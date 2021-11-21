УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18694 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
8 512 70
Херсонщина (4256) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Штам коронавірусу "Дельта+" виявили на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Штам коронавірусу

В Херсонській області виявили циркуляцію нового різновиду штаму "Дельта" - "Дельта+".

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На території декількох регіонів України (у тому числі в нашій області) виявлено циркуляцію різновиду штамму "Дельта", так званого "Дельта+". За попередніми розрахунками його частка в захворюваності серед мешканців Херсонщини складає 10-15%", - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи, що всі три попередні хвилі були викликані різними штаммами COVID-19, можна спрогнозувати (я дуже бажаю помилитись) другий пік цієї хвилі з початком зростання 10-15 грудня 2021 року. Його триваласть та висоту підйому зможемо вирахувати днів за 7-8... Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів", - додав санлікар.

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 377 людей, зафіксовано 10 635 нових випадків зараження, 14 450 людей одужали

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
І найголовніше з монологу Ромаскевича:

Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
показати весь коментар
21.11.2021 19:33
+11
Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
показати весь коментар
21.11.2021 19:28
+9
Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
показати весь коментар
21.11.2021 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все логично.. как только заговорили что первой на очередь на выход из " красной" зоны является Херсонская обл ( в которой кстати первой на этот раз и ввели " красную" зону"), Как тут же туда пришел новый штамм коронавируса. Так что следим кто там еще у нас на выход из " красной" зоны настроился Луганская, Львовская и Черкасская.. ждите "херсонский привет". Ничего личного.., просто логика развития событий...
показати весь коментар
21.11.2021 19:28 Відповісти
Натякаєш на заколот рептилоїдів?
У тебе якісь інші дані?
показати весь коментар
21.11.2021 20:32 Відповісти
Натякає на банальну логіку, але у тебе її немає. Можеш не тужитись.
показати весь коментар
21.11.2021 20:35 Відповісти
Логика? Только начали по тв трындеть, что пик заболеваемости позади, так идиоты сразу начали резко кучковаться) И сразу больницы опять полные, и смертность скаканула...
показати весь коментар
21.11.2021 20:42 Відповісти
Так і не тринди. Остап Стахів показав "повні" лікарні і де він зараз? Як робиться картинка? Ліжка вивозять у коридор і показують нібито переповнену лікарню, а палати пусті. Це, доречі інфа з Херсону.
показати весь коментар
21.11.2021 21:44 Відповісти
А теперь реальная инфа с Херсона. Около месяца назад была полная жопа. Больных вагон, все что можно переделали на ковиддиспансеры. В Каховке так вообще полевой госпиталь развернули. Очень много умерших. Реанимации превратились практически в перевалочные центры с этого света на тот. Врачи работали на износ, что очень удачно совпало с переходом на цифровые больничные, что удесятерило нагрузку т.к. дополнительно к толпам больных появилась куча проблем технического плана. Терапевты утром и днём принимали пациентов, а потом до ночи вносили их в базу. Без дураков, был дикий мрак. Сейчас действительно пик прошёл и уровень заболеваемости и смертности снизился. Не в последнюю очередь из за массовой вакцинации. Как только стало понятно, какого объёма задницы все накрывается, народ ломанулся делать прививки. Поэтому все писки и антивакцинаторские кукарекания из-за перебрика идут лесом.
