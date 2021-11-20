США обеспокоены из-за военной активности РФ на границе с Украиной и риторики Москвы в адрес Киева, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нынешняя политика России по отношению к Украине и заявления Москвы вызывают неподдельную тревогу в Вашингтоне.
Об этом заявил в субботу журналистам во время визита в Сенегал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу риторики, которую мы видели и слышали от России, а также (наблюдали. - Ред.) в социальных сетях", - приводят западные СМИ слова госсекретаря.
Он отметил, что обеспокоенность Вашингтона во многом разделяют его союзники, но не стал делать предположения относительно планов Москвы по Украине.
"Но мы знаем, что произошло в прошлом. Мы знаем стиль (России. – Ред.) с попыткой указать на воображаемую провокацию Украины или любой другой страны и использовать это как повод для того, что Россия делает все это время", - добавил Блинкен.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил, что Москву беспокоит внутриукраинский кризис и несоблюдение Минских договоренностей. По словам российского президента, нет "альтернативы выполнению Минских договоренностей в полном объеме".
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I GREAT WHITE AND NO AZAMAT
Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
Не бачу, що Україна на це здатна і згідна...
Ну, хоч как -- це ж Європа!
Німці в цю свару не полізуть -- ...але грошиків дадуть.
Тримаймось!