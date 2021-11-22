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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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К лечению Саакашвили необходимо подключить психолога и психиатра, - личный врач Кипшидзе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К лечению Саакашвили необходимо подключить психолога и психиатра, - личный врач Кипшидзе

Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, понадобится помощь психолога и психиатра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом врач заявил журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", – сказал Кипшидзе.

Врач также не исключил необходимости подключения специалистов из-за границы для оценки состояния Саакашвили.

"Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. ... Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", - отметил Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

"У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", - заявил Кипшидзе.

Он также отметил, что Саакашвили чувствует себя в госпитале спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.

По словам Кипшидзе, единственной проблемой было окно в палате. Саакашвили требовал, чтобы в палату поступал солнечный свет и окно открывалось хотя бы на сантиметр. В итоге проблема была урегулирована.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Психолога и психиатра ему нужно было выписывать ещё лет 10 назад, может и нарколога тоже...
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22.11.2021 01:47
+18
А так же диетолога, специалистку по тайскому масажу и дядю Зураба потому что хорошо хинкали делает.
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22.11.2021 01:37
+14
И одеть смирительную рубашку
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22.11.2021 01:40
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А так же диетолога, специалистку по тайскому масажу и дядю Зураба потому что хорошо хинкали делает.
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22.11.2021 01:37 Ответить
Главное НАРКОЛОГА НЕ ЗАБУДЬТЕ
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22.11.2021 08:38 Ответить
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22.11.2021 11:03 Ответить
Та подожди с "дядей Зурабом"! Там еще надо косметолога и специалиста по маникюру.
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22.11.2021 09:36 Ответить
И одеть смирительную рубашку
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22.11.2021 01:40 Ответить
Психолога и психиатра ему нужно было выписывать ещё лет 10 назад, может и нарколога тоже...
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22.11.2021 01:47 Ответить
С нарколога надо начинать! Глядишь, он перестанет рваться кого-то спасать, не будет лезть в политику, не будет устраивать бег по крышам, словом, начнёт жить как нормальные люди.
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22.11.2021 04:10 Ответить
"З язика зняв!"
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22.11.2021 07:58 Ответить
Нарколог - это вообще должна быть штатная должность у зебилов.
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22.11.2021 07:40 Ответить
Щось типу оружєносца
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22.11.2021 08:14 Ответить
Не переживай она у них есть..и заплатил за нее ты своими налогами
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22.11.2021 09:01 Ответить
Ты все время переживаешь за что я плачу. Поверь, ты заплатил неизмеримо больше для себя, учитывая соотношение наших доходов.
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22.11.2021 18:02 Ответить
Та сразу на Канары отправьте его . Готель 5 звёзд. Чего мелочится???? Только он назад в Грузию в кефире преплывет .
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22.11.2021 02:02 Ответить
проктолога забыли
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22.11.2021 03:35 Ответить
А я думаю, що кастрація йому дуже допомогла би. То на свиноферму його відправте до ветеринара.
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22.11.2021 12:32 Ответить
Ніяких психологів! Тільки психіатрів. Тут вже без медикаментозного лікування галоперидолом і сульфазином на 4 точки ніяк. Можна і без "хімії" - 20 кубиків дистильованої води на чотири точки - буде сумирний як вівця і жодна експертиза не доведе факта "позасудового покарання".
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22.11.2021 05:09 Ответить
Психолога и психиатра назначают при лечении наркозависимости.
Латиносьі в етом пошли еще дальше: некоторьім пациентам они делают лоботомию.
Вьіживаемость 50/50, но то такое
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22.11.2021 06:20 Ответить
А вимог допустити до "тіла" лікарів із "Шаріте" ще не було? Ті ж "спеціалізуються по ВІП-персонам.
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22.11.2021 07:17 Ответить
Экзорцист:
- Здравствуйте!.. Я здесь, что бы изгнать из вас демона, который вселился в вас..
Саакашвили:
Я вас не вызывал!
Демон:
Я вызывал, помогите!!!
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22.11.2021 07:29 Ответить
Расхворался наш Мишка.
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22.11.2021 07:40 Ответить
Так не дрочи на его фотку, ехай к этому борову в Грузию, купи ему мешок пакетов детского питания, которое он жрет, чтобы не похудеть. Бабу Дулю с собой прихвати, она мечтала, что боров Михо станет президентом, а она - премьером.
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22.11.2021 08:22 Ответить
Хочуть закосити на дурочку. Не підсудний. До такого даже баба Йуля не додумалась.
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22.11.2021 07:46 Ответить
достаточно одной ясько...
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22.11.2021 07:57 Ответить
Кто скажет, почему столько внимания этому пассажиру? Чем заслужил?
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22.11.2021 08:10 Ответить
Це так виховують плебс. Каста недоторканних вище законів і має право порушувати право.
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22.11.2021 08:17 Ответить
Этой жирной🐷 нужен психолог, чтобы объяснил этому борову, что он всего лишь толстый хряк Карлсон, а не супергерой для идиотов, и бабка-знахарка, чтобы та выкачала с этого жирного дрыща манию величия.
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22.11.2021 08:17 Ответить
А психолога зачем?
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22.11.2021 08:25 Ответить
Психолог нужен будет наркологу и психиатру после их общения с Михуилом.
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22.11.2021 10:01 Ответить
Головная боль..слабость...давление. Поистине ужасающая болезнь.😱
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22.11.2021 08:36 Ответить
Щодо психіатра- тут я згодний.
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22.11.2021 08:36 Ответить
Ясно, с голодовкой покончено теперь появился новый сценарий закосить под психа и оставаться в больничке на бесконечные исследования.
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22.11.2021 08:44 Ответить
А сколько у Саакашвили вообще прислугт ? И не только у него, но и у всей правящей верхушки.
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22.11.2021 08:44 Ответить
Про Черновецкого не забудьте.
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22.11.2021 08:48 Ответить
Как у него все запущено!
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22.11.2021 09:01 Ответить
Отреформированная Саакою Грузия лучше знает, как полечить приболевшего грузина
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22.11.2021 09:11 Ответить
НАРКОЛОГА, непременно и в первую очередь нарколога, а психиатра к нему надо было подключить более 10 лет тому назад.
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22.11.2021 10:00 Ответить
Те, що цьому грузинському дурнику потрібен психіатр -
зрозуміло було ще в Україні!
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22.11.2021 10:01 Ответить
Во во психиатр ему давно нужен когда Карлсон бегал по крышам !!!
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22.11.2021 12:29 Ответить
Психиатр ему таки нужнее..
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22.11.2021 12:57 Ответить
Это герой своего народа и непристойно глумиться.
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22.11.2021 14:10 Ответить
 
 