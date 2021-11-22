Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок, передає Укрінформ.
Срібними призерами стали французи (14), "бронза" дісталася полякам (13).
У жінок першими стали росіянки (18 очок), "срібло" завоювали грузинки (15). Жіноча збірна України (12) за додатковими показниками поступилася місцем на бронзовій сходинці п'єдесталу азербайджанкам і підсумку посіла четверте місце.
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