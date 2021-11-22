Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.
Серебряными призерами стали французы (14), "бронза" досталась полякам (13).
У женщин первое место у россиянок (18 очков), "серебро" завоевали грузинки (15). Женская сборная Украины по дополнительным показателям уступила место на бронзовой ступеньке пьедестала азербайджанкам и в итоге заняла четвертое место.
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