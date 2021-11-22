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Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по шахматам стала победителем командного чемпионата Европы 2021, завершившегося в словенском городе Чатеж.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Золото" украинцам принесли Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук, набравшие 14 очков.

Серебряными призерами стали французы (14), "бронза" досталась полякам (13).

У женщин первое место у россиянок (18 очков), "серебро" завоевали грузинки (15). Женская сборная Украины по дополнительным показателям уступила место на бронзовой ступеньке пьедестала азербайджанкам и в итоге заняла четвертое место.

Также читайте: Украинские шахматистки поедут на чемпионат Европы среди клубов и чемпионат мира среди женских команд

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
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22.11.2021 01:12
+3
А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
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22.11.2021 01:55
+2
Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
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22.11.2021 01:49
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22.11.2021 01:12 Ответить
На жаль, вже давно не соілкую. Здається, прізвища в нашій збірній нові, тобто молодь зростає. Це радує.
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22.11.2021 01:19 Ответить
...давно не слідкую.
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22.11.2021 01:19 Ответить
Старички все, по шахматным меркам.
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22.11.2021 01:47 Ответить
А хто чув, чому чоловiки та жiнки разом не грають?
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22.11.2021 01:28 Ответить
Потому что в первой сотне рейтинга всего 1 женщина?
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22.11.2021 01:46 Ответить
Интересно, как это выяснили если мужчины и женщины не играют друг с другом.
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22.11.2021 05:00 Ответить
Если женщина выиграет женский турнир она получает право играть в мужском. В мужских турнирах они обычно далеко не двигаются и вылетают в первых турах. Так что играют. И Юдит Полгар играла и Хоу Ифань.Полгар и в Карпова выигрывала и в Каспарова и Ананда и один раз у Карлсена
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22.11.2021 05:35 Ответить
На самом деле как таковых "мужских" турниров не существует. Есть "женские" и "общие". Нет никаких запретов у женщин скажем играть в турнире претендентов. Они просто туда не способны отобраться. Единственная кто это потенциально мог это Полгар Юдит. Но она уже давно не играет, а другие женщины и близко до силы Полгар не доходили.
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22.11.2021 18:26 Ответить
Играют. Любая женщина может участвовать в мужском турнире, и ни один мужчина не может участвовать в женском турнире. Вот такая дискриминация. Другое дело что женщины неохотно играют в мужских турнирах потому что призы им там не светят.
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22.11.2021 18:23 Ответить
Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
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22.11.2021 01:49 Ответить
А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
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22.11.2021 01:55 Ответить
МОЛОДЦІ !! ТАК ТРИМАТИ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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22.11.2021 10:19 Ответить
 
 