Уличную выставку "Рисованная история Майдана" открыли в центре Киева
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Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Незалежности в центре Киева уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", 21 ноября, в День достоинства и свободы, на Майдане Незалежности, вокруг монумента Независимости состоялось открытие уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства. Выставка создана Национальным музеем Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.
Графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. "Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью", - сообщают организаторы.
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"Мистецький Барбакан" - це майданівська локація, створена митцями як місце зустрічей, перепочинку, обігріву та цілодобового чергування на території протесту. Також це певне означення середовища художників, поетів, письменників і громадських діячів, які збиралися тут. Куратори виставки намагалися відтворити дух та атмосферу тих часів, а також розповісти про тих митців та їхню творчість.
Я з 2015-го. Такий правильний, що аж самому неприємно)