ВООЗ збирається мобілізувати ресурси для допомоги мігрантам у Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) збираються мобілізувати всі сили, щоб допомогти мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор з протидії надзвичайним ситуаціям Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.
"Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких є хронічні захворювання. Білоруська влада допомагає у вирішенні цих проблем. Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти зі свого боку", - заявив він журналістам після відвідин центру, де розмістилися біженці.
Слова представника ВООЗ наводить прес-служба МОЗ Білорусі.
Рокеншауб також наголосив, що використання сльозогінного газу може викликати проблеми зі здоров'ям. "Ми дивимося на те, як допомогти людям, які зазнали його впливу", - сказав він.
Більшість біженців сказали, повідомив представник ВООЗ, що не хоче повертатися додому. "Ми мобілізуємо нашу допомогу в плані надання підтримки медикаментами, міжнародними пакетами з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо з партнерами: ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест тощо", - зазначив він.
Планується, що у понеділок, 22 листопада, до Білорусі прибуде директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
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Здесь же-искусственно созданная проблема,когда самолетами свозят всех желающих жить в развитой стране на пособия.А их в странах Африки,Азии,Ближнего Востока и -сотни миллионов.
Немцы не для того создали себе успешную ,богатую страну,чтоб пол мира сьехалось и они содержали их на свои налоги.
Пусть мобилизируют, но только со своих зарплат!
Досить офіційної позиції ЄС-нелегальних мігрантів не приймаємо,фінансової допомоги не надаємо,нелегалів ,що зараз є в Білорусі не впустим.Це відіб'є бажання пускатися в авантюри з перетином кордонів і відбере важіль маніпуляцій у Луки та його боса.
И побольше историй в прессе о тех, кто таки смог вернуться домой. Писали недавно, подружка вдула то ли 20, то ли 25 штук баксов в это "путешествие", а потом еле ноги унесла. Впечатлений! на всю оставшуюся жизнь.
Чувак просто получил шифровку из центра.И знает как успокоить европейцев
Он продолжил свою работу в MSF в области борьбы с туберкулезом, получив должность в Сибири, где координировал программы по борьбе с туберкулезом в тюрьмах. Позже он работал региональным советником MSF по борьбе с туберкулезом в странах бывшего Советского Союза, после чего перебрался в Москву, Россия.