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Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

Чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок, передає Укрінформ.

Срібними призерами стали французи (14), "бронза" дісталася полякам (13).

У жінок першими стали росіянки (18 очок), "срібло" завоювали грузинки (15). Жіноча збірна України (12) за додатковими показниками поступилася місцем на бронзовій сходинці п'єдесталу азербайджанкам і підсумку посіла четверте місце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські шахістки поїдуть на чемпіонат Європи серед клубів та чемпіонат світу серед жіночих команд

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
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22.11.2021 01:12
+3
А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
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22.11.2021 01:55
+2
Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
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22.11.2021 01:49
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22.11.2021 01:12 Відповісти
На жаль, вже давно не соілкую. Здається, прізвища в нашій збірній нові, тобто молодь зростає. Це радує.
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22.11.2021 01:19 Відповісти
...давно не слідкую.
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22.11.2021 01:19 Відповісти
Старички все, по шахматным меркам.
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22.11.2021 01:47 Відповісти
А хто чув, чому чоловiки та жiнки разом не грають?
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22.11.2021 01:28 Відповісти
Потому что в первой сотне рейтинга всего 1 женщина?
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22.11.2021 01:46 Відповісти
Интересно, как это выяснили если мужчины и женщины не играют друг с другом.
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22.11.2021 05:00 Відповісти
Если женщина выиграет женский турнир она получает право играть в мужском. В мужских турнирах они обычно далеко не двигаются и вылетают в первых турах. Так что играют. И Юдит Полгар играла и Хоу Ифань.Полгар и в Карпова выигрывала и в Каспарова и Ананда и один раз у Карлсена
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22.11.2021 05:35 Відповісти
На самом деле как таковых "мужских" турниров не существует. Есть "женские" и "общие". Нет никаких запретов у женщин скажем играть в турнире претендентов. Они просто туда не способны отобраться. Единственная кто это потенциально мог это Полгар Юдит. Но она уже давно не играет, а другие женщины и близко до силы Полгар не доходили.
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22.11.2021 18:26 Відповісти
Играют. Любая женщина может участвовать в мужском турнире, и ни один мужчина не может участвовать в женском турнире. Вот такая дискриминация. Другое дело что женщины неохотно играют в мужских турнирах потому что призы им там не светят.
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22.11.2021 18:23 Відповісти
Молодцы! Впервые! Хоть и не лучшим составом за историю, но смогли. Совсем недавно Шевченко большую швейцарку в Риге в блице сделал, где участвовал весь цвет мировых шахмат, отрывом в 3 очка от второго (феноменально) и вот новое достижение.
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22.11.2021 01:49 Відповісти
А тим часом збірна з шахер-махеру обіграла власний нарід 😀
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22.11.2021 01:55 Відповісти
МОЛОДЦІ !! ТАК ТРИМАТИ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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22.11.2021 10:19 Відповісти
 
 