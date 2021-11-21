94 населені пункти знеструмлені в Україні через негоду, - ДСНС
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Через негоду без електроенергії залишилися 94 населені пункти у п'яти областях України.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 7.00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти в 5 областях (Сумська – 30, Чернігівська – 25, Київська – 21, Житомирська – 15 та Донецька – 3)", - йдеться у повідомленні відомства 21 листопада.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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І буде багато електрики.