ВОЗ намерена мобилизовать ресурсы для помощи мигрантам в Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собираются мобилизовать все силы, чтобы помочь мигрантам, застрявшим на границе Беларуси и Польши.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор по противодействию чрезвычайным ситуациям Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.
"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, которая вызывает большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания. Белорусские власти помогают в решении этих проблем. Мы, как представители ВОЗ, вступаем в диалог и узнаем, что необходимо сделать, чем мы можем помочь со своей стороны", - заявил он журналистам после посещения центра, где разместились беженцы.
Слова представителя ВОЗ приводит пресс-служба Минздрава Беларуси.
Рокеншауб также подчеркнул, что использование слезоточивого газа может вызывать проблемы со здоровьем. "Мы смотрим на то, как помочь людям, которые подверглись его воздействию", - сказал он.
Большинство беженцев сказали, сообщил представитель ВОЗ, что не хотят возвращаться домой. "Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, международными пакетами с медпомощью и предметами гигиены. Работаем с партнерами: ООН, Юнисеф, Красный Крест и т.д.", - отметил он.
Планируется, что в понедельник, 22 ноября, в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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Здесь же-искусственно созданная проблема,когда самолетами свозят всех желающих жить в развитой стране на пособия.А их в странах Африки,Азии,Ближнего Востока и -сотни миллионов.
Немцы не для того создали себе успешную ,богатую страну,чтоб пол мира сьехалось и они содержали их на свои налоги.
Пусть мобилизируют, но только со своих зарплат!
Досить офіційної позиції ЄС-нелегальних мігрантів не приймаємо,фінансової допомоги не надаємо,нелегалів ,що зараз є в Білорусі не впустим.Це відіб'є бажання пускатися в авантюри з перетином кордонів і відбере важіль маніпуляцій у Луки та його боса.
И побольше историй в прессе о тех, кто таки смог вернуться домой. Писали недавно, подружка вдула то ли 20, то ли 25 штук баксов в это "путешествие", а потом еле ноги унесла. Впечатлений! на всю оставшуюся жизнь.
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.