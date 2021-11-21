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ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются мобилизовать все силы, чтобы помочь мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор по противодействию чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны", - заявил он журналистам после посещения центра, где разместились беженцы.

Слова представителя ВОЗ приводит пресс-служба Минздрава Беларуси.

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Рокеншауб также подчеркнул, что использование слезоточивого газа может вызывать проблемы со здоровьем. "Мы смотрим на то, как помочь людям, которые подверглись его воздействию", - сказал он.

Большинство беженцев сказали, сообщил представитель ВОЗ, что не хотят возвращаться домой. "Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, международными пакетами с медпомощью и предметами гигиены. Работаем с партнерами: ООН, Юнисеф, Красный Крест и т.д.", - отметил он.

Планируется, что в понедельник, 22 ноября, в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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Топ комментарии
+11
Самий хороший варіант - евакуювать "мігрантів" до їх власних країн і надавать їм допомогу за місцем проживання! Дешевше вийде!
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21.11.2021 13:22
+8
Хочуть гарно жити і при цьому не працювати, а отримувати соціальну допомогу західних країн.
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21.11.2021 13:13
+7
Единственная "помощь" от ВОЗ, это организовать вывоз ( приглашенных) Лукашенко и Путиным людей в места их проживания на Родину ( откуда они приехали или прилетели)
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21.11.2021 13:25
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Хочуть гарно жити і при цьому не працювати, а отримувати соціальну допомогу західних країн.
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21.11.2021 13:13 Ответить
ЕС принимает беженцев.Настоящих.
Здесь же-искусственно созданная проблема,когда самолетами свозят всех желающих жить в развитой стране на пособия.А их в странах Африки,Азии,Ближнего Востока и -сотни миллионов.
Немцы не для того создали себе успешную ,богатую страну,чтоб пол мира сьехалось и они содержали их на свои налоги.
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21.11.2021 14:09 Ответить
Самий хороший варіант - евакуювать "мігрантів" до їх власних країн і надавать їм допомогу за місцем проживання! Дешевше вийде!
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21.11.2021 13:22 Ответить
Единственная "помощь" от ВОЗ, это организовать вывоз ( приглашенных) Лукашенко и Путиным людей в места их проживания на Родину ( откуда они приехали или прилетели)
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21.11.2021 13:25 Ответить
А разве они в германии находятся, или у вас географический кретинизм?
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21.11.2021 14:00 Ответить
1. Мы ведем разговор об данной ситуации, конкретно сейчас., как раз после не признания президентства узурпатора Луки ,Западом, и путинской операции по поглощению Беларуси и активизации агрессии против Украины. 2. Если они "приглашены" в Германию,9 как вы утверждаете) то пускай прямыми рейсами туда и летят Дамаск- Берлин например ( а если добираются в Минское генерал губернаторство третьеримского Рейха фюрера Пу.. то вперед от Бреста до Берингова пролива и от островов Франца Иосифа до монгольских степей места предостаточно.( пустого и безлюдного), а потом туда можно будет еще и переселить из Европы ( в том числе и из Украины)из Америки всех адептов " русского мира скрепоносных половцев и печенегов".
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21.11.2021 14:04 Ответить
А кто их там кормить будет,ведь кроме,как размножаться с геометрической прогрессией,они ничего не умеют,да и не хотят...
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21.11.2021 16:41 Ответить
Где родился, там и пригодился.
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21.11.2021 17:08 Ответить
Не шоб торбидь кремлядьского КУЙла, у которого рыло в пуху в этой ситуации, эти беззубые бабуины, в который раз водят хороводы.

Пусть мобилизируют, но только со своих зарплат!
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21.11.2021 13:28 Ответить
Поки Брюсель не перестане жувати рожеві шмарклі в питанні нелегалів,буде ВОЗ і іже з ним вбахкувати мільйони в "допомогу" для шукачів халявного життя.
Досить офіційної позиції ЄС-нелегальних мігрантів не приймаємо,фінансової допомоги не надаємо,нелегалів ,що зараз є в Білорусі не впустим.Це відіб'є бажання пускатися в авантюри з перетином кордонів і відбере важіль маніпуляцій у Луки та його боса.
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21.11.2021 13:33 Ответить
нууу....пока она мобилизирует ресурсы...то или мигранты рассосутся или рашка еще новых подкинет
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21.11.2021 13:33 Ответить
"Застрявшим на границе ..." Этот ВОЗ только бабки сосёт... Вот и поделитесь с мигрантами,которые ни хотят домой,ни хотят работать,а хотят красивой жизни.
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21.11.2021 13:34 Ответить
выдать каждому по яхте и в жопу целовать
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21.11.2021 13:36 Ответить
Зачем? Зачем оказывать Луке спонсорскую помощь? Сам их (мигрантов) привез, пусть сам и расхлебывает. Тут наоборот надо - дожать его санкциями.
И побольше историй в прессе о тех, кто таки смог вернуться домой. Писали недавно, подружка вдула то ли 20, то ли 25 штук баксов в это "путешествие", а потом еле ноги унесла. Впечатлений! на всю оставшуюся жизнь.
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21.11.2021 13:46 Ответить
Мигрантам чрезвычайно необходима помощь всех всемирных организаций и правозащитников. Никто не должен оставаться в стороне.
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21.11.2021 13:49 Ответить
Эммм... Может проблемы туристов будет решать страна выдавшая турвизы? Разгребаяте своё дерьмо сами, можно без носков
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21.11.2021 14:02 Ответить
Найкраща допомога - квиток назад в Ірак.
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21.11.2021 13:55 Ответить
За счёт тур. агенства
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21.11.2021 14:02 Ответить
Планируется, что в понедельник, 22 ноября, в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.
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21.11.2021 14:05 Ответить
Курс ВАКЦИНИ їм на кожен день нехай пришлють
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21.11.2021 15:30 Ответить
Абсурд! На каких основаниях Всемирная Организация Здравоохраненния занимается помощью рядовым бойцам гибридных спецопераций Они вообще там поехали или может у бородатых бугаев эпидемия тифа. Похоже все проще, старперы в белых халатах в открытую палятся, что работают на Кремль
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21.11.2021 18:39 Ответить
 
 