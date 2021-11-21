Байден планирует баллотироваться в президенты в 2024 году, - The Washington Post
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Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Об этом сообщила газета The Washington Post 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, о планах снова баллотироваться в президенты Байден сказал небольшой группе доноров Демократической партии.
Газета пишет, что заявление было направлено на то, чтобы развеять опасения многих членов Демократической партии, что Байден не будет идти на второй срок из-за возраста (20 ноября ему исполнилось 79 лет), а также из-за его упавшего до 40% рейтинга.
По словам бывшего сенатора, друга Байдена Криса Додда, "единственное, что он слышал, что Байден планирует снова баллотироваться", и бывший сенатор "радуется этому".
В то же время, бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл заявил, что Байден не будет баллотироваться, "если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально".
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А в наступному році буде 10% інфляції і його проклянуть навіть місцеві зебіли.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав із днем народження Президента США Джо Байдена.
«З днем народження, шановний пане Президенте Джо Байден! Ваші рішучість та відданість амбіції зміцнення світових демократій, протидії авторитаризму, консолідації світу для вирішення актуальних викликів і загроз та тверде лідерство на цьому шляху надихають багатьох Ваших союзників, а надто тих, хто знає Вас особисто. Незламної волі до перемоги. В Україні розраховують на Ваші підтримку, мужність та стратегічне бачення!», - написав Порошенко у Facebook.
Хотя чего боялась - не понятно. Ничего не разбили, не украли, не сожгли, никого не убили.
А вот города громить, жечь полицейские участки, обносить Луи Виттон и аптеки - это мирный протест. Главное чтобы не в Вашингтоне.
https://www.youtube.com/watch?v=2O-iLk1G_ng
Нужен нормальный американский патриот и националист типа America first и в меру право-центристской ориентации
было изменение пола??