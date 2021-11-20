Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ. На зміну планується створити громадські експертні групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.
Як повідомляється, у Збройних Силах України розширюються механізми громадської участі.
"Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних Силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На зміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил), - зауважив Залужний 20 листопада під час зустрічі з воєнними експертами та волонтерами, які багато років підтримують Збройні Сили.
На його думку, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку Збройних Сил України.
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