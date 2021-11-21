Вуличну виставку "Мальована історія Майдану" відкрили у центрі Києва

Національний музей Революції гідності відкрив на Майдані Незалежності в центрі Києва вуличну виставку "Мальована історія Майдану" у вигляді коміксу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", 21 листопада, в День гідності і свободи, на Майдані Незалежності, навколо монумента Незалежності, відбулося відкриття вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію гідності. Виставка створена Національним музеєм Революції гідності спільно з художником Олександром Ком'яховим.

Графічний роман - це художній сюжет, вплетений в документальну графіку. "Герої роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців. Обставини, в які вони потрапляють, архітектура наметового містечка, сотні деталей відтворені з документальною точністю", - повідомляють організатори.

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