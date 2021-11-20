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армія РФ (13478) Росія (47208) США (14469) Блінкен (941)

США занепокоєні через військову активність РФ на кордоні з Україною та риторику Москви на адресу Києва, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США занепокоєні через військову активність РФ на кордоні з Україною та риторику Москви на адресу Києва, - Блінкен

Нинішня політика Росії щодо України та заяви Москви викликають непідробну тривогу у Вашингтоні.

Про це заявив у суботу журналістам під час візиту до Сенегалу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є справжнє занепокоєння з приводу незвичайної військової активності Росії на кордоні з Україною. У нас є справжнє занепокоєння з приводу риторики, яку ми бачили та чули від Росії, а також (спостерігали. - Ред.) у соціальних мережах", - наводять західні ЗМІ слова держсекретаря.

Він зазначив, що стурбованість Вашингтона багато в чому поділяють його союзники, але не став робити припущень стосовно планів Москви щодо України.

"Але ми знаємо, що сталося в минулому. Ми знаємо стиль (Росії. - Ред.) зі спробою вказати на уявну провокацію України або будь-якої іншої країни і використовувати це як привід для того, що Росія робить весь цей час", - додав Блінкен.

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Раніше цього тижня президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії МЗС РФ заявив, що Москву непокоїть внутрішньоукраїнська криза та недотримання Мінських домовленостей. За словами російського президента, немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Это потому, что у них нет Зеленского, Шмыгаля, Резникова и Баканова!
Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
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20.11.2021 20:36
+6
Кому?Госизменнику членограю?
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20.11.2021 20:46
+5
А чи не можна обміняти занепокоєність на поставки ракет в УКраїну?
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20.11.2021 20:36
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Мне тоже как-то не по себе.
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20.11.2021 20:32 Відповісти
А чи не можна обміняти занепокоєність на поставки ракет в УКраїну?
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20.11.2021 20:36 Відповісти
Кому?Госизменнику членограю?
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20.11.2021 20:46 Відповісти
Иди в военкомат. С передка будешь комментировать.
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20.11.2021 21:37 Відповісти
разом з персоналом
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20.11.2021 20:47 Відповісти
Джаелины уже лежат в арсеналах. Не пора бы зеледента на помойку?
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20.11.2021 21:38 Відповісти
Швабру вытащи
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20.11.2021 22:05 Відповісти
Занепокоєність це звичайний стан піндосів.
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20.11.2021 20:35 Відповісти
Вони, окрім надання летальної зброї, можуть, для вас, танець живота станцювати. Бажаєте?
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20.11.2021 20:42 Відповісти
Пиндосами и другими кличками обычно обзываются российские нацисты-шовинисты
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20.11.2021 21:32 Відповісти
Мусульмане рулят братан, как бы ты не хотел,так считает Макрон и Меркель, именно ислам вам белым балбесам доказал, что земля плоская и Аллах главный, свиные сосиски нельзя употреблять, бабам ходить только в паранже ,сегодня мусульманская музыка самая совершенная на планетедаже круче поплавского Дубай рулит, кайтесь православные падайте на колени перед нами и неграми ,так вам неверным за непонимание и за расcлабон

I GREAT WHITE AND NO AZAMAT
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20.11.2021 22:00 Відповісти
Это потому, что у них нет Зеленского, Шмыгаля, Резникова и Баканова!
Будт у штатов такие специалисты, они бы не переживали.
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20.11.2021 20:36 Відповісти
От були б при владі Яценюк, Гройсман, Муженко і той хто мав приймати парад у Севастополі , занепокоєність прямо б перла.
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20.11.2021 20:40 Відповісти
А у Рєзнікова все пучком! Невже знов кляті капіталісти провокують??? Як же важко "узеленським" зараз відмазки ліпити!
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20.11.2021 20:36 Відповісти
Маячня. Шмигаль сказав, шо покашо всьо нармально. Йому пацани сказали.
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20.11.2021 20:40 Відповісти
З ордло і *******. А вони брехати не будуть.
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20.11.2021 20:44 Відповісти
8 (вісім) років вже занепокоєні ЄС та США після нападу кацапів на Україну. У 1938 році, коли Гітлер окупував Чехословатчину а потім й Польшу Європа була занепокоєна всього 2 роки а Сполучені Штати всього 4 роки. Щось "занепокоєня" зараз затягнулося аж на 6 років.
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20.11.2021 20:41 Відповісти
Вони викладають факти, ***** приструнюють, надають зброю, щоб почути від верховного зеленого зрадника, що "американці нагнітають Абстановку".
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20.11.2021 20:46 Відповісти
Интересно а что по Вашему они должны делать???? В
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21.11.2021 06:54 Відповісти
Я бачу, шо Стици беруть Україну у межі своїх інтересів.
Не бачу, що Україна на це здатна і згідна...
Ну, хоч как -- це ж Європа!
Німці в цю свару не полізуть -- ...але грошиків дадуть.
Тримаймось!
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20.11.2021 20:45 Відповісти
Якщо грошики будуть у вигляді"глибокого занепокоєння" тади да, таки дадуть...
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21.11.2021 09:23 Відповісти
не треба хвилюватися, наше ЗеЛихо розгледіло десь там у Путіна щось(мир?) на тілі.
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20.11.2021 20:58 Відповісти
Не те щоб навіть зовсім на тілі... Скоріше в якомусь отворі на тілі. Зюзяндрій каже, що в очах, але це не точно.
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20.11.2021 21:30 Відповісти
з такого ракурсу і намагалося щось знайти там у нього.

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20.11.2021 22:57 Відповісти
Не нагнітайте, бо рейтинг падає...
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20.11.2021 21:09 Відповісти
Им еще не надоело одно и тоже третью неделю говорить.
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20.11.2021 21:14 Відповісти
они не виноваты, что некоторые нихера не видят нюхнув порошок.
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20.11.2021 21:22 Відповісти
Обеспокойтесь лучше кацапскими банковскими счетами.
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20.11.2021 21:29 Відповісти
Весь мир обеспокоен и только зе-тыпилам ПО..УЙ!
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20.11.2021 21:38 Відповісти
Знаете все это бла бла бла. Пока в Украине не будет корвет американский с крылатыми ракетами все остальное это глубокая озабоченность
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20.11.2021 21:55 Відповісти
ахах) сша обеспокоены) сами за океаном сидят, но чего-то беспокоятся за нас))
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20.11.2021 22:00 Відповісти
 
 