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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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армія РФ (13470) Резніков (1386)

"У загрозі я бачу позитив", - Резніков про концентрацію військ Росії поблизу кордонів України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що в загрозі він бачить позитив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно, тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають, що дані свідчать про зростання ризиків, і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу. Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив, що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", – зауважив очільник Міноборони.

Також читайте: Питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть, - Резніков

Резніков уточнив, що мав на увазі під "ціною агресії": "Це втрата людських життів, це втрата економічна. Це втрата його [Путіна] оточення доступу до банківських рахунків. Адже практично всі накопичення вони тримають в доларах США. Немає значення в швейцарському банку, в сінгапурському чи якомусь панамскому – гроші переважно в доларах США – а це означає, що до них можуть сягнути санкції. Питання – чи хоче звичайний росіянин – замість того, щоб смачно їсти, безпечно своїх дітей відправляти до школи, – платити за цю агресію? Заради чого? Ну і плюс давайте не забувати, що війни – це ще труни, в яких повертались російські солдати. Весняне дослідження російського дослідницького центру "Левада-центр" про основні страхи росіян показало, що страх номер один – це страх війни. Другий страх – це страх репресій. От чого бояться росіяни. Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" – наголосив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков обговорив із главою Пентагону Остіном, якою може бути відповідь на агресивні дії з боку Росії

Міністр оборони також зауважив, що не вірить у великий наступ Росії. "Тому що, давайте не забувати, ми за 8 років цієї війни навчилися захищатись. Наші Збройні сили на високому рівні", – додав він.

Резніков також зазначив, що Україна очікує "реальної підтримки США перед лицем серйозної загрози агресії з боку Російської Федерації".

Напередодні інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Вашингтона провів зустрічі з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, високопосадовцями Білого дому та Держдепартаменту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вірю у великий наступ Росії, за 8 років війни ми навчилися захищатися, - Резніков
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Топ коментарі
+26
Ты бы лучше оборонным заказом занялся, философ ты наш
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20.11.2021 13:26
+26
Читал польские статьи 1939 года. Примерно то же самое. У них даже позитивнее всё выходило.
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20.11.2021 13:27
+24
а у гімні я бачу печеньку ...
зелений ідіот...
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20.11.2021 13:24
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Позитивный ты наш.
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20.11.2021 13:24 Відповісти
У загрозі я бачу позитив

Будем в лоне матушки раисы))))
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20.11.2021 13:34 Відповісти
Якщо не віриш у російський наступ, то нафіга просиш допомоги? Де логіка?
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20.11.2021 13:41 Відповісти
прям таки ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ.....
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20.11.2021 14:01 Відповісти
а у гімні я бачу печеньку ...
зелений ідіот...
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20.11.2021 13:24 Відповісти
Колбаса по 2.20@P22067877

Зеленский давно б договорился с ****** о «мире», но ему мешает проукраинская часть населения.
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20.11.2021 13:43 Відповісти
вірю - так би і сталося...
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20.11.2021 13:45 Відповісти
Ты бы лучше оборонным заказом занялся, философ ты наш
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20.11.2021 13:26 Відповісти
Они и занялись! Потому и саботированы ракетная прогмамма, ПВО и ПКР Нептун и т. д.
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20.11.2021 13:59 Відповісти
Читал польские статьи 1939 года. Примерно то же самое. У них даже позитивнее всё выходило.
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20.11.2021 13:27 Відповісти
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20.11.2021 13:30 Відповісти
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20.11.2021 13:59 Відповісти
18 сентября 1939 года. Заголовок статьи "Немцы убегают в панике". Просто немыслимо...
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20.11.2021 14:00 Відповісти
Ну взагалі то це відповідало дійсності. До нападу кацапів на Польщу поляки знищили далі половину бойового потенціалу Німеччини. Але заплатили за це дуже дорого. Тобто якщо б ссср виступив на стороні Польщі то міг би добити третій рейх в зародиші.
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20.11.2021 14:55 Відповісти
Якщо не вірите. То поцікавтеся загально кількістю танків третього рейху на момент нападу на Польщу і скільки рейх втратив танків на кінець розділу Польщі. Будете шоковані відсотком.
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20.11.2021 14:58 Відповісти
Речь не о потерях, а о наглом вранье своему народу. 17 сентября 1939 бежали не немцы, а польское правительство в Румынию, а совок ударил в спину Польше. То есть полнейший писец. А в польских газетах они вместе с французами бомбят Берлин (почитайте там ниже заголовок).
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20.11.2021 15:12 Відповісти
Уряд в еміграції це нормальне явище. Ви не дуже розумієте що таке держава, політична еліта та як вона працює. Не треба робити самогубство стрибаючи голими грудьми на амбразуру коли цілі можна досягти без значних втрат. Я попробую пояснити хоч зрозуміти це неймовірно важко для жителів пост совка:

Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:

- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.

- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.

Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.

Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.

До чого це я написав? Зрозумійте люди не дерева і коли їх землю окупували їм не обов'язково залишатись під окупацією. Тобто така еліта держави якщо має можливість то може легко емігрувати. І зрадою буде тільки те якщо ця еліта перестане боротись в еміграції за тих членів своєї спільноти хто не мав ресурсів емігрувати. Но якщо вона продовжить діяти, то це ніфіга не зрада. Наприклад євреї довший час не мали землі і нічого вони як політичне утворення продовжували існувати.

І на кінець вернусь до порівняння держави із бандою так як впевнений що це багато хто не зрозуміє та буде бачити для себе тільки один шлях бути анархістом. Продовжуючи написане вище - виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто узагальнюючи все написане шлях анархіста без власної держави це шлях в нікуди, бо підеш на метан або м'ясо.
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20.11.2021 16:24 Відповісти
значит все войны захватнические и смысла нет умирать на войне: какая разница кто тебя грабит! элита бежит за границу, а ты должен за нее тут умирать на войне...
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20.11.2021 23:56 Відповісти
Все таки не осилив коментар?

А я ж пояснив що різниця є...

Перечитай.
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21.11.2021 13:47 Відповісти
осилил. Какая разница, кто меня будет стричь или пускать на мясо? а будут всё равно! если только я героически не умру за свою банду , элита которой смылась за границу и которую я еще и должен содержать--две банды кормить!
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22.11.2021 22:19 Відповісти
"если только я героически не умру за свою банду" - що мішає тобі відступити разом із усіма? Чи діяти настільки ефективно щоб не прийшлось відступати нікому?
"Какая разница" - ось ти і є ті 73%. Таким як ти важко роз'яснити такі складні концепції. А в цьому що я згадав насправді нічого складного для людини із освітою - елементарна Теорія Ігор. Те що вигідно колективну не вигідно одиниці, і те що вигідно одиниці не вигідно колективу.

Так ось те що тебе будуть стригти в будь якому випадку це факт. Але тебе можуть стригти ті для кого ти ворожа худоба, яку треба чим по швидше забити на м'ясо поки є можливість, і можуть стригти ті для кого ти далека бидло рідня про яку треба дбати щоб вона не позорила сама себе і заодно своїх успішних родичів. Тай для своєї банди ти ж своя худоба, а про свою худобу треба дбати бо вона годує. В той час для ворожої банди ти чужа худоба і якщо є шанс ліквідувати таку худобу, то ворог ним скористається, обов'язково скористається бо це ого скільки кілограм м'яса та головне він в такий спосіб ослабить твою банду зменшивши розмір стада яке вона може стригти.

І головне в своїй банді працюють соціальні ліфти. Є можливість кар'єрного росту. А для чужої ти м'ясо, яке завжди залишатимешся другим сортом - будеш для імперців великоросів чуркою, хохлом і так далі по списку...
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23.11.2021 19:51 Відповісти
утешайся своим умом и своими выводами...а я буду пользоваться советами Соломона! и делать так , чтобы меня стригли минимально!
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23.11.2021 22:11 Відповісти
Да для влади концентрація російських війск на кордоні це позитив це точно, бо якби не раша то зеленський з свитою за ,,,успіхи,,, в економіці, політиці і обороні краіни вже не знав би куди тікати а так народ вибирає менше зло
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20.11.2021 13:30 Відповісти
Невипадково "міністр" і невипадково несе таку дурню.
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20.11.2021 13:31 Відповісти
Якщо більшість населення Росії боїться війни, то навіщо їх лідеру іти війною?" - наголосив Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3300645