показати весь коментар
21.11.2021 22:51 Відповісти
Вы думаете на антиваксов это как то подействует? На них даже смерть родственников не действует...
показати весь коментар
22.11.2021 06:56 Відповісти
Вот кому ты заливаешь? Я вижу что делается в Геническе, а теща работает в Херсонской областной...
показати весь коментар
22.11.2021 06:54 Відповісти
А хтось чут раніше про Дельта+? Я не чув, але це не важливо. Треба придумати нове жахіття для стада.
показати весь коментар
21.11.2021 21:49 Відповісти
Дельта Pro+
показати весь коментар
22.11.2021 09:59 Відповісти
"Теперь это становится захватывающим: горячая пресса.
«Европейская консультативная группа Всемирной организации здравоохранения по иммунизации, бывший вице-президент профессор Кристиан Перронн, вчера заявил, что все вакцинированные люди должны быть помещены в карантин в течение зимних месяцев, иначе они могут серьезно заболеть.
Перронн специализируется на тропических патологиях и возникающих инфекционных заболеваниях. Он работал председателем Технического комитета по инфекционным заболеваниям Высшего совета общественного здравоохранения.
Эксперт по инфекционным заболеваниям признал быстро ухудшающуюся ситуацию в Израиле и Соединенном Королевстве, заявив, что «вакцинированные люди должны быть помещены в карантин и изолированы от общества».
Далее он сказал: «Невакцинированные люди не опасны; вакцинированные люди опасны для других. Сейчас это доказано в Израиле - я общаюсь со многими врачами в Израиле - у них большие проблемы, тяжелые случаи в больницах среди вакцинированных людей. , а также в Великобритании существует более крупная программа вакцинации, и там тоже есть проблемы ».
Нынешняя рабочая группа по пандемии COVID-19 во Франции, как сообщается, «полностью запаниковала» после получения новостей, опасаясь пандемии, если они последуют инструкциям экспертов.
Израильский врач Коби Хавив сказал каналу 13 News: «95% тяжелобольных пациентов вакцинированы. Полностью вакцинированные люди составляют 85-90% госпитализаций. Мы открываем все больше и больше отделений COVID.
Эффективность вакцины снижается или исчезает ».
NB «Любой бустерный джеб сделает это в 10 раз хуже !!!
Пожалуйста, передайте как можно большему количеству людей.
Я уверен, что это не попадет в основные средства массовой информации, но нам нужно как-то распространить эту информацию ... V не работают, поэтому V-/подходы дискредитированы/."
показати весь коментар
22.11.2021 03:25 Відповісти
У мережі поширюють хибну інформацію про вакцинацію. Зокрема, користувачі стверджують, що:
Крістіан Перрон, колишній віцепрезидент Європейської консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ та фахівець із інфекційних захворювань, заявив, що всіх вакцинованих необхідно відправити на карантин упродовж зими, інакше вони можуть серйозно захворіти. Ба більше, вакциновані небезпечні для оточуючих, тоді як невакциновані повністю безпечні. Він нібито посилався на ситуацію із вакцинованими в Ізраїлі та Великій Британії.
Кобі Хавів, ізраїльський лікар, заявив, що вакциновані складають 95% серед важко хворих на COVID-19, і 85-90% серед госпіталізованих пацієнтів. Це свідчить про падіння ефективності вакцин.

