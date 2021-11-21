94 населенных пункта обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 21 ноября вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 94 населенных пункта в 5 областях (Сумская – 30, Черниговская – 25, Киевская – 21, Житомирская – 15, Донецкая – 3)", – сказано в сообщении ведомства 21 ноября.

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К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.