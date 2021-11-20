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Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный своим приказом отменил должность советника на общественных началах в ВСУ. Вместо этого планируют создать общественные экспертные группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Украины.

Как сообщается, в Вооруженных силах Украины расширяются механизмы общественного участия.

"Сегодня я своим приказом отменяю во всех Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах. На смену ему создаются общественные экспертные группы. Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил), - заметил Залужный 20 ноября во время встречи с военными экспертами и волонтерами, многие годы поддерживающими Вооруженные силы.

Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ 01
Залужный отменил должность советника на общественных началах в ВСУ 02

Смотрите также: Залужный назначил меня советником главнокомандующего ВСУ, - Ярош. ФОТО

По его мнению, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных сил Украины.
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Топ комментарии
+16
насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
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20.11.2021 14:35
+15
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:08
+8
Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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20.11.2021 14:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:08 Ответить
Когда будет петиция - "Зелене Чмо , за ГРАТИ !"
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20.11.2021 15:31 Ответить
приписали к какой-то синагоге залужного...нечего там ярошу делать.
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20.11.2021 14:10 Ответить
Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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20.11.2021 14:15 Ответить
Вы видите связь между этими событиями?
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20.11.2021 14:23 Ответить
дивно,шо ви не бачите..
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20.11.2021 14:25 Ответить
Ярош остаётся советником главкома, это его не касается. Если Вы об этом.
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20.11.2021 14:30 Ответить
дай бог я ошибся..
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20.11.2021 14:35 Ответить
Радником у ЗСУ,на громадській засаді, був Бутусов...І в нього таки є передчуття,бо зараз би звільнили примусово,а так він сам пішов, з гордо піднятою головою.Но "чуйка" в нього є.
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20.11.2021 17:37 Ответить
Бутусов был советником МО, к главнокомандующему это никак не относится.
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20.11.2021 17:48 Ответить
Ярош на зарплаті а не на громадських засадах.
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20.11.2021 14:34 Ответить
кожний наступний крок офісу на мендельштрассе буде більш неадекватним...там ступор..
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20.11.2021 14:30 Ответить
хиба визитки направленным взрывом распространять...
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20.11.2021 14:13 Ответить
А Ярош на яких засадах?
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20.11.2021 14:18 Ответить
Зє з тиждень тому призначив Яроша радником Головнокомандуючого.
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20.11.2021 14:22 Ответить
насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
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20.11.2021 14:35 Ответить
Зе к этому не имеет никакого отношения
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20.11.2021 14:53 Ответить
Що ти мелеш? Який Зе??
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20.11.2021 14:56 Ответить
Залужный пока не вызывает сомнений.
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20.11.2021 14:47 Ответить
Сенаторы обеих Палат Конгресса США подали законопроэкт о непризнании Путлера президентом РАБссии с 2024 года независимо от результатов так называемых "выборов" в КГБшном курятнике...

Байден астанавитесь... Конгресс это Хунта...
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20.11.2021 15:11 Ответить
ще яка...
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20.11.2021 15:14 Ответить
Це точно BRO...хвошызды...
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20.11.2021 15:15 Ответить
так Ярош вже не радник?
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20.11.2021 15:30 Ответить
" А вы , друзья как не садитесь , а В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ ... "
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21.11.2021 00:10 Ответить
Так це не того шо він дофіга стратег. Це тому, що в нас закон по дебільному написаний. І без згоди президента ці операції неможливі.
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08.04.2022 17:49 Ответить
 
 