Проте ці тези не відповідають дійсності. Маніпуляцію про висловлювання Кобі Хавіва вже перевіряли незалежні іноземні фактчекери з Estadão Verifica.
показати весь коментар
22.11.2021 08:26 Відповісти
І найголовніше з монологу Ромаскевича:

Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації та дотримання обмежувальних заходів.
показати весь коментар
21.11.2021 19:33 Відповісти
Це щось фєєричне )))
показати весь коментар
21.11.2021 20:24 Відповісти
И что не верно он сказал?
показати весь коментар
21.11.2021 20:39 Відповісти
Кількість захворівших та госпіталізованих напряму буде залежати від рівня вакцинації

Напрямую зависеть - єто что чем больше заболевших, тем больше акцинированных. И наоборот: чем меньше заболевших, тем меньше уровень вакцинации. Или больше вакцинируемся - больше болеем

Тоже самое с ограничительными мерами: больше ограничений - больше количество заболевших.
Это все согласно ему "зависит напрямую"
показати весь коментар
21.11.2021 20:50 Відповісти
Проте у цього вірусу є один нюанс... Незадовго до того як розпочнуться різдвяні та новорічні, а потім знову різдвяні свята, він, тобто вірус, не те щоб зникне, але дозволить ледь не всім областям країни перебувати не в червоній зоні до кінця свят.
показати весь коментар
21.11.2021 21:06 Відповісти
Так, я про це вчора писав на ствердження Ляшка що країна потихеньку з червоної зони виходить: Буковелі для зелепупіка мають на новорічні свята працювати.
Чи буде в нього змога туди поїхати - питання...
показати весь коментар
21.11.2021 21:14 Відповісти
пик будет весной вне зависимости от вакцинации
показати весь коментар
21.11.2021 19:35 Відповісти
інфа 100%?
показати весь коментар
21.11.2021 20:31 Відповісти
инфа 100500 %%
показати весь коментар
21.11.2021 21:54 Відповісти
Чим більше страху в ОП тим більше давай уже зразу +++++
показати весь коментар
21.11.2021 19:38 Відповісти
Букву уже Ізраїль заняв місце там Омега скоро а у нас тільки плюс.
показати весь коментар
21.11.2021 19:47 Відповісти
Да пох на на вирус,у проблема куда больше випуса
показати весь коментар
21.11.2021 19:42 Відповісти
Ну за такие зарплаты, грех не обнаружить
показати весь коментар
21.11.2021 19:46 Відповісти
а дельту +100500 ще не виявили? 😆
показати весь коментар
21.11.2021 19:52 Відповісти
страшнее и страшнее
показати весь коментар
21.11.2021 20:01 Відповісти
Партія скаже - треба, лікарі скажуть -буде.
показати весь коментар
21.11.2021 20:03 Відповісти
Коментують на вихідних мало напевно працюючий день з понеділка.
показати весь коментар
21.11.2021 20:07 Відповісти
Можливо що тема вже і так добряче закоментована, як не як "чемпіони" по боротьбі з КОВІДом.
показати весь коментар
21.11.2021 20:32 Відповісти
«Дельта»-штамм коронавируса самоликвидировался в Японии - Japan Times
21 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 4


Заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась после того, как штамм «Дельта» самоликвидировался.
Читать далее
показати весь коментар
21.11.2021 20:11 Відповісти
Совсем никаких ,в Японии привито 79%
показати весь коментар
21.11.2021 20:27 Відповісти
Японія вернула експеремнтальну вакцину вони вкурсі що за дермо в колбах вони на відміну від інших країн цінують старше своє покоління.
показати весь коментар
21.11.2021 22:26 Відповісти
Там просто нет таких идиотов, повторяющих разный бред... И с дисциплиной все ок...
показати весь коментар
21.11.2021 20:33 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 21:45 Відповісти
Африканці дужe плодяться, тому там пeрeважають молоді люди, а у них хороший імунітeт.
показати весь коментар
21.11.2021 22:15 Відповісти
Все верно и поэтому уже вакцинировано 79%)
показати весь коментар
22.11.2021 07:00 Відповісти
Только сейчас поняли? А принцип не знаете? В крови вирус себе бултыхается, а потом находит брешь в ЦНС во время стресса, или резкого ослабления организма. Потом поражается гипоталамус отвечающий, за чувство голода, аппетита, сытости и нарушается обмен веществ. Тут нет о чего лечить, тут лишь последствия проблем с ЖКТ будет.
Не сможет есть, не сможет жить и пережить все остальное.
показати весь коментар
21.11.2021 23:37 Відповісти
Як можливо таке куда він пропав?
показати весь коментар
21.11.2021 20:13 Відповісти
Так в статье все четко сказано)
показати весь коментар
21.11.2021 20:29 Відповісти
Не читайте "жовті" ЗМІ, не буде приводу дивуватись...
показати весь коментар
21.11.2021 20:30 Відповісти
Читайте Switzerland Times, наприклад:

https://www.theswitzerlandtimes.com/what-is-behind-the-rapid-demise-of-the-delta-variant-in-japan-it-could-be-a-self-extinction/
показати весь коментар
22.11.2021 01:02 Відповісти
Дякую. Це посилання викликає більше довіри, ніж попереднє ))
Хоч ми і не азіати, багато з яких, як сказано у статті, мають специфічний захисний ензим, але це безперечно позитивні новини.
показати весь коментар
22.11.2021 11:51 Відповісти
Были демоны, но они самоликвидировались
показати весь коментар
21.11.2021 20:31 Відповісти
тупо и ржачно. идиоты
показати весь коментар
21.11.2021 20:29 Відповісти
Особенно "ржачно" видеть стопки документов на таких хохмачей, после того как у них пропадает желание и возможность смеяться...
показати весь коментар
21.11.2021 20:32 Відповісти
Особисто бачив? Уважно слухаємо!

