Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный своим приказом отменил должность советника на общественных началах в ВСУ. Вместо этого планируют создать общественные экспертные группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщается, в Вооруженных силах Украины расширяются механизмы общественного участия.

"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил), - заметил Залужный 20 ноября во время встречи с военными экспертами и волонтерами, многие годы поддерживающими Вооруженные силы.





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По его мнению, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных сил Украины.