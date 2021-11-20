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Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний своїм наказом скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ. На зміну планується створити громадські експертні групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони України.

Як повідомляється, у Збройних Силах України розширюються механізми громадської участі.

"Сьогодні я своїм наказом скасовую у всіх Збройних Силах України такий інститут як радники на громадських засадах. На зміну йому створюються громадські експертні групи. Вони будуть працювати при кожному виді та роді військ (сил), - зауважив Залужний 20 листопада під час зустрічі з воєнними експертами та волонтерами, які багато років підтримують Збройні Сили.

Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ 01
Залужний скасував посаду радника на громадських засадах в ЗСУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний призначив мене радником головнокомандувача ЗСУ, - Ярош. ФОТО

На його думку, це дасть новий поштовх співпраці з експертним середовищем та розширить механізми громадської участі у розвитку Збройних Сил України.
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Топ коментарі
+16
насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
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20.11.2021 14:35
+15
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:08
+8
Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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20.11.2021 14:15
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Правила форума Рада форумчан
Не буду про вчорашню передачу писати:
Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
Приєднуйтеся!
https://petition.president.gov.ua/petition/127298
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20.11.2021 14:08 Відповісти
Когда будет петиция - "Зелене Чмо , за ГРАТИ !"
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20.11.2021 15:31 Відповісти
приписали к какой-то синагоге залужного...нечего там ярошу делать.
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20.11.2021 14:10 Відповісти
Каким боком синагога и Ярош к этой новости?
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20.11.2021 14:15 Відповісти
Вы видите связь между этими событиями?
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20.11.2021 14:23 Відповісти
дивно,шо ви не бачите..
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20.11.2021 14:25 Відповісти
Ярош остаётся советником главкома, это его не касается. Если Вы об этом.
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20.11.2021 14:30 Відповісти
дай бог я ошибся..
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20.11.2021 14:35 Відповісти
Радником у ЗСУ,на громадській засаді, був Бутусов...І в нього таки є передчуття,бо зараз би звільнили примусово,а так він сам пішов, з гордо піднятою головою.Но "чуйка" в нього є.
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20.11.2021 17:37 Відповісти
Бутусов был советником МО, к главнокомандующему это никак не относится.
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20.11.2021 17:48 Відповісти
Ярош на зарплаті а не на громадських засадах.
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20.11.2021 14:34 Відповісти
кожний наступний крок офісу на мендельштрассе буде більш неадекватним...там ступор..
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20.11.2021 14:30 Відповісти
хиба визитки направленным взрывом распространять...
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20.11.2021 14:13 Відповісти
А Ярош на яких засадах?
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20.11.2021 14:18 Відповісти
Зє з тиждень тому призначив Яроша радником Головнокомандуючого.
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20.11.2021 14:22 Відповісти
насколько мне известно именно Залужный назначил Яроша своим советником, а не Зе
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20.11.2021 14:35 Відповісти
Зе к этому не имеет никакого отношения
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20.11.2021 14:53 Відповісти
Що ти мелеш? Який Зе??
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20.11.2021 14:56 Відповісти
Залужный пока не вызывает сомнений.
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20.11.2021 14:47 Відповісти
Сенаторы обеих Палат Конгресса США подали законопроэкт о непризнании Путлера президентом РАБссии с 2024 года независимо от результатов так называемых "выборов" в КГБшном курятнике...

Байден астанавитесь... Конгресс это Хунта...
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20.11.2021 15:11 Відповісти
ще яка...
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20.11.2021 15:14 Відповісти
Це точно BRO...хвошызды...
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20.11.2021 15:15 Відповісти
так Ярош вже не радник?
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20.11.2021 15:30 Відповісти
" А вы , друзья как не садитесь , а В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ ... "
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21.11.2021 00:10 Відповісти
Так це не того шо він дофіга стратег. Це тому, що в нас закон по дебільному написаний. І без згоди президента ці операції неможливі.
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08.04.2022 17:49 Відповісти
 
 