Штам коронавірусу "Дельта+" виявили на Херсонщині

В Херсонській області виявили циркуляцію нового різновиду штаму "Дельта" - "Дельта+".

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На території декількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штамму "Дельта", так званого "Дельта+". За попередніми розрахунками його частка в захворюваності серед мешканців Херсонщини складає 10-15%", - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штаммами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже бажаю помилитись) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його триваласть та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7-8... Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів", - додав санлікар.

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