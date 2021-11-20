Лукашенко – журналисту британской "Би-би-си": Вы молиться на нас должны! За Вторую мировую с белорусами не рассчитались, а пытаетесь развязать новую войну

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, считает, что Запад должен "молиться на Беларусь".

Об этом он заявил в интервью журналисту британской медиакомпании Би-би-си, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде бы в коалиции с вами. Вы не помните? Помните дядю, который с сигарой все время ходил и курил (Уинстон Черчилль, возглавлявший правительство Великобритании во время Второй мировой войны. – Ред.), и у нас – с трубкой (руководитель СССР Иосиф Сталин. – Ред.) Вы этого не помните? – спросил белорусский диктатор.

"Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались снова в этот дом и пытаетесь развязать новую войну", - утверждает он.

"Вы же понимаете, что если мы решим здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это - ядерная война", - подчеркнул Лукашенко.

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