УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10001 відвідувач онлайн
Новини Політика України
2 204 16
вантажі (162) Єврокомісія (945) перевезення (363) Польща (5170) Найєм (347) Євросоюз (7030) Мінінфраструктури (691) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Мінінфраструктури: проблема дефіциту польських дозволів на автоперевезення винесена на рівень Єврокомісії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінінфраструктури: проблема дефіциту польських дозволів на автоперевезення винесена на рівень Єврокомісії

Україна просить Європейську комісію допомогти вирішити питання дефіциту польських дозволів та лібералізувати транзитні вантажні автоперевезення з країнами ЄС.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина та заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм зустрілись у Брюсселі з генеральним директором DG MOVE Європейської Комісії Генріком Хололеєм для обговорення проблеми.

"Команда Мінінфраструктури неодноразово озвучувала це питання на ключових міжнародних майданчиках. Тепер ми виходимо на рівень Україна-ЄС. Це наше право захищати економічні інтереси України у рамках Угоди про асоціацію — і ми будемо його максимально використовувати. Паралельно ми ініціюємо процес поступового відкриття ринку автомобільних перевезень, зокрема лібералізації транзиту між Україною та ЄС", — заявив Мустафа Найєм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков

У Міністерстві пояснили, що у 2021 році Польща надала 160 тис. дозволів, у той час як 2016 року, коли запрацювала зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, Україна мала на 40 тис. дозволів більше. Через такі обмеження страждають як українські перевізники, так і міжнародні компанії, що працюють в Україні. До Міністерства інфраструктури вже звернулись "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА", BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL.

Мустафа Найєм уточнив, що через Польщу Україна транзитує товари до 12 країн Європи, а товарообіг з ЄС за останні 5 років збільшився на 42%. ЄС став найбільшим торговельним партнером з питомою вагою 40,8% від загального обсягу зовнішньої торгівлі.

Втім щороку перевізники все більше стикаються із штучним торговельним бар’єром, який створюється через дефіцит дозволів на міжнародні перевезення.

"Єдиний вихід з цієї ситуації – лібералізація транзитних вантажних автоперевезень з ЄС. Це може стати нашою новою великою метою у стосунках з Євросоюзом у найближчі роки", - переконаний заступник міністра інфраструктури.

Як повідомлялось, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні розвивають прикордонну інфраструктуру. За 2020 рік відремонтовано 150 км доріг, що ведуть до КПП, ще 600 км зроблять упродовж 2021-2022 років. Також будуть відкриті нові міжнародні пункти пропуску на кордоні з ЄС.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це і є националістична поліика, а то що у нас в Україні це дитячі казки !
показати весь коментар
22.11.2021 09:27 Відповісти
Поляки зменшили квоту тому що в нас війна з росією,і відповідно росія наклала санкції на багато польських товарів, тож вони не потребують таку кількість транзитних дозволів з росією як ми з європою. І дзеркальний обмін тут не працює. І зараз ЄС це основний торговий партнер для України. Таким чином через відсутність транзитних дозволів блокується доступ українських товарів на ринки Європи, перевізники не можуть оновлювати парк автомашин, тому що 3 останні місяці в році фактично не працюють або працюють на 30 відсотків своєї потужності. Це ніщо інше як торгова блокада і якщо нашій владі за каденції Зеленського вдастся вирішити це питання то гарантовано він виграє другий термін. Це просто МЕГАВЕЛИКЕ питання для всіх товаровиробників України.
показати весь коментар
22.11.2021 09:31 Відповісти
,,гарантовано він виграє другий термін" фуууу!!мало того что никак в общий текст не вписывается так ещё и зелёной гадостью попахивает!!можно сказать даже воняет!!
показати весь коментар
22.11.2021 09:49 Відповісти
На щастя в нас президент виборна посада, на відміну від вас росіян, і тому якщо вдасться вирішити це питання, яке відкриє шлях для інвестицій, особливо в Західну Україну, то це буде великим плюсом до рейтингу владної партії.
показати весь коментар
22.11.2021 11:41 Відповісти
сорри!!прийдётся тебя/вас разочаровать,вы не внимательны могли бы заметить что флаг далеко не расеянский. (VPN-не использую)
показати весь коментар
22.11.2021 15:29 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда предупредил Путлера и Лукашеску...закрою нафиг ваши Фуры из ЕС и будете просить у Байдлена тушонку Рузвельта...

и "Беженцы" сразу исчезли...
показати весь коментар
22.11.2021 09:37 Відповісти
які товари? ті що ми перекидуємо з Расєї чи олія з деревиною
показати весь коментар
22.11.2021 09:39 Відповісти
мова про те що польща не пускає фури з україни в західну європу. мотивуючи це тим що вони не їздять в росію і тому їм не потрібні українські дозволи (дозвіл це "пропуск" для вантажівки через територію іншої країни)
показати весь коментар
22.11.2021 12:07 Відповісти
и об этом...Творцю біткоїна Сатоші Накамото запропонували вручити Нобелівську премію з економіки за створення цієї криптовалюти.

а до її появи люди були змушені користуватися лише централізованими установами, зокрема банками та урядами.

«Коли ви вкладаєте гроші у банк, він платить вам 0,1% річних, але коли ви позичаєте гроші у банку, ви платите йому 7,73%. Чи це чесно? Интересно как еврейская банковская община это переварит?
показати весь коментар
22.11.2021 09:43 Відповісти
Тем временем Украина и Польша строят газогон из Норвегии ускоренными темпами...,Крыса Мавзолейная ********* от ярости аж посрать неделю не может..СкреПОНОС прет со всем Мавзолейных дыр...
показати весь коментар
22.11.2021 09:43 Відповісти
А какое отношение имеет Украина к этому газопроводу?
показати весь коментар
22.11.2021 09:46 Відповісти
Ваня этот газопровод замкнут будет в общую газовую систему
показати весь коментар
22.11.2021 09:49 Відповісти
О, газовый тролль появился! Имеет, тролляка! В перспективе, Украина будет иметь возможность импортировать газ через Польшу либо замещая обьемы, либо физически транспортируя газ, если вашему фюреру таки вздумается устроить полную блокаду ЕС по газу.
показати весь коментар
22.11.2021 09:53 Відповісти
Ветку Газогона "Baltik Pipe" из Норвегии в Польшу строят Дуда и Зеленский..еще 4 ветки идут в Данию и Германию...ветку с Данией сварщики сварили 2 дня назад...

Мавзолейное бідло хрюкните чего нить... стадо баранов...
показати весь коментар
22.11.2021 09:52 Відповісти
Белорусские "партизаны" начнут резать газовую трубу которая с Московии и через Беларусь, на металлолом
показати весь коментар
22.11.2021 09:59 Відповісти
Просто я внимательно слушал о чем говорили Дуда и Зеленский на совместной пресс-конференции...,а еще будет скоростной поезд Варшава-Киев..а еще будет СПГ в Гданьске..откуда американский газ скачают в Киев...,а еще много чего еще...Польша вам крісам Мавзолейнім еще покажет где раки зимуют...стадо идиотов Путлера...
показати весь коментар
22.11.2021 10:03 Відповісти
 
 