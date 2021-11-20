COVID-19 у Європі: Україна - у трійці лідерів за добовою смертністю. ТАБЛИЦЯ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минула добу, 19 листопада, у світі діагностували майже 594 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. За добовою смертністю від цієї хвороби в Європі лідирують Росія, Україна та Польща.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometers
Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині, Британії.
Зокрема, у США зафіксували понад 111 тисяч, у Німеччині – майже 59 тисяч і в Британії – понад 44 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 9 місці.
Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США, Росії та Україні.
У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина, Британія, Росія.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Польща.
Будь ласка, зачекайте...
каже з цього приводу?
Я делікатно промовчав що під кисневим концентратором той ;намордник; він сам на себе натягне, ще й плакатиме, якщо його хотітимуть забрати.
ДТП, сердечно-сосудистые заболевания и онкология,САМОГУБСТВА,КУРІННЯ НЕЗАРАЗНІ
2. Жителі України вже давно знають це - 1 жовтня кількість загиблих від коронавірусної хвороби сягнула добового максимуму з початку пандемії - 546 осіб. Із 6 жовтня вірус у середньому забирає більше життів, ніж рак, від якого помирають приблизно 200 українців щодня
Сертификатов на онкомаркеры нет, потому что рак не передаётся от человека к человеку. Штрафы для предприятий, загрязнящих атмосферу, на самом деле есть и они могут быть солидные. Инфекционные же заболевания, представляющие опасность в силу быстрого распространения и высокой смертности, всегда находятся под контролем государства (детские прививки вспомните).
> "Берем ужасающую цифру умирающих к примеру 800 чел. в день и делим на 443"
А можно взять ужасающую (без преувеличений) цифру 800 чел. в день и умножить на 365, получив почти 300 000 чел. в год. Это колоссальная цифра. Кроме того, боты и мракобесы постоянно "забывают", что от ковида умирает 2%, но ещё 10-15% требуют госпитализации. Ну-ка, прикиньте число больных от числа заражений, которые требуют койки в госпитале.
Т.е. то, что от него умирает большинство население страны и что в сравнении с этой бедой Ковид просто насморок - пофиг. От онкологии это обычне трупы. А вот от Ковида особенные.
Штрафы могут быть солидные
Живу в Запорожье. Приезжайте посмотрите, как тут пром предприятия штрафов боятся.
А можно взять ужасающую цифру и умножить на 365
Да чего там мелочиться. А можно умножить сразу на 10 лет и получить 3 ляма. А можно взять цифру по онкологии и кардио и тоже умножить на 365. Думаю будет весело умножать.
прикиньте число больных которые требуют койки в госпитале.
А вот тут мне откровенно говоря плевать. Профессия врача еще со времен совка находится на дне в нашей стране. Больницы в ужасающем состоянии. Тот кислород, о котором все так беспокоятся, расходится по гнилым трубочкам от древнючего компрессора в подвале тоже еще времен совка. То, что гос-во уничтожило медицину, когда обязанно было провести глубокую реформу и сделать ее страховой, не мои проблемы. И перекладывать на мою шею это не получится. Засрались ребята - расхлебывайте.
Нет, не насморк. От онкологии умирает примерно 7000 украинцев в месяц. От ковида конкретно сейчас умирает под 700 человек в день, что соответствует ~20000 в месяц. Внезапно, 20000 / 7000 = ~3. Если не дошло, то сейчас смертность от ковида в три раза превышает смертность от онкологии. Но и это ещё не всё: 20000 смертей в месяц означет примерно 200000 обратившихся за помощью (и госпитализированных) ковидных месяц. Это колоссальный поток, из-за которого медики "зашиваются" на работе, а диагностика остальных (всех) заболеваний замедляется. Надеюсь, не нужно объяснять, что в онкологии ранняя диагностика имеет первостепенное значение?
> "Живу в Запорожье. Приезжайте посмотрите, как тут пром предприятия штрафов боятся."
Все вопросы к 73 и мизробилицеразом. Я не призываю голосовать за предущего преза, просто последние выборы наглядно продемонстрировали умственные способности 73% населения.
> "Думаю будет весело умножать."
Статистика вполне конкретна, не надо заниматься кривляниями, если не можете корректно оценить численные значения.
> "А вот тут мне откровенно говоря плевать."
Потому что вы идиот. В каком бы плохом состоянии не были больницы, поток ковида их кладёт на лопатки. Поэтому вакцинация это единственный выход. Сколько там сейчас в Украине вакцинировано? 20%? 100 - 20 ну примерно подходит под 73%, лол.
Тиждень 45/2021 (8-14 листопада)
Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 259 261 людина, із них 28,4% - діти віком до 17 років.
Інтенсивний показник захворюваності становить 685,8 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу*.
Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.
За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у жодному зразку матеріалів не визначено вірусів грипу.
За тиждень проти грипу вакцинувалися 6 842 людини, а з початку епідемічного сезону - 41 807.
* Значення інтенсивного показника захворюваності розраховують на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).
Інформаційні бюлетені Центру грипу та ГРВІ
http://zdorovia.com.ua/news/52431shidna-evropa-lider-smertnosti-vid-covid-19.html
Експерти стверджують, що причиною цього є низький рівень вакцинації. Найбільші цифри за надмірною смертністю відзначаються на території таких держав, як Польща, Болгарія та Чехія. Зазначимо, що надмірна смертність може відбуватися з будь-яких причин.
На першому етапі пандемії головними її жертвами були такі західноєвропейські держави, як Велика Британія, Іспанія та Італія. Але потім криза плавно перемістилася на Схід і вдарила по інших країнах. Нещодавно аналіз британського Офісу національної статистики показав, що практично у будь-якому куточку Європи відзначається помітне перевищення показників надмірної смертності. Єдиним винятком можна назвати скандинавські країни, які змогли стримати зростання захворюваності та смертності. Щоправда, до них не належать Швеція, яка відмовилася від карантинів.
За період пандемії у Великій Британії померло на 120 000 осіб більше, ніж зазвичай. Помітний стрибок смертності від причин, не пов'язаних із коронавірусом, відбувався в будинках, а не в лікарнях. Люди просто боялися звертатися до медичних закладів та вмирали вдома. Тепер від надмірної смертності страждають східноєвропейські країни. Найвищий показник у червні цього року був у Польщі - там померло на 23% більше, ніж зазвичай. У Болгарії на 21%, у Чехії - на 20%, у Словаччині - на 17%, у Румунії - на 14%, а у Словенії та Угорщині - на 10%. Для порівняння, в Англії цифра склала на той час 7%, в Іспанії - 6,5%, а в Шотландії - 5%.