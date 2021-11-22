К лечению Саакашвили необходимо подключить психолога и психиатра, - личный врач Кипшидзе

Личный врач бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, понадобится помощь психолога и психиатра.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом врач заявил журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", – сказал Кипшидзе.

Врач также не исключил необходимости подключения специалистов из-за границы для оценки состояния Саакашвили.

"Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. ... Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", - отметил Кипшидзе.

Он также подчеркнул, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

"У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", - заявил Кипшидзе.

Он также отметил, что Саакашвили чувствует себя в госпитале спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.

По словам Кипшидзе, единственной проблемой было окно в палате. Саакашвили требовал, чтобы в палату поступал солнечный свет и окно открывалось хотя бы на сантиметр. В итоге проблема была урегулирована.

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