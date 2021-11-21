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Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post

Джо Байден має намір знову брати участь у виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомила газета The Washington Post 20 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, про плани знову балотуватися у президенти Байден сказав невеликій групі донорів Демократичної партії.

Газета пише, що заяву було спрямовано на те, щоб розвіяти побоювання багатьох членів Демократичної партії, що Байден не йтиме на другий строк через вік (20 листопада йому виповнилося 79 років), а також через його рейтинг, який упав до 40%.

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За словами колишнього сенатора, друга Байдена Кріса Додда, "єдине, що він чув, – що Байден планує знову балотуватися", і колишній сенатор "радіє цьому".

Водночас колишній губернатор Пенсильванії Ед Ренделл заявив, що Байден не балотуватиметься, "якщо відчує, що не може виконувати роботу фізично чи емоційно".

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Топ коментарі
+9
З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
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21.11.2021 14:06
+7
США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
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21.11.2021 14:31
+4
Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
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21.11.2021 14:41
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З найнижчим рейтингом за всю історію?))) старий маразматик не досидить і цього терміну.
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21.11.2021 14:06 Відповісти
Та ні, хай вже досиджує, навіть на вентиляторі. Ще товариша Камали не вистачало...
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21.11.2021 14:08 Відповісти
А ты предлагаеш голосовать за кремлёвского шута Трампа ? ))
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21.11.2021 15:36 Відповісти
Ну із чого ти взяв що Трамп «кремлівський шут», рускій?
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21.11.2021 17:27 Відповісти
З таким рейтингом як зараз - тільки в голови клубу розваг у будинку для літніх людей.
А в наступному році буде 10% інфляції і його проклянуть навіть місцеві зебіли.
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21.11.2021 14:07 Відповісти
Голосувати буду за союз Байдена з Порохом !
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21.11.2021 14:11 Відповісти
Не путайте - Байден это американский Зеленский
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21.11.2021 14:41 Відповісти
Ну их объединяет только то, что оба они жулики.
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21.11.2021 15:11 Відповісти
Порох зря с демократами связался, хотя время было такое наверное
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21.11.2021 15:24 Відповісти
Порошенко геній в геополітиці. Він зробив араба вил ну ставку.
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21.11.2021 17:28 Відповісти
В США настала ситуація як в СССР в вісімдесятих роках
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21.11.2021 14:11 Відповісти
Ніякої аналогії з СССР нема, тому що в останньому була лише одна лінія партії, якої можна було позбутись лише силовим шляхом.
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21.11.2021 14:16 Відповісти
Петро Порошенко привітав Президента США Джо Байдена із днем народження
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав із днем народження Президента США Джо Байдена.
«З днем народження, шановний пане Президенте Джо Байден! Ваші рішучість та відданість амбіції зміцнення світових демократій, протидії авторитаризму, консолідації світу для вирішення актуальних викликів і загроз та тверде лідерство на цьому шляху надихають багатьох Ваших союзників, а надто тих, хто знає Вас особисто. Незламної волі до перемоги. В Україні розраховують на Ваші підтримку, мужність та стратегічне бачення!», - написав Порошенко у Facebook.
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21.11.2021 14:13 Відповісти
Все буде ок в США , не переймайтеся , малороси 😡
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21.11.2021 14:17 Відповісти
Без шансів. Краще вже МакКонахі.
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21.11.2021 14:17 Відповісти
Дідусь, вгамуйся, хочеться сказати Байдену та Філарету.
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21.11.2021 14:23 Відповісти
Мда, совсем плохо у демократов с кандидатами, одни магриналы остались и дед маразматик, который даже не понимает кто он и где он. Ему бы до рождества дожить, а потом по 25ой поправке свалить.
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21.11.2021 14:28 Відповісти
Хай досиджує до кінця. Краще маразматик ніж гієна.
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21.11.2021 14:41 Відповісти
США не перестает удивлять. В такой огромной стране, с такими традициями и т.д. лидером всего Запада, выбирают между жуликом, проходимцем, демагогом, фанфароном с замашками фюрера и древним еле дышащим на ладан , засыпающим на ходу старцем. Это где то за моим пониманием...
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21.11.2021 14:31 Відповісти
Стратегический вброс бюллетеней в 2 часа ночи и коня может сделать президентом.
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21.11.2021 14:40 Відповісти
Ну а чему удивляться, если по сути организатор штурма Капитолия избежал электрического стула. Лично для меня это более примечательный факт.
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21.11.2021 14:48 Відповісти
Какой штурм? Шаман в кресле спикера зашёл сфотографироваться? Так Капитолий - публичное место. Я понимаю Пелози страшно, не помогли четыре (!) ряда барьеров понастроенные повсеместно в Вашингтоне с 2001го года.
Хотя чего боялась - не понятно. Ничего не разбили, не украли, не сожгли, никого не убили.
А вот города громить, жечь полицейские участки, обносить Луи Виттон и аптеки - это мирный протест. Главное чтобы не в Вашингтоне.
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21.11.2021 15:09 Відповісти
Это обратная сторона демократии. Плюрализм мнений существенно осложняет путь к консенсусу. Демократическая и Республиканская партии совсем не однородные структуры. Как и сами США- огромная, многонациональная страна с федеративным устройством. Как следствие, компромиссная фигура или решение, которые более-менее устраивают все центры влияния, получаются… такими, какими получаются.)
