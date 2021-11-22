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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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До лікування Саакашвілі необхідно підключити психолога та психіатра, - особистий лікар Кіпшидзе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До лікування Саакашвілі необхідно підключити психолога та психіатра, - особистий лікар Кіпшидзе

Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе вважає, що в процесі лікування політика, можливо, знадобиться допомога психолога та психіатра.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це лікар заявив журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні.

"Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра", - сказав Кіпшидзе.

Лікар також не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

"Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. ... Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, грає тиск", - зазначив Кіпшидзе.

Він також наголосив, що перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, найближчими днями планується приїзд неврологів.

"У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації", - заявив Кіпшидзе.

Він також зазначив, що Саакашвілі почувається у госпіталі спокійніше, ніж у тюремній лікарні, вдячний лікарям госпіталю та вважає, що різниця між госпіталем та тюремною лікарнею велика.

За словами Кіпшидзе, єдиною проблемою було вікно у палаті. Саакашвілі вимагав, щоб у палату надходило сонячне світло і вікно відчинялося хоча б на сантиметр. У результаті проблему було врегульовано.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Психолога и психиатра ему нужно было выписывать ещё лет 10 назад, может и нарколога тоже...
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22.11.2021 01:47
+18
А так же диетолога, специалистку по тайскому масажу и дядю Зураба потому что хорошо хинкали делает.
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22.11.2021 01:37
+14
И одеть смирительную рубашку
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22.11.2021 01:40
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А так же диетолога, специалистку по тайскому масажу и дядю Зураба потому что хорошо хинкали делает.
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22.11.2021 01:37 Відповісти
Главное НАРКОЛОГА НЕ ЗАБУДЬТЕ
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22.11.2021 08:38 Відповісти
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22.11.2021 11:03 Відповісти
Та подожди с "дядей Зурабом"! Там еще надо косметолога и специалиста по маникюру.
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22.11.2021 09:36 Відповісти
И одеть смирительную рубашку
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22.11.2021 01:40 Відповісти
Психолога и психиатра ему нужно было выписывать ещё лет 10 назад, может и нарколога тоже...
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22.11.2021 01:47 Відповісти
С нарколога надо начинать! Глядишь, он перестанет рваться кого-то спасать, не будет лезть в политику, не будет устраивать бег по крышам, словом, начнёт жить как нормальные люди.
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22.11.2021 04:10 Відповісти
"З язика зняв!"
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22.11.2021 07:58 Відповісти
Нарколог - это вообще должна быть штатная должность у зебилов.
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22.11.2021 07:40 Відповісти
Щось типу оружєносца
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22.11.2021 08:14 Відповісти
Не переживай она у них есть..и заплатил за нее ты своими налогами
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22.11.2021 09:01 Відповісти
Ты все время переживаешь за что я плачу. Поверь, ты заплатил неизмеримо больше для себя, учитывая соотношение наших доходов.
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22.11.2021 18:02 Відповісти
Та сразу на Канары отправьте его . Готель 5 звёзд. Чего мелочится???? Только он назад в Грузию в кефире преплывет .
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22.11.2021 02:02 Відповісти
проктолога забыли
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22.11.2021 03:35 Відповісти
А я думаю, що кастрація йому дуже допомогла би. То на свиноферму його відправте до ветеринара.
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22.11.2021 12:32 Відповісти
Ніяких психологів! Тільки психіатрів. Тут вже без медикаментозного лікування галоперидолом і сульфазином на 4 точки ніяк. Можна і без "хімії" - 20 кубиків дистильованої води на чотири точки - буде сумирний як вівця і жодна експертиза не доведе факта "позасудового покарання".
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22.11.2021 05:09 Відповісти
Психолога и психиатра назначают при лечении наркозависимости.
Латиносьі в етом пошли еще дальше: некоторьім пациентам они делают лоботомию.
Вьіживаемость 50/50, но то такое
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22.11.2021 06:20 Відповісти
А вимог допустити до "тіла" лікарів із "Шаріте" ще не було? Ті ж "спеціалізуються по ВІП-персонам.
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22.11.2021 07:17 Відповісти
Экзорцист:
- Здравствуйте!.. Я здесь, что бы изгнать из вас демона, который вселился в вас..
Саакашвили:
Я вас не вызывал!
Демон:
Я вызывал, помогите!!!
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22.11.2021 07:29 Відповісти
Расхворался наш Мишка.
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22.11.2021 07:40 Відповісти
Так не дрочи на его фотку, ехай к этому борову в Грузию, купи ему мешок пакетов детского питания, которое он жрет, чтобы не похудеть. Бабу Дулю с собой прихвати, она мечтала, что боров Михо станет президентом, а она - премьером.
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22.11.2021 08:22 Відповісти
Хочуть закосити на дурочку. Не підсудний. До такого даже баба Йуля не додумалась.
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22.11.2021 07:46 Відповісти
достаточно одной ясько...
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22.11.2021 07:57 Відповісти
Кто скажет, почему столько внимания этому пассажиру? Чем заслужил?
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22.11.2021 08:10 Відповісти
Це так виховують плебс. Каста недоторканних вище законів і має право порушувати право.
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22.11.2021 08:17 Відповісти
Этой жирной🐷 нужен психолог, чтобы объяснил этому борову, что он всего лишь толстый хряк Карлсон, а не супергерой для идиотов, и бабка-знахарка, чтобы та выкачала с этого жирного дрыща манию величия.
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22.11.2021 08:17 Відповісти
А психолога зачем?
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22.11.2021 08:25 Відповісти
Психолог нужен будет наркологу и психиатру после их общения с Михуилом.
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22.11.2021 10:01 Відповісти
Головная боль..слабость...давление. Поистине ужасающая болезнь.😱
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22.11.2021 08:36 Відповісти
Щодо психіатра- тут я згодний.
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22.11.2021 08:36 Відповісти
Ясно, с голодовкой покончено теперь появился новый сценарий закосить под психа и оставаться в больничке на бесконечные исследования.
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22.11.2021 08:44 Відповісти
А сколько у Саакашвили вообще прислугт ? И не только у него, но и у всей правящей верхушки.
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22.11.2021 08:44 Відповісти
Про Черновецкого не забудьте.
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22.11.2021 08:48 Відповісти
Как у него все запущено!
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22.11.2021 09:01 Відповісти
Отреформированная Саакою Грузия лучше знает, как полечить приболевшего грузина
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22.11.2021 09:11 Відповісти
НАРКОЛОГА, непременно и в первую очередь нарколога, а психиатра к нему надо было подключить более 10 лет тому назад.
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22.11.2021 10:00 Відповісти
Те, що цьому грузинському дурнику потрібен психіатр -
зрозуміло було ще в Україні!
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22.11.2021 10:01 Відповісти
Во во психиатр ему давно нужен когда Карлсон бегал по крышам !!!
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22.11.2021 12:29 Відповісти
Психиатр ему таки нужнее..
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22.11.2021 12:57 Відповісти
Это герой своего народа и непристойно глумиться.
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22.11.2021 14:10 Відповісти
 
 