показати весь коментар
21.11.2021 20:47 Відповісти
Зачем тебе? Ты изменишь свое мнение? Нет... Зачем мне напрягаться?) Естественный отбор сделает свое дело и решит этот спор...
показати весь коментар
22.11.2021 06:30 Відповісти
шо ты мелишь? стопочник. Ты ширнулся раз пять? В наморднике сиди, не снимай, а то вирус+ нападет и заболеешь сильно
показати весь коментар
21.11.2021 21:06 Відповісти
Будь честен хоть перед собой, не обращайся в больницу если что...
показати весь коментар
22.11.2021 06:32 Відповісти
Странные какие то в Украине мутации короновируса. Мутация только в сторону увеличения патогенности? "то невозможно! Такое возможно только, если вирусу умышленно не дают вернуться в первоначальное состояние.Гениальность идеи заключается в том, что бы вместо дорогостоящих лабораторий использовать человеческие тела, вводить всякую дрянь, заставляя вирус меняться, и наблюдать предлагая новые препараты для борьбы с уже мутировавшим вирусом,которые снова вызовут мутации в человеческом инкубаторе.Ввели пфайзер, имеем дельту на выходе, а вот этому модерну, ура! вот уже и дельта плюс. А попробуем ка астрозенеку. Блин! Терпила зажмурился! тромбы поотрывались...
показати весь коментар
21.11.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2021 21:43 Відповісти
В Израиле признали вакцину «Спутник V»
показати весь коментар
21.11.2021 20:59 Відповісти
Може, невдовзі і закупати її почнуть як бустер до пфайзерівського бустеру. Бо найрозумніші.
показати весь коментар
21.11.2021 22:52 Відповісти
Хто визнав? Ізраїль?

Хіба що тільки ізраїльський танк Меркава її визнав, бо сам нею штрихнутий.
показати весь коментар
21.11.2021 23:58 Відповісти
Скоро придет момент, когда будут спрашивать, вакцинирован?, а в ответ нет. На что ответят, эх счастливчик вы, а меня вот заставили на роботе)
показати весь коментар
21.11.2021 23:38 Відповісти
Антиваксерам премії видали та нові методички з фейками.
показати весь коментар
21.11.2021 23:56 Відповісти
Салочкі - це шо за хрінь?
показати весь коментар
22.11.2021 00:06 Відповісти
Т.е. с Мужским Ментальным Трезвомыслящим Океаном все понятно,есть вопрос только по салочкам?
"прогибы и отгибы фаллоимитаторов" это вообще клиника
показати весь коментар
22.11.2021 10:03 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 11:03 Відповісти
Салочкі - це, напевно, має хоча б якесь визначення на рускам ізикє, все інше - набір слів зібраний у хворій голові, тому мені це не цікаво.
А коментар цей для психіатрів, тому його треба розбирати поступово, пацієнт не повинен щось запідозрити.
показати весь коментар
22.11.2021 12:27 Відповісти
https://mises.in.ua/article/4-mesyac-paniki/


Более года назад была написана эта статья , и в ней задаются интересные вопросы , а именно - зачем паника?

А вот и ответ на этот вопрос , это уже свежая статья . Состоит из нескольких частей
Первая -
https://mises.in.ua/article/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism/

Все - доступные
https://mises.in.ua

Кто имеет разум - задумается.
показати весь коментар
22.11.2021 01:16 Відповісти
дякую за посилання. Прочитане тільки підтверджує те, що я знав раніше.
показати весь коментар
22.11.2021 11:26 Відповісти
 
 