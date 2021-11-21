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94 населені пункти знеструмлені в Україні через негоду, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

94 населені пункти знеструмлені в Україні через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 94 населені пункти у п'яти областях України.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 7.00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти в 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15 та Донецька – 3)", - йдеться у повідомленні відомства 21 листопада.

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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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Треба роздали народу ********* кийки,а слуг та прихильників Зе одягти у вовну!
І буде багато електрики.
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21.11.2021 09:48 Відповісти
Щось мені здається це планове віялове відключення.
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21.11.2021 11:07 Відповісти
 
 