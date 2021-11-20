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США обеспокоены из-за военной активности РФ на границе с Украиной и риторики Москвы в адрес Киева, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США обеспокоены из-за военной активности РФ на границе с Украиной и риторики Москвы в адрес Киева, - Блинкен

Нынешняя политика России по отношению к Украине и заявления Москвы вызывают неподдельную тревогу в Вашингтоне.

Об этом заявил в субботу журналистам во время визита в Сенегал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу необычной военной активности России на границе с Украиной. У нас есть настоящая обеспокоенность по поводу риторики, которую мы видели и слышали от России, а также (наблюдали. - Ред.) в социальных сетях", - приводят западные СМИ слова госсекретаря.

Он отметил, что обеспокоенность Вашингтона во многом разделяют его союзники, но не стал делать предположения относительно планов Москвы по Украине.

"Но мы знаем, что произошло в прошлом. Мы знаем стиль (России. – Ред.) с попыткой указать на воображаемую провокацию Украины или любой другой страны и использовать это как повод для того, что Россия делает все это время", - добавил Блинкен.

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Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ заявил, что Москву беспокоит внутриукраинский кризис и несоблюдение Минских договоренностей. По словам российского президента, нет "альтернативы выполнению Минских договоренностей в полном объеме".
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Топ комментарии
+7
Это потому, что у них нет Зеленского, Шмыгаля, Резникова и Баканова!
Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
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20.11.2021 20:36
+6
Кому?Госизменнику членограю?
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20.11.2021 20:46
+5
А чи не можна обміняти занепокоєність на поставки ракет в УКраїну?
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20.11.2021 20:36
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Правила форума Совет форумчан
Мне тоже как-то не по себе.
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20.11.2021 20:32 Ответить
А чи не можна обміняти занепокоєність на поставки ракет в УКраїну?
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20.11.2021 20:36 Ответить
Кому?Госизменнику членограю?
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20.11.2021 20:46 Ответить
Иди в военкомат. С передка будешь комментировать.
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20.11.2021 21:37 Ответить
разом з персоналом
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20.11.2021 20:47 Ответить
Джаелины уже лежат в арсеналах. Не пора бы зеледента на помойку?
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20.11.2021 21:38 Ответить
Швабру вытащи
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20.11.2021 22:05 Ответить
Занепокоєність це звичайний стан піндосів.
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20.11.2021 20:35 Ответить
Вони, окрім надання летальної зброї, можуть, для вас, танець живота станцювати. Бажаєте?
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20.11.2021 20:42 Ответить
Пиндосами и другими кличками обычно обзываются российские нацисты-шовинисты
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20.11.2021 21:32 Ответить
Мусульмане рулят братан, как бы ты не хотел,так считает Макрон и Меркель, именно ислам вам белым балбесам доказал, что земля плоская и Аллах главный, свиные сосиски нельзя употреблять, бабам ходить только в паранже ,сегодня мусульманская музыка самая совершенная на планетедаже круче поплавского Дубай рулит, кайтесь православные падайте на колени перед нами и неграми ,так вам неверным за непонимание и за расcлабон

I GREAT WHITE AND NO AZAMAT
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20.11.2021 22:00 Ответить
Это потому, что у них нет Зеленского, Шмыгаля, Резникова и Баканова!
Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
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20.11.2021 20:36 Ответить
От були б при владі Яценюк, Гройсман, Муженко і той хто мав приймати парад у Севастополі , занепокоєність прямо б перла.
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20.11.2021 20:40 Ответить
А у Рєзнікова все пучком! Невже знов кляті капіталісти провокують??? Як же важко "узеленським" зараз відмазки ліпити!
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20.11.2021 20:36 Ответить
Маячня. Шмигаль сказав, шо покашо всьо нармально. Йому пацани сказали.
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20.11.2021 20:40 Ответить
З ордло і *******. А вони брехати не будуть.
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20.11.2021 20:44 Ответить
8 (вісім) років вже занепокоєні ЄС та США після нападу кацапів на Україну. У 1938 році, коли Гітлер окупував Чехословатчину а потім й Польшу Європа була занепокоєна всього 2 роки а Сполучені Штати всього 4 роки. Щось "занепокоєня" зараз затягнулося аж на 6 років.
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20.11.2021 20:41 Ответить
Вони викладають факти, ***** приструнюють, надають зброю, щоб почути від верховного зеленого зрадника, що "американці нагнітають Абстановку".
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20.11.2021 20:46 Ответить
Интересно а что по Вашему они должны делать???? В
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21.11.2021 06:54 Ответить
Я бачу, шо Стици беруть Україну у межі своїх інтересів.
Не бачу, що Україна на це здатна і згідна...
Ну, хоч как -- це ж Європа!
Німці в цю свару не полізуть -- ...але грошиків дадуть.
Тримаймось!
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20.11.2021 20:45 Ответить
Якщо грошики будуть у вигляді"глибокого занепокоєння" тади да, таки дадуть...
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21.11.2021 09:23 Ответить
не треба хвилюватися, наше ЗеЛихо розгледіло десь там у Путіна щось(мир?) на тілі.
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20.11.2021 20:58 Ответить
Не те щоб навіть зовсім на тілі... Скоріше в якомусь отворі на тілі. Зюзяндрій каже, що в очах, але це не точно.
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20.11.2021 21:30 Ответить
з такого ракурсу і намагалося щось знайти там у нього.

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20.11.2021 22:57 Ответить
Не нагнітайте, бо рейтинг падає...
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20.11.2021 21:09 Ответить
Им еще не надоело одно и тоже третью неделю говорить.
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20.11.2021 21:14 Ответить
они не виноваты, что некоторые нихера не видят нюхнув порошок.
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20.11.2021 21:22 Ответить
Обеспокойтесь лучше кацапскими банковскими счетами.
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20.11.2021 21:29 Ответить
Весь мир обеспокоен и только зе-тыпилам ПО..УЙ!
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20.11.2021 21:38 Ответить
Знаете все это бла бла бла. Пока в Украине не будет корвет американский с крылатыми ракетами все остальное это глубокая озабоченность
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20.11.2021 21:55 Ответить
ахах) сша обеспокоены) сами за океаном сидят, но чего-то беспокоятся за нас))
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20.11.2021 22:00 Ответить
 
 