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Уличную выставку "Рисованная история Майдана" открыли в центре Киева

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Уличную выставку
Фото: Facebook Аркадия Бабченко

Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Незалежности в центре Киева уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", 21 ноября, в День достоинства и свободы, на Майдане Незалежности, вокруг монумента Независимости состоялось открытие уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства. Выставка создана Национальным музеем Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.

Графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. "Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью", - сообщают организаторы.

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Це - Мистецький Барбакан!

"Мистецький Барбакан" - це майданівська локація, створена митцями як місце зустрічей, перепочинку, обігріву та цілодобового чергування на території протесту. Також це певне означення середовища художників, поетів, письменників і громадських діячів, які збиралися тут. Куратори виставки намагалися відтворити дух та атмосферу тих часів, а також розповісти про тих митців та їхню творчість.
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21.11.2021 14:28 Ответить
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21.11.2021 14:31 Ответить
Да у него и в первый, относительно, не плохо получается.
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21.11.2021 15:44 Ответить
***** доволен
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21.11.2021 16:16 Ответить
*****, как раз, недоволен- как никогда. Ему больше нравилось, когда украинские президенты жали ему руку и обнимались, и плодили каналы с его пропагандой.
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21.11.2021 16:18 Ответить
***** очень доволен -особенно предательством в вагнергейте да и в остальной украинофобской политике зэ-лупа зелёная и ********* лдыЕрмакки и ко. приуспели
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21.11.2021 16:53 Ответить
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21.11.2021 14:35 Ответить
ст 111.

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21.11.2021 14:51 Ответить
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21.11.2021 14:57 Ответить
Homer@ItechVK



Я з 2015-го. Такий правильний, що аж самому неприємно)

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21.11.2021 15:11 Ответить
діти малюють Майдан

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21.11.2021 15:46 Ответить
 
 