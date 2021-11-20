Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу ми не бачимо, - Шмигаль
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Прем’єр-міністр заспокоїв, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні.
Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.
"Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо", – заявив він.
Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.
"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами", - зазначив Шмигаль.
За словами глави уряду, ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи.
"Міграційна криза, спричинена певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території зокрема", - додав він.
Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.
"І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході Україні, ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози зреалізувалися в Україні. Щодо активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожного дня", - наголосив Шмигаль.
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Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
зеленые боты также некомпетентны,что и их работодатели...впрочем,как и ольгинцы,или как их тепрь называют
Не за Ідею, а за "ковбасу" -- платіжки -- .
Бо посварилися Олігархи Зелею керувати. Це ж очікувано було...
Систему ніхто міняти не буде -- бо домагатися ЄС і НАТО -- це Святе!
Порох впишеться в цю Картину олією...
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Свои своих не палят
Киев бомбили нам объявили что началася война..... (тьху, тьху не дай Боже)
а навіщо, він ще не стріляє
Может вы там и для того,чтобы ничего не видеть.
в Датском королевстве
Почему на тему обороны трепится премьер ? Где дерьмокамондующий? Где мЫнЫстр обороны?
васёк голобородько- лучше друга,
в "скотах" : митяй - отец , валюха - мать,
а "лига смеха " - передок ...
подруги
все зеленые ничего не видят кроме бабла.