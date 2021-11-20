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Новости Происшествия
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Киев (24534) смерть (9034)

Двое работников погибли на киевском заводе вследствие нарушения техники безопасности. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На киевском заводе погибли двое работников – на них упал многотонный станок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает КАСС "Киевская служба спасения".

"На заводе "ЭМКО", что на улице Олексы Тихого, 99, произошла ужасная трагедия: вследствие нарушения правил техники безопасности во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок.

Оба погибли на месте".

После завершения следственно-оперативных мероприятий спасатели достали тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час.

По факту происшествия проводят служебное расследование.

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Двое работников погибли на киевском заводе вследствие нарушения техники безопасности 01
Двое работников погибли на киевском заводе вследствие нарушения техники безопасности 02
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Что значит уволили тела погибших? Наверное освободили. А так да, действительно ужасная трагедия.
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20.11.2021 04:00 Ответить
Та на цензоре бывают зашквары с написанием слов... Звільнили вместо вивільнили...
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20.11.2021 07:36 Ответить
Юргис Сарвас. Вчи українську.
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20.11.2021 07:37 Ответить
Типова помилка Ґуґоль перекладача : "звільнили - увилили". Звідси висновок: нема чого перемикатись на кацапську версію сайту. Нехай щастить!
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20.11.2021 08:06 Ответить
Оговорка по Фрейду.Читать"Уволили ЗАДНИМ числом".Не стой под грузом-нет не слыхали...
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20.11.2021 07:51 Ответить
А что здесь делают мордовские петушки? Не подскажешь?
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20.11.2021 10:22 Ответить
Для редакторів ЦН : Вже давно немає поняття "техніка безпеки", так само як і "карет швидкої допомоги". Невже ви в дорослому віці жили за часів СРСР?
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20.11.2021 08:46 Ответить
Ага! А в канадській армії нема "ескадронів" (бо на танках їздять)!!!
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20.11.2021 09:26 Ответить
добрый совет всем тем кто работает на производстве-всегда исходите из того что всё произойдёт по самому херовому сценарию...спасает жизнь
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20.11.2021 09:41 Ответить
В Києві виявляється ще не всі заводи на брухт попиляні
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20.11.2021 09:57 Ответить
потери больше фронтовых сводок
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20.11.2021 11:15 Ответить
Биба и боба
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20.11.2021 17:20 Ответить
 
 