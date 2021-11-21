Байден планує балотуватися у президенти у 2024 році, - The Washington Post
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Джо Байден має намір знову брати участь у виборах президента США у 2024 році.
Про це повідомила газета The Washington Post 20 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, про плани знову балотуватися у президенти Байден сказав невеликій групі донорів Демократичної партії.
Газета пише, що заяву було спрямовано на те, щоб розвіяти побоювання багатьох членів Демократичної партії, що Байден не йтиме на другий строк через вік (20 листопада йому виповнилося 79 років), а також через його рейтинг, який упав до 40%.
За словами колишнього сенатора, друга Байдена Кріса Додда, "єдине, що він чув, – що Байден планує знову балотуватися", і колишній сенатор "радіє цьому".
Водночас колишній губернатор Пенсильванії Ед Ренделл заявив, що Байден не балотуватиметься, "якщо відчує, що не може виконувати роботу фізично чи емоційно".
Будь ласка, зачекайте...
А в наступному році буде 10% інфляції і його проклянуть навіть місцеві зебіли.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав із днем народження Президента США Джо Байдена.
«З днем народження, шановний пане Президенте Джо Байден! Ваші рішучість та відданість амбіції зміцнення світових демократій, протидії авторитаризму, консолідації світу для вирішення актуальних викликів і загроз та тверде лідерство на цьому шляху надихають багатьох Ваших союзників, а надто тих, хто знає Вас особисто. Незламної волі до перемоги. В Україні розраховують на Ваші підтримку, мужність та стратегічне бачення!», - написав Порошенко у Facebook.
Хотя чего боялась - не понятно. Ничего не разбили, не украли, не сожгли, никого не убили.
А вот города громить, жечь полицейские участки, обносить Луи Виттон и аптеки - это мирный протест. Главное чтобы не в Вашингтоне.
https://www.youtube.com/watch?v=2O-iLk1G_ng
Нужен нормальный американский патриот и националист типа America first и в меру право-центристской ориентации
было изменение пола??