Потому что он **....тый))))
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20.11.2021 13:32 Відповісти
який молодець...відсутність ерекції гарантовано позбавляє вас поглибленного знайомства з альоною гонорєйкіною ..
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20.11.2021 13:34 Відповісти
Губшльоп...
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20.11.2021 13:35 Відповісти
і це Міністр оборони України? - який головнюк, такі і міністери...
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20.11.2021 13:37 Відповісти
Украины, но не для обороны Украины, а для выполнения приказов кремля.
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20.11.2021 14:01 Відповісти
Зачем параше нападать? Вся Банковая нашпигована парашными кротами как шпротами в банке. Они сами всё сдадут, да ещё и кресла для новых наместников }{уйла своими дупами подогреют.
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20.11.2021 13:38 Відповісти
А я бачу загрозу в тому-що в керівницві країни присутні гниди та зрадники...
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20.11.2021 13:54 Відповісти
Філософ на позиціі Міністра обороні -це ідіот.
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20.11.2021 13:54 Відповісти
Кретинус-оптимістикус,чи зрадник-одержимий???
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20.11.2021 14:02 Відповісти
Ахтыштварь...
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20.11.2021 13:57 Відповісти
Ви праві.Зміст-як добре,що ворги,приготувалися до нищення,нас...
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20.11.2021 14:04 Відповісти
в угрозе он видит позитив/ С ученым видом знатока Хранить молчанье в важном споре И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграмм. Придурок.
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20.11.2021 14:03 Відповісти
скажи эти слова ребятам в окопе...там не мифическая угроза...там каждый день раненные и погибшие... нравиться ли им каждодневная...каждоминутная угроза, которая так умиляет бравирующего очкарика... назначенного министром обороны Украины...
и не надо про позитив, мол привлекло внимание зарубежья... зарубежье уже 7 лет помогает сдерживать, но не освобождать!!!!
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20.11.2021 14:04 Відповісти
Путину нужна война.Для поднятия рейтинга. Но справится ли он с Украиной ? Конечно они забрасают ракетами вплоть до Киева. Но будут выжившие. Которые встретят зачистителей как в донецком аэропорту. Быстрой победы точно не будет. Учитывая территории.Большие города. Леса.Горы. Это утопия - взять Украину. Учитывая,что весь мир будет помогать. Украина не Чечня. У нас есть тыл и коридор для помощи.
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20.11.2021 14:08 Відповісти
Й,це,до чого?
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20.11.2021 14:10 Відповісти
_А что? Не может он высказать своё мнение? Если бы это был высер врага Украины я бы понял, а так твой вопрос вызывает недоумение. К чему он?
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20.11.2021 14:13 Відповісти
Дивіться,наступну реліку...
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20.11.2021 14:16 Відповісти
Ви,ж,не про,адекватність владного наьроду...,Ваш спіч про складність освоєння території,після винишення народу...Але,метою,є,саме винищення народу...
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20.11.2021 14:14 Відповісти
Предлагаю тебе Резников посетить тюрьму в Ордле и пусть они там тебя на камеру. В этом я вижу позитив - бойцы ВСУ на передовой будут смотреть и больше ненавидеть макак макшанских.
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20.11.2021 14:11 Відповісти
Порох біля себе зібрав весь Цвіт нації, а Зєля - все лайно ..
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20.11.2021 14:20 Відповісти
О подтвердил это взрывом пяти артскладов.
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21.11.2021 12:36 Відповісти
Почитал комменты, ну что могу сказать, каналы Прямий и 5-й переехали сюда, на Цензор. Резников один из самых интеллектуальных в стране людей, и в Кабмине Шмыгаля так точно. Все кто его хает, просто упоротые идиоты.
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20.11.2021 14:21 Відповісти
Все гімно яке погодилось співпрацювати з кварталом95 не може бути розумним.
