Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ. На зміну планується створити громадські експертні групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.

Як повідомляється, у Збройних Силах України розширюються механізми громадської участі.

"Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних Силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На зміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил), - зауважив Залужний 20 листопада під час зустрічі з воєнними експертами та волонтерами, які багато років підтримують Збройні Сили.





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На його думку, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку Збройних Сил України.