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21.11.2021 14:43 Відповісти
Да я понимаю все .. но от этого, как говорится " не легче" судя по сопернику Байдена не менее древнему социалисту Сандерсу. ( неужели и в США на столько коротка " скамейка запасных")
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21.11.2021 14:52 Відповісти
«Скамеек» очень много. Конкуренция внутри партий не менее ожесточённая, чем между самими партиями. Харизматичный лидер с одной «скамейки» никогда не устроит другую. Компромис видимонаходится вокруг не очень харизматичной, нейтральной старости.)
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21.11.2021 15:02 Відповісти
Только вот у демократов на скамейке - либо дебилы правильного цвета и секс-предпочтений, либо коммуняки. Вот и пришлось вытаскивать с пенсии боль мень фотогеничного деда. А то что он забывает как разговаривать - дело поправимое.
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21.11.2021 15:17 Відповісти
В такое непростое время огромного количества вызовов миру.. Пандемия, продолжающиеся экономические катаклизмы, усиливающийся Китай, возможная война за Тайвань, КНДР и ее ракетная программа, победа талибов в Афганистане , события в Мьянме, Венесуэле, иранская программа, исламский радикализм, ближневосточная проблема, Сирия, Ирак, Йемен, Юж. Судан, Ливия... Повсеместная агрессия Кремля - Беларусь, Украина, Молдова, Закавказье.Политические убийства рашен агентуры. Газовый шантаж Европы.. Эмиграционный шантаж Турции, а потом Лукашенко и Путина. Климатические проблемы. Угроза полномасштабной войны в Европе, а возможно и одновременно и в Азии. Трампизм который по сути чуть не довел США до гражданской войны ( а ведь еще не все закончилось). Штурм Капитолия. По сути испорченные отношения внутри союза НАТО и между США и Германией, Францией. Угроза развала на старую и молодую Европу. И это только что на верху пирамиды проблем. А в США "выборы без выбора", Все конечно можно объяснить и найти оправдания. Но в таком случае о какой ведущей роли в мире, о каком лидерстве и т.д. может идти речь.
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21.11.2021 15:18 Відповісти
Санедрса маргинализируют в широких кругах, но я, когда глянул его небольшое интервью, по большей части услышал конструктив.
https://www.youtube.com/watch?v=2O-iLk1G_ng
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22.11.2021 11:54 Відповісти
Безхребетний
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21.11.2021 14:38 Відповісти
У нас подрастают новые трамписты - флоридский губернатор Рон ДеСантис прекрасный кандидат впрезиденты
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21.11.2021 14:45 Відповісти
"трампист" это как черная метка идиотизма,. Неужели в рядах республиканцев нет подобных Джону Маккейну ( светлая ему память)
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21.11.2021 14:55 Відповісти
І багатьох трампістів ви знаєти особисто? Скільки серед них грабіжників, убивць, ледацюг і бомжів?
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21.11.2021 15:11 Відповісти
Я не о персонах я о самом названии " трампист" ( сразу в глазах это идиотское чмо).. Нельзя просто сказать республиканец ,не ассоциируя с "дохлой белкой".
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21.11.2021 15:24 Відповісти
👍 👏👏👏
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21.11.2021 15:44 Відповісти
Этот образ создан CNN и другими продемократическими изданиями. Трамп намного лучше был для США, и что самое главное для нас, для Украины.
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21.11.2021 15:12 Відповісти
зачем нам Маккейн - он был представителем элит и не отражал интересы среднего класса.
Нужен нормальный американский патриот и националист типа America first и в меру право-центристской ориентации
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21.11.2021 15:18 Відповісти
Если шансы у Теда Круза? Мне он очень импонирует.
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21.11.2021 15:10 Відповісти
Круз слишком радикален для того чтобы получить большинство голосов, он хорош в сенате и к тому же сейчас есть интересные кандидаты с достижениями а исполнительной власти на уровне штатов
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21.11.2021 15:22 Відповісти
У него падение рейтинга огромное, да и здоровее он явное не станет через 3 года.
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21.11.2021 14:52 Відповісти
"Буде весело" (с).
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21.11.2021 14:53 Відповісти
Ну это перебор, к концу второго срока ему уже будет под 90.
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21.11.2021 14:55 Відповісти
Категорически приветствую! Даёшь новый срок Байдена! Ещё бы Нэнси Пелосси продлить, Но это уж вряд ли удастся.
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21.11.2021 14:56 Відповісти
якщо доживе.
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21.11.2021 14:59 Відповісти
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21.11.2021 15:06 Відповісти
маразм у всьому світі стає новою нормальністю
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21.11.2021 15:15 Відповісти
И Украина инфицировала мир маразмами - избрала ЗЕ 😂
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21.11.2021 15:19 Відповісти
Главное, что бы Байден не забыл про это
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21.11.2021 15:29 Відповісти
может республиканцы одумаются и представят что-нибудь получше консервы-трампа
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21.11.2021 15:30 Відповісти
Это слив демократов будет. Он не молодеет с каждым годом, а возраст уже берёт своё.
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21.11.2021 15:40 Відповісти
Оптимист, однако. До 2024 ещё дожить надо... ))
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21.11.2021 16:08 Відповісти
Бидон совсем ополоумел.Какие выборы дедушка? Скоро уже совсем на покой унесут...
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21.11.2021 17:09 Відповісти
Сектанти в екстазі. Вони ж верещали, який "козак" бравий, жвавий, енергійний і дасть фору молодим чоловікам.
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21.11.2021 17:52 Відповісти
Джо Байден намерена вновь участвовать в выборах президента США в 2024 году. Источник: https://censor.net/ru/n3300728
было изменение пола??
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21.11.2021 19:47 Відповісти
 
 