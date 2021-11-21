ВООЗ збирається мобілізувати ресурси для допомоги мігрантам у Білорусі

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) збираються мобілізувати всі сили, щоб допомогти мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор з протидії надзвичайним ситуаціям Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.

"Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких є хронічні захворювання. Білоруська влада допомагає у вирішенні цих проблем. Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти зі свого боку", - заявив він журналістам після відвідин центру, де розмістилися біженці.

Слова представника ВООЗ наводить прес-служба МОЗ Білорусі.

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Рокеншауб також наголосив, що використання сльозогінного газу може викликати проблеми зі здоров'ям. "Ми дивимося на те, як допомогти людям, які зазнали його впливу", - сказав він.

Більшість біженців сказали, повідомив представник ВООЗ, що не хоче повертатися додому. "Ми мобілізуємо нашу допомогу в плані надання підтримки медикаментами, міжнародними пакетами з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо з партнерами: ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест тощо", - зазначив він.

Планується, що у понеділок, 22 листопада, до Білорусі прибуде директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

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