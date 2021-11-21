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Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post

Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщила газета The Washington Post 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, о планах снова баллотироваться в президенты Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.

Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его упавшего до 40% рейтинга.

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По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "радуется этому".

В то же время, бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не будет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".

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Топ комментарии
+9
З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
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21.11.2021 14:06
+7
США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
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21.11.2021 14:31
+4
Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
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21.11.2021 14:41
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З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
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21.11.2021 14:06 Ответить
Та ні, хай вже досиджує, навіть на вентиляторі. Ще товариша Камали не вистачало...
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21.11.2021 14:08 Ответить
А ты предлагаеш голосовать за кремлёвского шута Трампа ? ))
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21.11.2021 15:36 Ответить
Ну із чого ти взяв що Трамп «кремлівський шут», рускій?
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21.11.2021 17:27 Ответить
З таким рейтингом як зараз - тільки в голови клубу розваг у будинку для літніх людей.
А в наступному році буде 10% інфляції і його проклянуть навіть місцеві зебіли.
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21.11.2021 14:07 Ответить
Голосувати буду за союз Байдена з Порохом !
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21.11.2021 14:11 Ответить
Не путайте - Байден это американский Зеленский
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21.11.2021 14:41 Ответить
Ну их объединяет только то, что оба они жулики.
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21.11.2021 15:11 Ответить
Порох зря с демократами связался, хотя время было такое наверное
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21.11.2021 15:24 Ответить
Порошенко геній в геополітиці. Він зробив араба вил ну ставку.
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21.11.2021 17:28 Ответить
В США настала ситуація як в СССР в вісімдесятих роках
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21.11.2021 14:11 Ответить
Ніякої аналогії з СССР нема, тому що в останньому була лише одна лінія партії, якої можна було позбутись лише силовим шляхом.
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21.11.2021 14:16 Ответить
Петро Порошенко привітав Президента США Джо Байдена із днем народження
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав із днем народження Президента США Джо Байдена.
«З днем народження, шановний пане Президенте Джо Байден! Ваші рішучість та відданість амбіції зміцнення світових демократій, протидії авторитаризму, консолідації світу для вирішення актуальних викликів і загроз та тверде лідерство на цьому шляху надихають багатьох Ваших союзників, а надто тих, хто знає Вас особисто. Незламної волі до перемоги. В Україні розраховують на Ваші підтримку, мужність та стратегічне бачення!», - написав Порошенко у Facebook.
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21.11.2021 14:13 Ответить
Все буде ок в США , не переймайтеся , малороси 😡
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21.11.2021 14:17 Ответить
Без шансів. Краще вже МакКонахі.
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21.11.2021 14:17 Ответить
Дідусь, вгамуйся, хочеться сказати Байдену та Філарету.
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21.11.2021 14:23 Ответить
Мда, совсем плохо у демократов с кандидатами, одни магриналы остались и дед маразматик, который даже не понимает кто он и где он. Ему бы до рождества дожить, а потом по 25ой поправке свалить.
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21.11.2021 14:28 Ответить
Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
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21.11.2021 14:41 Ответить
США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
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21.11.2021 14:31 Ответить
Стратегический вброс бюллетеней в 2 часа ночи и коня может сделать президентом.
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21.11.2021 14:40 Ответить
Ну а чему удивляться, если по сути организатор штурма Капитолия избежал электрического стула. Лично для меня это более примечательный факт.
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21.11.2021 14:48 Ответить
Какой штурм? Шаман в кресле спикера зашёл сфотографироваться? Так Капитолий - публичное место. Я понимаю Пелози страшно, не помогли четыре (!) ряда барьеров понастроенные повсеместно в Вашингтоне с 2001го года.
Хотя чего боялась - не понятно. Ничего не разбили, не украли, не сожгли, никого не убили.
А вот города громить, жечь полицейские участки, обносить Луи Виттон и аптеки - это мирный протест. Главное чтобы не в Вашингтоне.
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21.11.2021 15:09 Ответить
Это обратная сторона демократии. Плюрализм мнений существенно осложняет путь к консенсусу. Демократическая и Республиканская партии совсем не однородные структуры. Как и сами США- огромная, многонациональная страна с федеративным устройством. Как следствие, компромиссная фигура или решение, которые более-менее устраивают все центры влияния, получаются… такими, какими получаются.)
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21.11.2021 14:43 Ответить
Да я понимаю все .. но от этого, как говорится " не легче" судя по сопернику Байдена не менее древнему социалисту Сандерсу. ( неужели и в США на столько коротка " скамейка запасных")
