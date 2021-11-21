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Вуличну виставку "Мальована історія Майдану" відкрили у центрі Києва

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Вуличну виставку
Фото: Facebook Аркадия Бабченко

Національний музей Революції гідності відкрив на Майдані Незалежності в центрі Києва вуличну виставку "Мальована історія Майдану" у вигляді коміксу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", 21 листопада, в День гідності і свободи, на Майдані Незалежності, навколо монумента Незалежності, відбулося відкриття вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію гідності. Виставка створена Національним музеєм Революції гідності спільно з художником Олександром Ком'яховим.

Графічний роман - це художній сюжет, вплетений в документальну графіку. "Герої роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців. Обставини, в які вони потрапляють, архітектура наметового містечка, сотні деталей відтворені з документальною точністю", - повідомляють організатори.

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Це - Мистецький Барбакан!

"Мистецький Барбакан" - це майданівська локація, створена митцями як місце зустрічей, перепочинку, обігріву та цілодобового чергування на території протесту. Також це певне означення середовища художників, поетів, письменників і громадських діячів, які збиралися тут. Куратори виставки намагалися відтворити дух та атмосферу тих часів, а також розповісти про тих митців та їхню творчість.
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21.11.2021 14:28 Відповісти
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21.11.2021 14:31 Відповісти
Да у него и в первый, относительно, не плохо получается.
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21.11.2021 15:44 Відповісти
***** доволен
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21.11.2021 16:16 Відповісти
*****, как раз, недоволен- как никогда. Ему больше нравилось, когда украинские президенты жали ему руку и обнимались, и плодили каналы с его пропагандой.
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21.11.2021 16:18 Відповісти
***** очень доволен -особенно предательством в вагнергейте да и в остальной украинофобской политике зэ-лупа зелёная и ********* лдыЕрмакки и ко. приуспели
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21.11.2021 16:53 Відповісти
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21.11.2021 14:35 Відповісти
ст 111.

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21.11.2021 14:51 Відповісти
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21.11.2021 14:57 Відповісти
Homer@ItechVK



Я з 2015-го. Такий правильний, що аж самому неприємно)

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21.11.2021 15:11 Відповісти
діти малюють Майдан

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21.11.2021 15:46 Відповісти
 
 