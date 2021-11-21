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Штамм коронавируса "Дельта+" обнаружили в Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Общество

Штамм коронавируса

В Херсонской области обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельта+".

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.

"На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+". По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%", - говорится в сообщении .

"Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней за 7-8 ... Количество заболевших и госпитализированных напрямую будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер", - добавил санврач.

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Топ комментарии
+12
І найголовніше з монологу Ромаскевича:

Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
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21.11.2021 19:33
+11
Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
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21.11.2021 19:28
+9
Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
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21.11.2021 20:40
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Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
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21.11.2021 19:28 Ответить
Натякаєш на заколот рептилоїдів?
У тебе якісь інші дані?
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21.11.2021 20:32 Ответить
Натякає на банальну логіку, але у тебе її немає. Можеш не тужитись.
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21.11.2021 20:35 Ответить
Логика? Только начали по тв трындеть, что пик заболеваемости позади, так идиоты сразу начали резко кучковаться) И сразу больницы опять полные, и смертность скаканула...
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21.11.2021 20:42 Ответить
Так і не тринди. Остап Стахів показав "повні" лікарні і де він зараз? Як робиться картинка? Ліжка вивозять у коридор і показують нібито переповнену лікарню, а палати пусті. Це, доречі інфа з Херсону.
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21.11.2021 21:44 Ответить
А теперь реальная инфа с Херсона. Около месяца назад была полная жопа. Больных вагон, все что можно переделали на ковиддиспансеры. В Каховке так вообще полевой госпиталь развернули. Очень много умерших. Реанимации превратились практически в перевалочные центры с этого света на тот. Врачи работали на износ, что очень удачно совпало с переходом на цифровые больничные, что удесятерило нагрузку т.к. дополнительно к толпам больных появилась куча проблем технического плана. Терапевты утром и днём принимали пациентов, а потом до ночи вносили их в базу. Без дураков, был дикий мрак. Сейчас действительно пик прошёл и уровень заболеваемости и смертности снизился. Не в последнюю очередь из за массовой вакцинации. Как только стало понятно, какого объёма задницы все накрывается, народ ломанулся делать прививки. Поэтому все писки и антивакцинаторские кукарекания из-за перебрика идут лесом.
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21.11.2021 22:51 Ответить
Вы думаете на антиваксов это как то подействует? На них даже смерть родственников не действует...
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22.11.2021 06:56 Ответить
Вот кому ты заливаешь? Я вижу что делается в Геническе, а теща работает в Херсонской областной...
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22.11.2021 06:54 Ответить
А хтось чут раніше про Дельта+? Я не чув, але це не важливо. Треба придумати нове жахіття для стада.
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21.11.2021 21:49 Ответить
Дельта Pro+
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22.11.2021 09:59 Ответить
"Теперь это становится захватывающим: горячая пресса.
«Европейская консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по иммунизации, бывший вице-президент профессор Кристиан Перронн, вчера заявил, что все вакцинированные люди должны быть помещены в карантин в течение зимних месяцев, иначе они могут серьезно заболеть.
Перронн специализируется на тропических патологиях и возникающих инфекционных заболеваниях. Он работал председателем Технического комитета по инфекционным заболеваниям Высшего совета общественного здравоохранения.
Эксперт по инфекционным заболеваниям признал быстро ухудшающуюся ситуацию в Израиле и Соединенном Королевстве, заявив, что «вакцинированные люди должны быть помещены в карантин и изолированы от общества».
Далее он сказал: «Невакцинированные люди не опасны; вакцинированные люди опасны для других. Сейчас это доказано в Израиле - я общаюсь со многими врачами в Израиле - у них большие проблемы, тяжелые случаи в больницах среди вакцинированных людей. , а также в Великобритании существует более крупная программа вакцинации, и там тоже есть проблемы ».
Нынешняя рабочая группа по пандемии COVID-19 во Франции, как сообщается, «полностью запаниковала» после получения новостей, опасаясь пандемии, если они последуют инструкциям экспертов.
Израильский врач Коби Хавив сказал каналу 13 News: «95% тяжелобольных пациентов вакцинированы. Полностью вакцинированные люди составляют 85-90% госпитализаций. Мы открываем все больше и больше отделений COVID.
Эффективность вакцины снижается или исчезает ».
NB «Любой бустерный джеб сделает это в 10 раз хуже !!!
Пожалуйста, передайте как можно большему количеству людей.
Я уверен, что это не попадет в основные средства массовой информации, но нам нужно как-то распространить эту информацию ... V не работают, поэтому V-/подходы дискредитированы/."
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22.11.2021 03:25 Ответить
У мережі поширюють хибну інформацію про вакцинацію. Зокрема, користувачі стверджують, що:
Крістіан Перрон, колишній віцепрезидент Європейської консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ та фахівець із інфекційних захворювань, заявив, що всіх вакцинованих необхідно відправити на карантин упродовж зими, інакше вони можуть серйозно захворіти. Ба більше, вакциновані небезпечні для оточуючих, тоді як невакциновані повністю безпечні. Він нібито посилався на ситуацію із вакцинованими в Ізраїлі та Великій Британії.
Кобі Хавів, ізраїльський лікар, заявив, що вакциновані складають 95% серед важко хворих на COVID-19, і 85-90% серед госпіталізованих пацієнтів. Це свідчить про падіння ефективності вакцин.

