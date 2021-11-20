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COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности. ТАБЛИЦА

За прошедшие сутки, 19 ноября, в мире диагностировали почти 594 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. По суточной смертности от этой болезни в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 111 тысяч, в Германии – почти 59 тысяч, в Британии – более 44 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Турция. Украина – на 9 месте.

Читайте также: 311 тысяч украинцев вакцинировались против COVID-19 за последние сутки, с начала кампании полностью иммунизированы 9,6 млн человек

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США, России и Украине.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Британия, Россия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Польша.

COVID-19 в Европе: Украина – в тройке лидеров по суточной смертности 01
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Топ комментарии
+10
Мені один унікум заявив- ;Краще я помру, ніж, як собака, ходитиму в наморднику!;
Я делікатно промовчав що під кисневим концентратором той ;намордник; він сам на себе натягне, ще й плакатиме, якщо його хотітимуть забрати.
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20.11.2021 10:15
+4
що там барига, мародьор, зрадник та майстер спорту із боротьби з коронавірусом @ZelenskyyUa
каже з цього приводу?
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20.11.2021 10:05
+3
Пересчитайте на количество населения и мы на первом месте.
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20.11.2021 10:09
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що там барига, мародьор, зрадник та майстер спорту із боротьби з коронавірусом @ZelenskyyUa
каже з цього приводу?
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20.11.2021 10:05 Ответить
Як тільки посушить кофту, та покакає от тоді і скаже
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20.11.2021 10:16 Ответить
Шо-шо,букобардель на пиці у поца...
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20.11.2021 10:20 Ответить
Пересчитайте на количество населения и мы на первом месте.
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20.11.2021 10:09 Ответить
Правильно считать именно на количество населения (50 человек в Люксембурге и 50 человек в Китае - две большие разницы). Таблица непонятная без названия колонок без заголовка....может это вообще биржевые индексы?!!!
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20.11.2021 10:39 Ответить
Последние данные ученых США по антителам-они могут сохран-ся до конца жизни!
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20.11.2021 10:14 Ответить
Доганяли поки і колеса не повідлітали.
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20.11.2021 10:26 Ответить
Так только на картинках и обгоняли, но колеса отлетели в реальности
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20.11.2021 10:40 Ответить
Мені один унікум заявив- ;Краще я помру, ніж, як собака, ходитиму в наморднику!;
Я делікатно промовчав що під кисневим концентратором той ;намордник; він сам на себе натягне, ще й плакатиме, якщо його хотітимуть забрати.
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20.11.2021 10:15 Ответить
Ви йому скажіть - не буди лихо поки воно тихо (карма вона така....може й почути)
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20.11.2021 10:22 Ответить
Очень интересно.
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20.11.2021 10:29 Ответить
А Ви ;Спутнік-5; як перенесли?
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20.11.2021 10:39 Ответить
Авы? Может лайтом прокололись?
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20.11.2021 13:42 Ответить
Я українець.
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20.11.2021 14:08 Ответить
Не факт
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20.11.2021 15:16 Ответить
Натякаєш що тобі в Лахті український проксі видали?
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20.11.2021 15:54 Ответить
Херня это все.
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20.11.2021 10:45 Ответить
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20.11.2021 11:44 Ответить
Цікаво, на якому місці ми по смертності від інших хвороб ?
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20.11.2021 11:31 Ответить
особливо тупим.

ДТП, сердечно-сосудистые заболевания и онкология,САМОГУБСТВА,КУРІННЯ НЕЗАРАЗНІ
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20.11.2021 11:51 Ответить
> " Вот только чет не вижу я сертификатов о сдаче на онкомаркеры"

Сертификатов на онкомаркеры нет, потому что рак не передаётся от человека к человеку. Штрафы для предприятий, загрязнящих атмосферу, на самом деле есть и они могут быть солидные. Инфекционные же заболевания, представляющие опасность в силу быстрого распространения и высокой смертности, всегда находятся под контролем государства (детские прививки вспомните).

