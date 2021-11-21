Штамм коронавируса "Дельта+" обнаружили в Херсонской области
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В Херсонской области обнаружили циркуляцию новой разновидности штамма "Дельта" - "Дельта+".
Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач области Юрий Ромаскевич, передает Цензор.НЕТ.
"На территории нескольких регионов Украины (в том числе в нашей области) обнаружена циркуляция разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта+". По предварительным расчетам, его доля в заболеваемости среди жителей Херсонщины составляет 10-15%", - говорится в сообщении .
"Учитывая, что все три предыдущих волны были вызваны разными штаммами COVID-19, можно спрогнозировать (я очень хочу ошибиться) второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней за 7-8 ... Количество заболевших и госпитализированных напрямую будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер", - добавил санврач.
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«Европейская консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по иммунизации, бывший вице-президент профессор Кристиан Перронн, вчера заявил, что все вакцинированные люди должны быть помещены в карантин в течение зимних месяцев, иначе они могут серьезно заболеть.
Перронн специализируется на тропических патологиях и возникающих инфекционных заболеваниях. Он работал председателем Технического комитета по инфекционным заболеваниям Высшего совета общественного здравоохранения.
Эксперт по инфекционным заболеваниям признал быстро ухудшающуюся ситуацию в Израиле и Соединенном Королевстве, заявив, что «вакцинированные люди должны быть помещены в карантин и изолированы от общества».
Далее он сказал: «Невакцинированные люди не опасны; вакцинированные люди опасны для других. Сейчас это доказано в Израиле - я общаюсь со многими врачами в Израиле - у них большие проблемы, тяжелые случаи в больницах среди вакцинированных людей. , а также в Великобритании существует более крупная программа вакцинации, и там тоже есть проблемы ».
Нынешняя рабочая группа по пандемии COVID-19 во Франции, как сообщается, «полностью запаниковала» после получения новостей, опасаясь пандемии, если они последуют инструкциям экспертов.
Израильский врач Коби Хавив сказал каналу 13 News: «95% тяжелобольных пациентов вакцинированы. Полностью вакцинированные люди составляют 85-90% госпитализаций. Мы открываем все больше и больше отделений COVID.
Эффективность вакцины снижается или исчезает ».
NB «Любой бустерный джеб сделает это в 10 раз хуже !!!
Пожалуйста, передайте как можно большему количеству людей.
Я уверен, что это не попадет в основные средства массовой информации, но нам нужно как-то распространить эту информацию ... V не работают, поэтому V-/подходы дискредитированы/."
Крістіан Перрон, колишній віцепрезидент Європейської консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ та фахівець із інфекційних захворювань, заявив, що всіх вакцинованих необхідно відправити на карантин упродовж зими, інакше вони можуть серйозно захворіти. Ба більше, вакциновані небезпечні для оточуючих, тоді як невакциновані повністю безпечні. Він нібито посилався на ситуацію із вакцинованими в Ізраїлі та Великій Британії.
Кобі Хавів, ізраїльський лікар, заявив, що вакциновані складають 95% серед важко хворих на COVID-19, і 85-90% серед госпіталізованих пацієнтів. Це свідчить про падіння ефективності вакцин.
Проте ці тези не відповідають дійсності. Маніпуляцію про висловлювання Кобі Хавіва вже перевіряли незалежні іноземні фактчекери з Estadão Verifica.
Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
Напрямую зависеть - єто что чем больше заболевших, тем больше акцинированных. И наоборот: чем меньше заболевших, тем меньше уровень вакцинации. Или больше вакцинируемся - больше болеем
Тоже самое с ограничительными мерами: больше ограничений - больше количество заболевших.
Это все согласно ему "зависит напрямую"
Чи буде в нього змога туди поїхати - питання...
21 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 4
Заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась после того, как штамм «Дельта» самоликвидировался.
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Не сможет есть, не сможет жить и пережить все остальное.
https://www.theswitzerlandtimes.com/what-is-behind-the-rapid-demise-of-the-delta-variant-in-japan-it-could-be-a-self-extinction/
Хоч ми і не азіати, багато з яких, як сказано у статті, мають специфічний захисний ензим, але це безперечно позитивні новини.
Хіба що тільки ізраїльський танк Меркава її визнав, бо сам нею штрихнутий.
"прогибы и отгибы фаллоимитаторов" это вообще клиника
А коментар цей для психіатрів, тому його треба розбирати поступово, пацієнт не повинен щось запідозрити.
Более года назад была написана эта статья , и в ней задаются интересные вопросы , а именно - зачем паника?
А вот и ответ на этот вопрос , это уже свежая статья . Состоит из нескольких частей
Первая -
https://mises.in.ua/article/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism/
Все - доступные
https://mises.in.ua
Кто имеет разум - задумается.