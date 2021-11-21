УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13862 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
1 896 23
Білорусь (5968) ВООЗ (710) криза (315) мігранти (674)

ВООЗ збирається мобілізувати ресурси для допомоги мігрантам у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ збирається мобілізувати ресурси для допомоги мігрантам у Білорусі

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) збираються мобілізувати всі сили, щоб допомогти мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  заявив директор з протидії надзвичайним ситуаціям Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.

"Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких є хронічні захворювання. Білоруська влада допомагає у вирішенні цих проблем. Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти зі свого боку", - заявив він журналістам після відвідин центру, де розмістилися біженці.

Слова представника ВООЗ наводить прес-служба МОЗ Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однорічна дитина сирійських мігрантів померла в лісі на польско-білоруському кордоні

Рокеншауб також наголосив, що використання сльозогінного газу може викликати проблеми зі здоров'ям. "Ми дивимося на те, як допомогти людям, які зазнали його впливу", - сказав він.

Більшість біженців сказали, повідомив представник ВООЗ, що не хоче повертатися додому. "Ми мобілізуємо нашу допомогу в плані надання підтримки медикаментами, міжнародними пакетами з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо з партнерами: ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест тощо", - зазначив він.

Планується, що у понеділок, 22 листопада, до Білорусі прибуде директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Також читайте: Лукашенко визнав, що білоруські силовики могли допомагати мігрантам проривати кордон з Польщею
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Самий хороший варіант - евакуювать "мігрантів" до їх власних країн і надавать їм допомогу за місцем проживання! Дешевше вийде!
показати весь коментар
21.11.2021 13:22
+8
Хочуть гарно жити і при цьому не працювати, а отримувати соціальну допомогу західних країн.
показати весь коментар
21.11.2021 13:13
+7
Единственная "помощь" от ВОЗ, это организовать вывоз ( приглашенных) Лукашенко и Путиным людей в места их проживания на Родину ( откуда они приехали или прилетели)
показати весь коментар
21.11.2021 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочуть гарно жити і при цьому не працювати, а отримувати соціальну допомогу західних країн.
показати весь коментар
21.11.2021 13:13 Відповісти
ЕС принимает беженцев.Настоящих.
Здесь же-искусственно созданная проблема,когда самолетами свозят всех желающих жить в развитой стране на пособия.А их в странах Африки,Азии,Ближнего Востока и -сотни миллионов.
Немцы не для того создали себе успешную ,богатую страну,чтоб пол мира сьехалось и они содержали их на свои налоги.
показати весь коментар
21.11.2021 14:09 Відповісти
Самий хороший варіант - евакуювать "мігрантів" до їх власних країн і надавать їм допомогу за місцем проживання! Дешевше вийде!
показати весь коментар
21.11.2021 13:22 Відповісти
Единственная "помощь" от ВОЗ, это организовать вывоз ( приглашенных) Лукашенко и Путиным людей в места их проживания на Родину ( откуда они приехали или прилетели)
показати весь коментар
21.11.2021 13:25 Відповісти
А разве они в германии находятся, или у вас географический кретинизм?
показати весь коментар
21.11.2021 14:00 Відповісти
1. Мы ведем разговор об данной ситуации, конкретно сейчас., как раз после не признания президентства узурпатора Луки ,Западом, и путинской операции по поглощению Беларуси и активизации агрессии против Украины. 2. Если они "приглашены" в Германию,9 как вы утверждаете) то пускай прямыми рейсами туда и летят Дамаск- Берлин например ( а если добираются в Минское генерал губернаторство третьеримского Рейха фюрера Пу.. то вперед от Бреста до Берингова пролива и от островов Франца Иосифа до монгольских степей места предостаточно.( пустого и безлюдного), а потом туда можно будет еще и переселить из Европы ( в том числе и из Украины)из Америки всех адептов " русского мира скрепоносных половцев и печенегов".
показати весь коментар
21.11.2021 14:04 Відповісти
А кто их там кормить будет,ведь кроме,как размножаться с геометрической прогрессией,они ничего не умеют,да и не хотят...
показати весь коментар
21.11.2021 16:41 Відповісти
Где родился, там и пригодился.
показати весь коментар
21.11.2021 17:08 Відповісти
Не шоб торбидь кремлядьского КУЙла, у которого рыло в пуху в этой ситуации, эти беззубые бабуины, в который раз водят хороводы.

Пусть мобилизируют, но только со своих зарплат!
показати весь коментар
21.11.2021 13:28 Відповісти
Поки Брюсель не перестане жувати рожеві шмарклі в питанні нелегалів,буде ВОЗ і іже з ним вбахкувати мільйони в "допомогу" для шукачів халявного життя.
Досить офіційної позиції ЄС-нелегальних мігрантів не приймаємо,фінансової допомоги не надаємо,нелегалів ,що зараз є в Білорусі не впустим.Це відіб'є бажання пускатися в авантюри з перетином кордонів і відбере важіль маніпуляцій у Луки та його боса.
показати весь коментар
21.11.2021 13:33 Відповісти
нууу....пока она мобилизирует ресурсы...то или мигранты рассосутся или рашка еще новых подкинет
показати весь коментар
21.11.2021 13:33 Відповісти
"Застрявшим на границе ..." Этот ВОЗ только бабки сосёт... Вот и поделитесь с мигрантами,которые ни хотят домой,ни хотят работать,а хотят красивой жизни.
показати весь коментар
21.11.2021 13:34 Відповісти
выдать каждому по яхте и в жопу целовать
показати весь коментар
21.11.2021 13:36 Відповісти
Зачем? Зачем оказывать Луке спонсорскую помощь? Сам их (мигрантов) привез, пусть сам и расхлебывает. Тут наоборот надо - дожать его санкциями.
И побольше историй в прессе о тех, кто таки смог вернуться домой. Писали недавно, подружка вдула то ли 20, то ли 25 штук баксов в это "путешествие", а потом еле ноги унесла. Впечатлений! на всю оставшуюся жизнь.
показати весь коментар
21.11.2021 13:46 Відповісти
Мигрантам чрезвычайно необходима помощь всех всемирных организаций и правозащитников. Никто не должен оставаться в стороне.
показати весь коментар
21.11.2021 13:49 Відповісти
Эммм... Может проблемы туристов будет решать страна выдавшая турвизы? Разгребаяте своё дерьмо сами, можно без носков
показати весь коментар
21.11.2021 14:02 Відповісти
Найкраща допомога - квиток назад в Ірак.
показати весь коментар
21.11.2021 13:55 Відповісти
За счёт тур. агенства
показати весь коментар
21.11.2021 14:02 Відповісти
Планируется, что в понедельник, 22 ноября, в Беларусь прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.
показати весь коментар
21.11.2021 14:05 Відповісти
Курс ВАКЦИНИ їм на кожен день нехай пришлють
показати весь коментар
21.11.2021 15:30 Відповісти
Абсурд! На каких основаниях Всемирная Организация Здравоохраненния занимается помощью рядовым бойцам гибридных спецопераций Они вообще там поехали или может у бородатых бугаев эпидемия тифа. Похоже все проще, старперы в белых халатах в открытую палятся, что работают на Кремль
показати весь коментар
21.11.2021 18:39 Відповісти
 
 