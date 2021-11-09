Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков
Україна та Польща планують запуск надшвидкісних поїздів між Варшавою та Києвом. .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нещодавно я був у Польщі, спілкувався зі своїм візаві у польському уряді. Вони підтримують нашу ідею, вона їм цікава. Вони теж уже прорахували, що швидкі потяги 300 км+ супердорогі й точно не про економіку. Але 250 км+ - ми з ними повністю збігаємось за технічними вимогами, і зараз наші команди вже починають працювати. Тобто ми маємо домовленості, що наша італійська компанія, яка займається розробкою ТЕО, працюватиме з двома залізницями", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві у вівторок.
Він також наголосив, що вже до кінця року або в січні 2022 року очікується попереднє розуміння вартості проекту та його дорожньої карти.
За зазначеним проектом, за словами Кубракова, вже розробляють попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).
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Кубраков видать знает что-то такое, чего мы не знаем.
Что Вы Филипп Филиппыч,они со Вторым говном никак не справлляются...денег нет,но держацца...
Сейчас ездит скоростной, цена билета космическая, и те же ~4 часа