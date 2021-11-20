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Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу ми не бачимо, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу ми не бачимо, - Шмигаль

Прем’єр-міністр заспокоїв, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

"Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо", – заявив він.

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Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи.

"Міграційна криза, спричинена певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території зокрема", - додав він.

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Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.

"І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході Україні, ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози зреалізувалися в Україні. Щодо активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожного дня", - наголосив Шмигаль.
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Топ коментарі
+16
это какая розвидка?которую зелебобик разогнал и уволил?
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
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20.11.2021 20:05
+13
Це не ви повинні бачити ...😠 для цього має працювати розвідка...та, яку знищив гов#окомандующій ...
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20.11.2021 20:01
+13
"... ознак наступу ми не бачимо..."
Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
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20.11.2021 20:03
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ВИ не бачите, понімаШ...
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20.11.2021 19:58 Відповісти
...а я ощущаю, що на Україну з тилу наступають...
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20.11.2021 19:59 Відповісти
А когда ,на конец -то увидите , будете драпать ???Или втирать ,что это просто"Передвижение границ "
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20.11.2021 21:02 Відповісти
Це не ви повинні бачити ...😠 для цього має працювати розвідка...та, яку знищив гов#окомандующій ...
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20.11.2021 20:01 Відповісти
💯🎯
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20.11.2021 21:03 Відповісти
Нордическое спокойствие нашей политической элиты вызвано исключительно тем что им плевать на судьбу Украины а в качестве оберега у них израильский паспорт.
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20.11.2021 20:01 Відповісти
Кто - "мы"? Шмыгаль даже в состав РНБО не входит...
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20.11.2021 20:01 Відповісти
...он и его вошки
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20.11.2021 20:07 Відповісти
"... ознак наступу ми не бачимо..."
Таке (чи щось подібне) ми вивчали на уроках історії в савєцкіх школах. А тоді було 22 червня 1941 р.
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20.11.2021 20:03 Відповісти
краще перебдеть ніж недобдеть..
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20.11.2021 20:04 Відповісти
это какая розвидка?которую зелебобик разогнал и уволил?
а ваще,у шмыгаля есть допуск к развединформации?
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20.11.2021 20:05 Відповісти
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20.11.2021 20:33 Відповісти
Вот неужели так трудно, прежде чем писать свое "компетентное" мнение, изучить предмет? Разведка, которую со слов бывшего СБУшника разгонявшего майдан Бурбы, уволил Зеленский - это ГУР, она же военная разведка. А разведка, которая наблюдает за концентрацией войск на границе и оценивает их готовность к наступлению по признакам, которые известны специалистам именно в военной тактике, называется "войсковая". Совсем другая организация.
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20.11.2021 21:23 Відповісти
Войсковая разведка один из элементов как таковой,есть еще куча других разведок в т.ч.авиационная,спутниковая,агентурная..В.Р.эффективна на удалении рейдов РГ,РО,ДРГ(до 70-100км)..ГУР собирает,анализирует данные от всех видов разведок, выдает численность,местоположение и характер действия вероятного пр-ка,разрабатывает операции в его глубоком тылу с докладом в ГШУ и лично ВГК. Недооценивать и игнорировать работу ГУР и его руководителя,как это делается у нас главковерхом и ОП в военное время,чревато очень нехорошими последствиями..
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21.11.2021 11:24 Відповісти
та я и смотрю,шо вам трудно изучить предмет...вы ваще в курседела,что ГУР входит в состав МО?это и есть часть военной разведки.
зеленые боты также некомпетентны,что и их работодатели...впрочем,как и ольгинцы,или как их тепрь называют
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21.11.2021 18:02 Відповісти
Шмига, ты куда лезешь, фуфел? Твое дело деньги давать на Армию, а комментарии свои засунь себе в ОПу
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20.11.2021 20:06 Відповісти
В ОПу нельзя, там накуренный зеледент в опу от дерьмака принимает со всех сторон.
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20.11.2021 20:53 Відповісти
Прогнози таки: Буде Йолка!
Не за Ідею, а за "ковбасу" -- платіжки -- .
Бо посварилися Олігархи Зелею керувати. Це ж очікувано було...
Систему ніхто міняти не буде -- бо домагатися ЄС і НАТО -- це Святе!
Порох впишеться в цю Картину олією...
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20.11.2021 20:07 Відповісти
Отож бо й воно. Натовпи хом'ячків на цензорі вірять, що, вийшовши на вулиці змінять щось крім дупи Зе на дупу Пороха у кріслі на банковій.
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20.11.2021 21:25 Відповісти
здається зелені не бачать взагалі ні-чо-го
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20.11.2021 20:08 Відповісти
После вчерашних откровений у Савика, Шмыгаль доживает последние дни на посаде... Так что, - мели Емеля, - твоя неделя.