> "Берем ужасающую цифру умирающих к примеру 800 чел. в день и делим на 443"

А можно взять ужасающую (без преувеличений) цифру 800 чел. в день и умножить на 365, получив почти 300 000 чел. в год. Это колоссальная цифра. Кроме того, боты и мракобесы постоянно "забывают", что от ковида умирает 2%, но ещё 10-15% требуют госпитализации. Ну-ка, прикиньте число больных от числа заражений, которые требуют койки в госпитале.
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20.11.2021 12:50 Ответить
рак не передаётся от человека к человеку.
Т.е. то, что от него умирает большинство население страны и что в сравнении с этой бедой Ковид просто насморок - пофиг. От онкологии это обычне трупы. А вот от Ковида особенные.
Штрафы могут быть солидные
Живу в Запорожье. Приезжайте посмотрите, как тут пром предприятия штрафов боятся.
А можно взять ужасающую цифру и умножить на 365
Да чего там мелочиться. А можно умножить сразу на 10 лет и получить 3 ляма. А можно взять цифру по онкологии и кардио и тоже умножить на 365. Думаю будет весело умножать.
прикиньте число больных которые требуют койки в госпитале.
А вот тут мне откровенно говоря плевать. Профессия врача еще со времен совка находится на дне в нашей стране. Больницы в ужасающем состоянии. Тот кислород, о котором все так беспокоятся, расходится по гнилым трубочкам от древнючего компрессора в подвале тоже еще времен совка. То, что гос-во уничтожило медицину, когда обязанно было провести глубокую реформу и сделать ее страховой, не мои проблемы. И перекладывать на мою шею это не получится. Засрались ребята - расхлебывайте.
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26.11.2021 17:48 Ответить
> "то, что от него умирает большинство население страны и что в сравнении с этой бедой Ковид просто насморок - пофиг."

Нет, не насморк. От онкологии умирает примерно 7000 украинцев в месяц. От ковида конкретно сейчас умирает под 700 человек в день, что соответствует ~20000 в месяц. Внезапно, 20000 / 7000 = ~3. Если не дошло, то сейчас смертность от ковида в три раза превышает смертность от онкологии. Но и это ещё не всё: 20000 смертей в месяц означет примерно 200000 обратившихся за помощью (и госпитализированных) ковидных месяц. Это колоссальный поток, из-за которого медики "зашиваются" на работе, а диагностика остальных (всех) заболеваний замедляется. Надеюсь, не нужно объяснять, что в онкологии ранняя диагностика имеет первостепенное значение?

> "Живу в Запорожье. Приезжайте посмотрите, как тут пром предприятия штрафов боятся."

Все вопросы к 73 и мизробилицеразом. Я не призываю голосовать за предущего преза, просто последние выборы наглядно продемонстрировали умственные способности 73% населения.

> "Думаю будет весело умножать."

Статистика вполне конкретна, не надо заниматься кривляниями, если не можете корректно оценить численные значения.

> "А вот тут мне откровенно говоря плевать."

Потому что вы идиот. В каком бы плохом состоянии не были больницы, поток ковида их кладёт на лопатки. Поэтому вакцинация это единственный выход. Сколько там сейчас в Украине вакцинировано? 20%? 100 - 20 ну примерно подходит под 73%, лол.
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26.11.2021 20:46 Ответить
Слышали чудесную новость? Появился новый штамп омикрон, который в 5 раз страшнее дельты, которая в 10 раз страшнее короны. Хотели за границу? Хотели детей в школу, которые 2 года деградируют, вернуть? Не не не..... Готовьте розовую попку под новые укольчики. Файзер уже заявили, что сжатые сраки готовы новую вакцинку подогнать. Таков естественный отбор. Нужно побольше бояться и колоться. Вы правы, это единственный выход. Планету нужно сделать чище.
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29.11.2021 12:00 Ответить
Естественный отбор это сотни смертей каждый день (вверху цифры), из-за таких вот мракобесов. Да, мне тоже не нравятся ограничения, но ещё меньше мне нравится лежать в больнице. Насчёт планеты чище я согласен - чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
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29.11.2021 12:05 Ответить
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ
Тиждень 45/2021 (8-14 листопада)

Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 259 261 людина, із них 28,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 685,8 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу*.
Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у жодному зразку матеріалів не визначено вірусів грипу.
За тиждень проти грипу вакцинувалися 6 842 людини, а з початку епідемічного сезону - 41 807.

* Значення інтенсивного показника захворюваності розраховують на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).
Інформаційні бюлетені Центру грипу та ГРВІ
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20.11.2021 11:49 Ответить
По смертності кору та її ускланень Україна на першому місці в Європі. Тут і наші і ненаші антиваксери теж немалий "урожай" вірусам забезпечили.
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22.11.2021 14:29 Ответить
Самая лучшая статистика по смертям и надежная та - которую сфальсифицировали Вы сами.
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20.11.2021 12:33 Ответить
Да никто и не сомневался , шо каазлабадскую статистику нужно рассматривать на порядок выше... а то и больше. Да вам виднее... А ШО ДЕЛАТЬ...
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20.11.2021 12:56 Ответить
Низький рівень вакцинації у східноєвропейських країнах призвів до різкого стрибка показників надмірної смертності. Експерти пояснюють це підвищеною летальністю нещеплених громадян від коронавірусу.

http://zdorovia.com.ua/news/52431shidna-evropa-lider-smertnosti-vid-covid-19.html

Експерти стверджують, що причиною цього є низький рівень вакцинації. Найбільші цифри за надмірною смертністю відзначаються на території таких держав, як Польща, Болгарія та Чехія. Зазначимо, що надмірна смертність може відбуватися з будь-яких причин.

На першому етапі пандемії головними її жертвами були такі західноєвропейські держави, як Велика Британія, Іспанія та Італія. Але потім криза плавно перемістилася на Схід і вдарила по інших країнах. Нещодавно аналіз британського Офісу національної статистики показав, що практично у будь-якому куточку Європи відзначається помітне перевищення показників надмірної смертності. Єдиним винятком можна назвати скандинавські країни, які змогли стримати зростання захворюваності та смертності. Щоправда, до них не належать Швеція, яка відмовилася від карантинів.

За період пандемії у Великій Британії померло на 120 000 осіб більше, ніж зазвичай. Помітний стрибок смертності від причин, не пов'язаних із коронавірусом, відбувався в будинках, а не в лікарнях. Люди просто боялися звертатися до медичних закладів та вмирали вдома. Тепер від надмірної смертності страждають східноєвропейські країни. Найвищий показник у червні цього року був у Польщі - там померло на 23% більше, ніж зазвичай. У Болгарії на 21%, у Чехії - на 20%, у Словаччині - на 17%, у Румунії - на 14%, а у Словенії та Угорщині - на 10%. Для порівняння, в Англії цифра склала на той час 7%, в Іспанії - 6,5%, а в Шотландії - 5%.
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20.11.2021 13:42 Ответить
да это шутка вечера!!! во вы ужаленные кварталоские юмористы после укуса !!! пздц
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20.11.2021 15:55 Ответить
"Просто чтобы поржать..."Цифри,смерті,захворюваність...Куда вже гірше.А яка страшна інформація, ціла область,по цих цифрах, раптом переходить в "Червону зону".Мені,віничанину,така новина як серпом...І чуда не сталося, Вінниц потрапила в цю страшну зону.Но що цікаво,всі області переходили з понеділка,а Вінниця з середи...І чому?Та в вівторок був День Студента.Яке здоровя,які вакцинації? Запхайте всю статистику ,ну знаєте куда, адже святкуєм день студента...
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20.11.2021 19:21 Ответить
 
 