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21.11.2021 14:52 Ответить
«Скамеек» очень много. Конкуренция внутри партий не менее ожесточённая, чем между самими партиями. Харизматичный лидер с одной «скамейки» никогда не устроит другую. Компромис видимонаходится вокруг не очень харизматичной, нейтральной старости.)
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21.11.2021 15:02 Ответить
Только вот у демократов на скамейке - либо дебилы правильного цвета и секс-предпочтений, либо коммуняки. Вот и пришлось вытаскивать с пенсии боль мень фотогеничного деда. А то что он забывает как разговаривать - дело поправимое.
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21.11.2021 15:17 Ответить
В такое непростое время огромного количества вызовов миру.. Пандемия, продолжающиеся экономические катаклизмы, усиливающийся Китай, возможная война за Тайвань, КНДР и ее ракетная программа, победа талибов в Афганистане , события в Мьянме, Венесуэле, иранская программа, исламский радикализм, ближневосточная проблема, Сирия, Ирак, Йемен, Юж. Судан, Ливия... Повсеместная агрессия Кремля - Беларусь, Украина, Молдова, Закавказье.Политические убийства рашен агентуры. Газовый шантаж Европы.. Эмиграционный шантаж Турции, а потом Лукашенко и Путина. Климатические проблемы. Угроза полномасштабной войны в Европе, а возможно и одновременно и в Азии. Трампизм который по сути чуть не довел США до гражданской войны ( а ведь еще не все закончилось). Штурм Капитолия. По сути испорченные отношения внутри союза НАТО и между США и Германией, Францией. Угроза развала на старую и молодую Европу. И это только что на верху пирамиды проблем. А в США "выборы без выбора", Все конечно можно объяснить и найти оправдания. Но в таком случае о какой ведущей роли в мире, о каком лидерстве и т.д. может идти речь.
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21.11.2021 15:18 Ответить
Санедрса маргинализируют в широких кругах, но я, когда глянул его небольшое интервью, по большей части услышал конструктив.
https://www.youtube.com/watch?v=2O-iLk1G_ng
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22.11.2021 11:54 Ответить
Безхребетний
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21.11.2021 14:38 Ответить
У нас подрастают новые трамписты - флоридский губернатор Рон ДеСантис прекрасный кандидат впрезиденты
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21.11.2021 14:45 Ответить
"трампист" это как черная метка идиотизма,. Неужели в рядах республиканцев нет подобных Джону Маккейну ( светлая ему память)
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21.11.2021 14:55 Ответить
І багатьох трампістів ви знаєти особисто? Скільки серед них грабіжників, убивць, ледацюг і бомжів?
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21.11.2021 15:11 Ответить
Я не о персонах я о самом названии " трампист" ( сразу в глазах это идиотское чмо).. Нельзя просто сказать республиканец ,не ассоциируя с "дохлой белкой".
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21.11.2021 15:24 Ответить
👍 👏👏👏
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21.11.2021 15:44 Ответить
Этот образ создан CNN и другими продемократическими изданиями. Трамп намного лучше был для США, и что самое главное для нас, для Украины.
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21.11.2021 15:12 Ответить
зачем нам Маккейн - он был представителем элит и не отражал интересы среднего класса.
Нужен нормальный американский патриот и националист типа America first и в меру право-центристской ориентации
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21.11.2021 15:18 Ответить
Если шансы у Теда Круза? Мне он очень импонирует.
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21.11.2021 15:10 Ответить
Круз слишком радикален для того чтобы получить большинство голосов, он хорош в сенате и к тому же сейчас есть интересные кандидаты с достижениями а исполнительной власти на уровне штатов
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21.11.2021 15:22 Ответить
У него падение рейтинга огромное, да и здоровее он явное не станет через 3 года.
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21.11.2021 14:52 Ответить
"Буде весело" (с).
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21.11.2021 14:53 Ответить
Ну это перебор, к концу второго срока ему уже будет под 90.
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21.11.2021 14:55 Ответить
Категорически приветствую! Даёшь новый срок Байдена! Ещё бы Нэнси Пелосси продлить, Но это уж вряд ли удастся.
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21.11.2021 14:56 Ответить
якщо доживе.
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21.11.2021 14:59 Ответить
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21.11.2021 15:06 Ответить
маразм у всьому світі стає новою нормальністю
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21.11.2021 15:15 Ответить
И Украина инфицировала мир маразмами - избрала ЗЕ 😂
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21.11.2021 15:19 Ответить
Главное, что бы Байден не забыл про это
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21.11.2021 15:29 Ответить
может республиканцы одумаются и представят что-нибудь получше консервы-трампа
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21.11.2021 15:30 Ответить
Это слив демократов будет. Он не молодеет с каждым годом, а возраст уже берёт своё.
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21.11.2021 15:40 Ответить
Оптимист, однако. До 2024 ещё дожить надо... ))
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21.11.2021 16:08 Ответить
Бидон совсем ополоумел.Какие выборы дедушка? Скоро уже совсем на покой унесут...
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21.11.2021 17:09 Ответить
Сектанти в екстазі. Вони ж верещали, який "козак" бравий, жвавий, енергійний і дасть фору молодим чоловікам.
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21.11.2021 17:52 Ответить
Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году. Источник: https://censor.net/ru/n3300728
было изменение пола??
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21.11.2021 19:47 Ответить
 
 