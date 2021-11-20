Ситуація на кордоні з Росією напружена, але ознак наступу ми не бачимо, - Шмигаль

Прем’єр-міністр заспокоїв, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

"Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо", – заявив він.

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Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи.

"Міграційна криза, спричинена певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території зокрема", - додав він.

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Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.

"І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході Україні, ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози зреалізувалися в Україні. Щодо активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожного дня", - наголосив Шмигаль.