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20.11.2021 15:04 Відповісти
Из всех зедебилов, ты самый интеллектуальный зеидиот.
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20.11.2021 15:05 Відповісти
І нема ніякого кабінету Шмигаля. Є технічний відділ ОПи.
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20.11.2021 15:14 Відповісти
"По делам их узнаете их".
Много сделал интеллектуал? Министр обороны не кроссворды разгадывать должен и не в "что, где, когда" играть, а готовиться к войне, каждый день, потому, что армия существует именно для войны. А прогнозы пусть аналитики делают. Оптимистичные и не очень. Это их дело. Министр обороны должен исходить из того, что война будет, и в лучшем случае завтра а не сегодня.
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20.11.2021 17:42 Відповісти
После того как вскрылись наши Боширов и Петров тут все может произойти и позитива ни у кого нет .Но судя по всему молодуха не даёт скучать дома пожилому юристу поэтому и позитив . Этого ваньку явно поставили тянуть время .Чудо сие есть кореш Власенко (того самого шо в холопьях у Юльки аферистки). В крысиную стаю затянул его Ермоха. А теперь подумайте все позитивно что ждёт армию и не только?
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20.11.2021 14:32 Відповісти
Один уже увидел в путинских глазах мир. Другой не увидел скопления войск, а этот наоборот увидел в том позитив. Сколько же они будут всматриваться?
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20.11.2021 14:41 Відповісти
Позитив мы увидим, когда этому кретину дадут под зад коленом.
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20.11.2021 14:44 Відповісти
Идиот
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20.11.2021 14:45 Відповісти
А Псакі сказала, що США прагне до реалізації Місньких домовленостей, в т.ч. і особливого статутсу "Данбаса". Байден злив Тайвань, зливає і нас. "Опора на власні сили" (як чучхе в КНДР). Сміялися над цим чучхе, а тепер в КНДР є тренована величезна армія і ядерна зброя. Попробуй торкнутися.
А ми 30 років: брати ( хоча ніхто не сказав, як угрофін може бути братом словянину), армія не потрібна (та хай 75 тис. для парадів (у Ющенка), нашо нам НАТО, коли Росія і "Данбас" проти і т.д. і т.п.
Всі антимонії закінчилися. Ворог вже не на порозі, а в сінях. Влада із непрофесійних шоуменів, кругом російська агентура і "сочуствующіє", РПЦ розширяє "клієнтуру" і посилює пропаганду "рускага міра". А Більшість Електорату хоче тільки хліба та видовищ, тобто "холодильник і телевізор з "душещипальними серіалами".
Прийдеться добровольцям знову спасати Батьківщину.
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20.11.2021 14:52 Відповісти
Может мы не поняли и этот юный стратег задумал вдарить скопление макак макшанских с тылу, пока они сосредоточились? В направлении ростов-белгород-краснодар?
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20.11.2021 15:01 Відповісти
який преписдєнт, такий і міністр.
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20.11.2021 15:05 Відповісти
После того как Резников снялся на передовой с резидетном российской разведки Демченко, стало ясно:

1) Резников не мужик, а сыкун, и все его прыжки с парашутов и автогонки лишь способо доказывают что он от природы трус.
2) Доверять Резникову как министру обороны нельзя, это торгаш но не воин
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20.11.2021 15:14 Відповісти
А что - иначе , как через садо-мазо уже не встаёт ?
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20.11.2021 18:07 Відповісти
Що? "Інтелектуал Рєзнік(ов)"? "Ржу нє магу" - такий самий дегенерат як і Зєлєнський.
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20.11.2021 18:16 Відповісти
два часа ходу таком до Киева,успеет букет цветов купить
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20.11.2021 20:28 Відповісти
извините) танком
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20.11.2021 20:29 Відповісти
"Чмо %бане" - %обане чмо ((с.) Класик)

Цікаво, а до кого має бути більше довіри: до аналітиків військових структур кран, де міністри за підозру в плагіаті йд'ть у відставку, чи до, простиБаклажан, АНАЛітика*перевбувайлик-сраколиза - ЛЮСІАРЕСТОВИЧА??
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20.11.2021 21:02 Відповісти
 
 