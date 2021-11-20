США занепокоєні через військову активність РФ на кордоні з Україною та риторику Москви на адресу Києва, - Блінкен

Нинішня політика Росії щодо України та заяви Москви викликають непідробну тривогу у Вашингтоні.

Про це заявив у суботу журналістам під час візиту до Сенегалу держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас є справжнє занепокоєння з приводу незвичайної військової активності Росії на кордоні з Україною. У нас є справжнє занепокоєння з приводу риторики, яку ми бачили та чули від Росії, а також (спостерігали. - Ред.) у соціальних мережах", - наводять західні ЗМІ слова держсекретаря.

Він зазначив, що стурбованість Вашингтона багато в чому поділяють його союзники, але не став робити припущень стосовно планів Москви щодо України.

"Але ми знаємо, що сталося в минулому. Ми знаємо стиль (Росії. - Ред.) зі спробою вказати на уявну провокацію України або будь-якої іншої країни і використовувати це як привід для того, що Росія робить весь цей час", - додав Блінкен.

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Раніше цього тижня президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії МЗС РФ заявив, що Москву непокоїть внутрішньоукраїнська криза та недотримання Мінських домовленостей. За словами російського президента, немає "альтернативи виконанню Мінських домовленостей у повному обсязі".