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20.11.2021 20:09 Відповісти
Ще один Казковий довбо_б.
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20.11.2021 20:09 Відповісти
Американська розвідка бачить, а наші - нє! )))) В біноколь не видно!.. Дебіле, коли ти побачиш "ознаки", то буде пізно! *ь, замість кричати на весь світ, воно грає варята. Ну, скільки можна, крвмть??? Краще завали морду як твій найвеливичнішій гівнокомандувач і слухай, що тобі американці кажуть. Аналітік *раний.
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20.11.2021 20:11 Відповісти
Оригінальна у вас лайка- крвмть, такої ще не чув.
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20.11.2021 20:27 Відповісти
Вилучаєте голосні, залишаєте приголосні. Дещо схожий принцип у ПТН ПНХ. Даруйте.
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20.11.2021 20:33 Відповісти
По всякому, але ще не чув щоб так називали гулящу мать.
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20.11.2021 20:49 Відповісти
Американська розвідка бачить, а наші - нє! ))))
-----------------------------------------------------------
Свои своих не палят
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20.11.2021 20:35 Відповісти
Где таких тупиц берут?
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20.11.2021 20:21 Відповісти
Так а для чого ж тоді скупчення військ як не до наступу, не для параду їх скупчили і не для здивування дураків.
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20.11.2021 20:23 Відповісти
Ви зелені дебіли, не бачили ознак пандемії (хоча вважали себе чемпіонами боротьби з КОВІДом), не передбачали енергетичної кризи (не закуповували вугілля та газ улітку, а, навпаки, уклали договори на постачання електроенергії до Молдови та Угорщини), не передбачили чергової хвилі ковіду, коли увесь світ готувався до неї... Я втомлюсь стверджувати десятки ваших зашкварів, вірніше, мені не вистачить мого життя. Самий недієздатний уряд за усю новітню історію України зберегається криворогулем тільки з-за того, що вони знають хто отримав більше усіх відкатів з "Великого крадівництва".
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20.11.2021 20:26 Відповісти
а де головні шмигалєві хазяєва? в запої чи в Ростові ?
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20.11.2021 20:33 Відповісти
...чи валізи пакуюють?
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20.11.2021 20:34 Відповісти
а какие признаки наступления должен увидеть шмыгалка чтоб разнервничаться???
Киев бомбили нам объявили что началася война..... (тьху, тьху не дай Боже)
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20.11.2021 20:35 Відповісти
странный дяд шмыгаль, признаков наращивания не видим, потом после того как весьмир об этом говорит , он сразу видит, тоже самое и с наступлением будет похоже, когда уже будут под Киевом такни он увидит, такое ощущение что шмыгаль и команда давно не вУкраине, а представители США в Украине...
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20.11.2021 20:36 Відповісти
а приближение отопительного сезона видел?
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20.11.2021 20:38 Відповісти
у него скоро весна
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20.11.2021 20:44 Відповісти
Еще один зедебильный разведчик.Гос.секретарь США видит , шмыгаль не видит. Хотя что им боятся? У них родина в с нелохом в другой стране.
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20.11.2021 20:43 Відповісти
еще один военный эксперт, шавка пдраса ахметова.
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20.11.2021 20:49 Відповісти
жінка чоловіку. іван, малий грається твоєю рушницею і патронами, забари швидше.
а навіщо, він ще не стріляє
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20.11.2021 20:50 Відповісти
Когда увидите,будет уже поздно...
Может вы там и для того,чтобы ничего не видеть.
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20.11.2021 20:51 Відповісти
Начало феерическое. "Премьер-министр успокоил...."
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20.11.2021 21:01 Відповісти
Вообще-то эта не тема Шмыгаля. Но видать, Зеле, Резя и Бакан на день рождения Дермака гуляют
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20.11.2021 21:14 Відповісти
прогнило что-то
в Датском королевстве
Почему на тему обороны трепится премьер ? Где дерьмокамондующий? Где мЫнЫстр обороны?
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20.11.2021 21:12 Відповісти
Унас нет никого!!У власти предательи кодло,что им говорить?
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20.11.2021 21:17 Відповісти
Чем глубже прячет голову в песок,тем беззащитней сверху жопа
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20.11.2021 21:16 Відповісти
зебобов от квартала -не отнять,
васёк голобородько- лучше друга,
в "скотах" : митяй - отец , валюха - мать,
а "лига смеха " - передок ...
подруги
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20.11.2021 21:53 Відповісти
Що ви взагалі, зелені жаби, можете бачити?
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20.11.2021 22:15 Відповісти
Разведки США, Британии и ЕС и т.д. - все мля видят а этот чепушило нет !!! не, ну это ни пздц !!!
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20.11.2021 23:13 Відповісти
Пиз...ц, и эти комментаторы говноеды считают себя патриотами! Там каждого надо опросить с притрастием! Гадят не хуже врагов!
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21.11.2021 01:05 Відповісти
шмигаль, заткни свій шмигаль.
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21.11.2021 05:37 Відповісти
*****, еще один игрок в военные нарды высказалься и опорожнился!
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21.11.2021 07:52 Відповісти
Одеть очки и ткнуть мордой - все равно ничего не увидит.И не только он -
все зеленые ничего не видят кроме бабла.
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21.11.2021 10:05 Відповісти
 
 