Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Это произойдет, всему свое время
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, задают себе вопрос, что скажет Россия.
Об этом в эфире Украина 24 заявил министр иностранных дел Дмитрий Клеба, передает Цензор.НЕТ.
"Именно поэтому мы планово с ними говорим, что перестаньте смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО. Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль", - отметил глава МИД.
В то же время Кулеба заверил, что вступление в НАТО произойдет.
"Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО, я убежден, что это произойдет. Всему свое время. Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере" и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют. Во время визита президента в Вашингтон было заключено важное оборонное соглашение, определяющее пять секторов, по которым будет развиваться оборонное сотрудничество. На данный момент ведется диалог об определении конкретных проектов. Я напомню, что в 2014 году США является партнером №1 по безопасности для Украины", - пояснил министр.
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https://biz.nv.ua/markets/ukraina-importirovala-teplichnye-ogurcy-iz-rossii-vpervye-novosti-ukrainy-50196792.html
*****, что это за безобразие?
Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті у 2022 році у Мадриді пошле Путіну потужний сигнал від наших західних партнерів. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив у Канаді в інтерв´ю CBC News.
Порошенко зазначив, що ПДЧ стане стимулом, так би мовити, «морквиною» для того, щоб нинішня українська влада була змушена проводити демократичні реформи. Він сказав, що нарощування російських військ на кордоні з Україною надає нової актуальності 13-річним зусиллям стати частиною західного військового та безпекового альянсу.
«Заява лідерів країн-членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкритих дверей для України», - нагадав Порошенко.
«Коли я брав участь у саміті НАТО у Брюсселі у 2018 році, я сказав: «зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО». Усі підняли руки. Я спитав: «чи є тут хтось, хто виступав би проти?» Ніхто не відгукнувся. Я спитав: «Чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?» Вони відповіли «ні», - говорить Порошенко.
«І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна не може отримати План дій щодо членства? Це - не гарантія вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської України, Європа потребує безпечної України і врешті Європа потребує незалежної від Росії України», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко закликав Канаду як одного з найбільш відданих у питанні євроатлантичної інтеграції України союзника активніше сприяти нашій заявці в НАТО, зазначає CBC News.
Петро Порошенко також наголосив, що йому приємно бачити, що республіканці в Конгресі США розглядають можливість поновлення санкцій проти «Північного потоку 2». За його словами, у будь-якому потенційному західному пакеті стримування необхідно враховувати інтереси України в енергетичній безпеці.
«Не думайте, що робите послугу Україні, а пам'ятайте, що робите інвестицію у власну безпеку. Безпеку абсолютно різного плану: військову безпеку, міграційну безпеку, енергетичну і економічну безпеку, адже, врешті решт, ви дієте на благо власних громадян. І коли всі лідери зрозуміють необхідність діяти саме так, у нас буде успіх», - резюмує Петро Порошенко.