Проте ці тези не відповідають дійсності. Маніпуляцію про висловлювання Кобі Хавіва вже перевіряли незалежні іноземні фактчекери з Estadão Verifica.
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22.11.2021 08:26 Ответить
І найголовніше з монологу Ромаскевича:

Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
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21.11.2021 19:33 Ответить
Це щось фєєричне )))
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21.11.2021 20:24 Ответить
И что не верно он сказал?
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21.11.2021 20:39 Ответить
Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації

Напрямую зависеть - єто что чем больше заболевших, тем больше акцинированных. И наоборот: чем меньше заболевших, тем меньше уровень вакцинации. Или больше вакцинируемся - больше болеем

Тоже самое с ограничительными мерами: больше ограничений - больше количество заболевших.
Это все согласно ему "зависит напрямую"
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21.11.2021 20:50 Ответить
Проте у цього вірусу є один нюанс... Незадовго до того як розпочнуться різдвяні та новорічні, а потім знову різдвяні свята, він, тобто вірус, не те щоб зникне, але дозволить ледь не всім областям країни перебувати не в червоній зоні до кінця свят.
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21.11.2021 21:06 Ответить
Так, я про це вчора писав на ствердження Ляшка що країна потихеньку з червоної зони виходить: Буковелі для зелепупіка мають на новорічні свята працювати.
Чи буде в нього змога туди поїхати - питання...
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21.11.2021 21:14 Ответить
пик будет весной вне зависимости от вакцинации
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21.11.2021 19:35 Ответить
інфа 100%?
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21.11.2021 20:31 Ответить
инфа 100500 %%
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21.11.2021 21:54 Ответить
Чим більше страху в ОП тим більше давай уже зразу +++++
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21.11.2021 19:38 Ответить
Букву уже Ізраїль заняв місце там Омега скоро а у нас тільки плюс.
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21.11.2021 19:47 Ответить
Да пох на на вирус,у проблема куда больше випуса
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21.11.2021 19:42 Ответить
Ну за такие зарплаты, грех не обнаружить
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21.11.2021 19:46 Ответить
а дельту +100500 ще не виявили? 😆
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21.11.2021 19:52 Ответить
страшнее и страшнее
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21.11.2021 20:01 Ответить
Партія скаже - треба, лікарі скажуть -буде.
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21.11.2021 20:03 Ответить
Коментують на вихідних мало напевно працюючий день з понеділка.
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21.11.2021 20:07 Ответить
Можливо що тема вже і так добряче закоментована, як не як "чемпіони" по боротьбі з КОВІДом.
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21.11.2021 20:32 Ответить
«Дельта»-штамм коронавируса самоликвидировался в Японии - Japan Times
21 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 4


Заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась после того, как штамм «Дельта» самоликвидировался.
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21.11.2021 20:11 Ответить
Совсем никаких ,в Японии привито 79%
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21.11.2021 20:27 Ответить
Японія вернула експеремнтальну вакцину вони вкурсі що за дермо в колбах вони на відміну від інших країн цінують старше своє покоління.
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21.11.2021 22:26 Ответить
Там просто нет таких идиотов, повторяющих разный бред... И с дисциплиной все ок...
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21.11.2021 20:33 Ответить
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21.11.2021 21:45 Ответить
Африканці дужe плодяться, тому там пeрeважають молоді люди, а у них хороший імунітeт.
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21.11.2021 22:15 Ответить
Все верно и поэтому уже вакцинировано 79%)
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22.11.2021 07:00 Ответить
Только сейчас поняли? А принцип не знаете? В крови вирус себе бултыхается, а потом находит брешь в ЦНС во время стресса, или резкого ослабления организма. Потом поражается гипоталамус отвечающий, за чувство голода, аппетита, сытости и нарушается обмен веществ. Тут нет о чего лечить, тут лишь последствия проблем с ЖКТ будет.
Не сможет есть, не сможет жить и пережить все остальное.
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21.11.2021 23:37 Ответить
Як можливо таке куда він пропав?
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21.11.2021 20:13 Ответить
Так в статье все четко сказано)
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21.11.2021 20:29 Ответить
Не читайте "жовті" ЗМІ, не буде приводу дивуватись...
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21.11.2021 20:30 Ответить
Читайте Switzerland Times, наприклад:

https://www.theswitzerlandtimes.com/what-is-behind-the-rapid-demise-of-the-delta-variant-in-japan-it-could-be-a-self-extinction/
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22.11.2021 01:02 Ответить
Дякую. Це посилання викликає більше довіри, ніж попереднє ))
Хоч ми і не азіати, багато з яких, як сказано у статті, мають специфічний захисний ензим, але це безперечно позитивні новини.
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22.11.2021 11:51 Ответить
Были демоны, но они самоликвидировались
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21.11.2021 20:31 Ответить
тупо и ржачно. идиоты
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21.11.2021 20:29 Ответить
Особенно "ржачно" видеть стопки документов на таких хохмачей, после того как у них пропадает желание и возможность смеяться...
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21.11.2021 20:32 Ответить
Особисто бачив? Уважно слухаємо!

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21.11.2021 20:47 Ответить
Зачем тебе? Ты изменишь свое мнение? Нет... Зачем мне напрягаться?) Естественный отбор сделает свое дело и решит этот спор...
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22.11.2021 06:30 Ответить
шо ты мелишь? стопочник. Ты ширнулся раз пять? В наморднике сиди, не снимай, а то вирус+ нападет и заболеешь сильно
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21.11.2021 21:06 Ответить
Будь честен хоть перед собой, не обращайся в больницу если что...
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22.11.2021 06:32 Ответить
Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
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21.11.2021 20:40 Ответить
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21.11.2021 21:43 Ответить
В Израиле признали вакцину «Спутник V»
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21.11.2021 20:59 Ответить
Може, невдовзі і закупати її почнуть як бустер до пфайзерівського бустеру. Бо найрозумніші.
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21.11.2021 22:52 Ответить
Хто визнав? Ізраїль?

Хіба що тільки ізраїльський танк Меркава її визнав, бо сам нею штрихнутий.
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21.11.2021 23:58 Ответить
Скоро придет момент, когда будут спрашивать, вакцинирован?, а в ответ нет. На что ответят, эх счастливчик вы, а меня вот заставили на роботе)
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21.11.2021 23:38 Ответить
Антиваксерам премії видали та нові методички з фейками.
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21.11.2021 23:56 Ответить
Салочкі - це шо за хрінь?
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22.11.2021 00:06 Ответить
Т.е. с Мужским Ментальным Трезвомыслящим Океаном все понятно,есть вопрос только по салочкам?
"прогибы и отгибы фаллоимитаторов" это вообще клиника
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22.11.2021 10:03 Ответить
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22.11.2021 11:03 Ответить
Салочкі - це, напевно, має хоча б якесь визначення на рускам ізикє, все інше - набір слів зібраний у хворій голові, тому мені це не цікаво.
А коментар цей для психіатрів, тому його треба розбирати поступово, пацієнт не повинен щось запідозрити.
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22.11.2021 12:27 Ответить
https://mises.in.ua/article/4-mesyac-paniki/


Более года назад была написана эта статья , и в ней задаются интересные вопросы , а именно - зачем паника?

А вот и ответ на этот вопрос , это уже свежая статья . Состоит из нескольких частей
Первая -
https://mises.in.ua/article/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism/

Все - доступные
https://mises.in.ua

Кто имеет разум - задумается.
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22.11.2021 01:16 Ответить
дякую за посилання. Прочитане тільки підтверджує те, що я знав раніше.
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22.11.2021 11:26 Ответить
 
 