???
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20.11.2021 00:50 Відповісти
длбйб
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20.11.2021 09:29 Відповісти
после клизьмы?
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20.11.2021 07:17 Відповісти
колоноскопія ... загугліть ... або спробуйте ...
За компомм багато сидите - перевіритись не завадить ...
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20.11.2021 09:04 Відповісти
 
 