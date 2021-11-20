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Новости За рубежом
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Лукашенко – журналисту британской "Би-би-си": Вы молиться на нас должны! За Вторую мировую с белорусами не рассчитались, а пытаетесь развязать новую войну

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко – журналисту британской

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад должен "молиться на Беларусь".

Об этом он заявил в интервью журналисту британской медиакомпании Би-би-си, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде бы в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядю, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль, возглавлявший правительство Великобритании во время Второй мировой войны. – Ред.), и у нас – с трубкой (руководитель СССР Иосиф Сталин. – Ред.) Вы этого не помните? – спросил белорусский диктатор.

"Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались снова в этот дом и пытаетесь развязать новую войну", - утверждает он.

"Вы же понимаете, что если мы решим здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Лукашенко.

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Топ комментарии
+84
Этот идиот совсем кукухой поехал.
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20.11.2021 21:55
+55
Британия виновата в том что СССР воевал заваливая противника трупами? Британия, которая объявила войну ГГ сразу же после её нападения на Польшу. А где тогда была Беларусь, в 1939 году, в сентябре...?
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20.11.2021 21:58
+51
А Білорусь тоді була "плацдармом" для удару в спину полякам!
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20.11.2021 22:01
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а ти, чмо бульбарастське, з англічанами розрахувався за їх загиблих? за те що вони перші оголосили війну германії? поки ти із сраліним польщу захоплював? от жеж їбанат бульбарастський....
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21.11.2021 11:40 Ответить
Ой дурак….,хотя бы не позорился такими высказываниями и незнанием истории!!!
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21.11.2021 12:08 Ответить
Найвный таракан-Лукашенко, действительно думает , что пуйло-***** будет воевать за его нищую беларусь!! А Великий воин беларуский народ, во времена второй мировой войны , так .хорошо воевал, и драпанул в Московию, и что через 10 дней войны сдал Минск!!...Защитники , блин!!! ..Это Россия и Беларусь , до сих пор не расчитались с США и АНГЛИЕЙ за огромную помощь по Ленд-Лизу"". И Весь СССР выжил ,благодаря американской тушонке, которую все жрали сголодухи с большим удовольствием, воевали на американских самолётах, джипах и студебекерах, взрывали всё благодаря амарикансому тротиллу, возили грузы , по территории СССР, на американских локомотивах, даже пуговицы на гимнастёрках солдат СССР, были изготовлены в США!!Защитнички ..блин!! Нищая, отсталая и безмозглая СССР, блин!!.. С Долбодятлами-коммунистами, которые хуже фашистов!... И сегодня, спустя 80лет, эти палачи из СССР , нагло присваивают себе , то чего они не завоевали!!!
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21.11.2021 12:09 Ответить
А коли Британія напада́ла на Білорусь? Я щось пропустив?
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21.11.2021 12:31 Ответить
За Вторую мировую с белорусами не рассчитались.
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21.11.2021 12:33 Ответить
мені здається, цей Покидьок лукашенко позбавлений розуму......а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !! руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.11.2021 17:33 Ответить
Ідійот, якщо він вже вважає себе кацапом, то повинен розрахуватися з англійцями за першу світову, якби не вони то усе аж до Москви було б німецьким ще в 1918 завдяки його кумиру Члєніну.
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21.11.2021 17:52 Ответить
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