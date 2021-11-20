"У загрозі я бачу позитив", - Резніков про концентрацію військ Росії поблизу кордонів України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що в загрозі він бачить позитив.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки"
"Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно, тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків, і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу. Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", – зауважив очільник Міноборони.
Резніков уточнив, що мав на увазі під "ціною агресії": "Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його [Путіна] оточення доступу до банківських рахунків. Адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США. Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США – а це означає, що до них можуть сягнути санкції. Питання – чи хоче звичайний росіянин – замість того, щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи, – платити за цю агресію? Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" – наголосив Резніков.
Міністр оборони також зауважив, що не вірить у великий наступ Росії. "Тому що, давайте не забувати, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні", – додав він.
Резніков також зазначив, що Україна очікує "реальної підтримки США перед лицем серйозної загрози агресії з боку Російської Федерації".
Напередодні інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона провів зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, високопосадовцями Білого дому та Держдепартаменту.
Будь ласка, зачекайте...
Будем в лоне матушки раисы))))
зелений ідіот...
Зеленский давно б договорился с ****** о «мире», но ему мешает проукраинская часть населения.
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
До чого це я написав? Зрозумійте люди не дерева і коли їх землю окупували їм не обов'язково залишатись під окупацією. Тобто така еліта держави якщо має можливість то може легко емігрувати. І зрадою буде тільки те якщо ця еліта перестане боротись в еміграції за тих членів своєї спільноти хто не мав ресурсів емігрувати. Но якщо вона продовжить діяти, то це ніфіга не зрада. Наприклад євреї довший час не мали землі і нічого вони як політичне утворення продовжували існувати.
І на кінець вернусь до порівняння держави із бандою так як впевнений що це багато хто не зрозуміє та буде бачити для себе тільки один шлях бути анархістом. Продовжуючи написане вище - виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто узагальнюючи все написане шлях анархіста без власної держави це шлях в нікуди, бо підеш на метан або м'ясо.
А я ж пояснив що різниця є...
Перечитай.
"Какая разница" - ось ти і є ті 73%. Таким як ти важко роз'яснити такі складні концепції. А в цьому що я згадав насправді нічого складного для людини із освітою - елементарна Теорія Ігор. Те що вигідно колективну не вигідно одиниці, і те що вигідно одиниці не вигідно колективу.
Так ось те що тебе будуть стригти в будь якому випадку це факт. Але тебе можуть стригти ті для кого ти ворожа худоба, яку треба чим по швидше забити на м'ясо поки є можливість, і можуть стригти ті для кого ти далека бидло рідня про яку треба дбати щоб вона не позорила сама себе і заодно своїх успішних родичів. Тай для своєї банди ти ж своя худоба, а про свою худобу треба дбати бо вона годує. В той час для ворожої банди ти чужа худоба і якщо є шанс ліквідувати таку худобу, то ворог ним скористається, обов'язково скористається бо це ого скільки кілограм м'яса та головне він в такий спосіб ослабить твою банду зменшивши розмір стада яке вона може стригти.
І головне в своїй банді працюють соціальні ліфти. Є можливість кар'єрного росту. А для чужої ти м'ясо, яке завжди залишатимешся другим сортом - будеш для імперців великоросів чуркою, хохлом і так далі по списку...
Потому что он **....тый))))
каждодневная...каждоминутная угроза, которая так умиляет бравирующего очкарика... назначенного министром обороны Украины...
и не надо про позитив, мол привлекло внимание зарубежья... зарубежье уже 7 лет помогает сдерживать, но не освобождать!!!!
Много сделал интеллектуал? Министр обороны не кроссворды разгадывать должен и не в "что, где, когда" играть, а готовиться к войне, каждый день, потому, что армия существует именно для войны. А прогнозы пусть аналитики делают. Оптимистичные и не очень. Это их дело. Министр обороны должен исходить из того, что война будет, и в лучшем случае завтра а не сегодня.
А ми 30 років: брати ( хоча ніхто не сказав, як угрофін може бути братом словянину), армія не потрібна (та хай 75 тис. для парадів (у Ющенка), нашо нам НАТО, коли Росія і "Данбас" проти і т.д. і т.п.
Всі антимонії закінчилися. Ворог вже не на порозі, а в сінях. Влада із непрофесійних шоуменів, кругом російська агентура і "сочуствующіє", РПЦ розширяє "клієнтуру" і посилює пропаганду "рускага міра". А Більшість Електорату хоче тільки хліба та видовищ, тобто "холодильник і телевізор з "душещипальними серіалами".
Прийдеться добровольцям знову спасати Батьківщину.
1) Резников не мужик, а сыкун, и все его прыжки с парашутов и автогонки лишь способо доказывают что он от природы трус.
2) Доверять Резникову как министру обороны нельзя, это торгаш но не воин
Цікаво, а до кого має бути більше довіри: до аналітиків військових структур кран, де міністри за підозру в плагіаті йд'ть у відставку, чи до, простиБаклажан, АНАЛітика*перевбувайлик-сраколиза - ЛЮСІАРЕСТОВИЧА??