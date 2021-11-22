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Новости Политика Украины
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грузы (268) Еврокомиссия (1317) перевозки (510) Польша (7483) Найем (563) Евросоюз (15883) Мининфраструктуры (935) Стефанишина Ольга вице-премьер (161)

Мининфраструктуры: проблема дефицита польских разрешений на автоперевозки вынесена на уровень Еврокомиссии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мининфраструктуры: проблема дефицита польских разрешений на автоперевозки вынесена на уровень Еврокомиссии

Украина просит Европейскую комиссию помочь решить вопрос с дефицитом польских разрешений и либерализовать транзитные грузовые автоперевозки со странами ЕС.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем встретились в Брюсселе с генеральным директором DG MOVE Европейской Комиссии Генриком Хололеем для обсуждения проблемы.

"Команда Мининфраструктуры неоднократно озвучивала этот вопрос на ключевых международных площадках. Теперь мы выходим на уровень Украина-ЕС. Это наше право защищать экономические интересы Украины в рамках Соглашения об ассоциации, и мы будем его максимально использовать. Параллельно мы инициируем процесс постепенного открытия рынка автомобильных перевозок, в частности либерализации транзита между Украиной и ЕС", - заявил Мустафа Найем.

Читайте: Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

В Министерстве объяснили, что в 2021 году Польша предоставила 160 тыс. разрешений, в то время как в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС, у Украины было на 40 тыс. разрешений больше. Из-за таких ограничений страдают как украинские перевозчики, так и международные компании, работающие в Украине. В Министерство инфраструктуры уже обратились "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL.

Мустафа Найем уточнил, что через Польшу Украина транзитирует товары в 12 стран Европы, а товарооборот с ЕС за последние 5 лет увеличился на 42%. ЕС стал самым крупным торговым партнером с удельным весом 40,8% от общего объема внешней торговли.

Но ежегодно перевозчики все больше сталкиваются с искусственным торговым барьером, который создается из-за дефицита разрешений на международные перевозки.

"Единственный выход из этой ситуации – либерализация транзитных грузовых автоперевозок с ЕС. Это может стать нашей новой большой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы", - убежден замминистра инфраструктуры.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине развивают пограничную инфраструктуру. За 2020 год отремонтировано 150 км дорог, ведущих к КПП, еще 600 км сделают в течение 2021-2022 годов. Также будут открыты новые международные пункты пропуска на границе с ЕС.

Автор: Наталя Джума
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Це і є националістична поліика, а то що у нас в Україні це дитячі казки !
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22.11.2021 09:27 Ответить
Поляки зменшили квоту тому що в нас війна з росією,і відповідно росія наклала санкції на багато польських товарів, тож вони не потребують таку кількість транзитних дозволів з росією як ми з європою. І дзеркальний обмін тут не працює. І зараз ЄС це основний торговий партнер для України. Таким чином через відсутність транзитних дозволів блокується доступ українських товарів на ринки Європи, перевізники не можуть оновлювати парк автомашин, тому що 3 останні місяці в році фактично не працюють або працюють на 30 відсотків своєї потужності. Це ніщо інше як торгова блокада і якщо нашій владі за каденції Зеленського вдастся вирішити це питання то гарантовано він виграє другий термін. Це просто МЕГАВЕЛИКЕ питання для всіх товаровиробників України.
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22.11.2021 09:31 Ответить
,,гарантовано він виграє другий термін" фуууу!!мало того что никак в общий текст не вписывается так ещё и зелёной гадостью попахивает!!можно сказать даже воняет!!
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22.11.2021 09:49 Ответить
На щастя в нас президент виборна посада, на відміну від вас росіян, і тому якщо вдасться вирішити це питання, яке відкриє шлях для інвестицій, особливо в Західну Україну, то це буде великим плюсом до рейтингу владної партії.
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22.11.2021 11:41 Ответить
сорри!!прийдётся тебя/вас разочаровать,вы не внимательны могли бы заметить что флаг далеко не расеянский. (VPN-не использую)
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22.11.2021 15:29 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда предупредил Путлера и Лукашеску...закрою нафиг ваши Фуры из ЕС и будете просить у Байдлена тушонку Рузвельта...

и "Беженцы" сразу исчезли...
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22.11.2021 09:37 Ответить
які товари? ті що ми перекидуємо з Расєї чи олія з деревиною
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22.11.2021 09:39 Ответить
мова про те що польща не пускає фури з україни в західну європу. мотивуючи це тим що вони не їздять в росію і тому їм не потрібні українські дозволи (дозвіл це "пропуск" для вантажівки через територію іншої країни)
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22.11.2021 12:07 Ответить
и об этом...Творцю біткоїна Сатоші Накамото запропонували вручити Нобелівську премію з економіки за створення цієї криптовалюти.

а до її появи люди були змушені користуватися лише централізованими установами, зокрема банками та урядами.

«Коли ви вкладаєте гроші у банк, він платить вам 0,1% річних, але коли ви позичаєте гроші у банку, ви платите йому 7,73%. Чи це чесно? Интересно как еврейская банковская община это переварит?
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22.11.2021 09:43 Ответить
Тем временем Украина и Польша строят газогон из Норвегии ускоренными темпами...,Крыса Мавзолейная ********* от ярости аж посрать неделю не может..СкреПОНОС прет со всем Мавзолейных дыр...
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22.11.2021 09:43 Ответить
А какое отношение имеет Украина к этому газопроводу?
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22.11.2021 09:46 Ответить
Ваня этот газопровод замкнут будет в общую газовую систему
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22.11.2021 09:49 Ответить
О, газовый тролль появился! Имеет, тролляка! В перспективе, Украина будет иметь возможность импортировать газ через Польшу либо замещая обьемы, либо физически транспортируя газ, если вашему фюреру таки вздумается устроить полную блокаду ЕС по газу.
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22.11.2021 09:53 Ответить
Ветку Газогона "Baltik Pipe" из Норвегии в Польшу строят Дуда и Зеленский..еще 4 ветки идут в Данию и Германию...ветку с Данией сварщики сварили 2 дня назад...

Мавзолейное бідло хрюкните чего нить... стадо баранов...
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22.11.2021 09:52 Ответить
Белорусские "партизаны" начнут резать газовую трубу которая с Московии и через Беларусь, на металлолом
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22.11.2021 09:59 Ответить
Просто я внимательно слушал о чем говорили Дуда и Зеленский на совместной пресс-конференции...,а еще будет скоростной поезд Варшава-Киев..а еще будет СПГ в Гданьске..откуда американский газ скачают в Киев...,а еще много чего еще...Польша вам крісам Мавзолейнім еще покажет где раки зимуют...стадо идиотов Путлера...
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22.11.2021 10:03 Ответить
 
 