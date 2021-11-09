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Новини
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Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков

Україна та Польща планують запустити надшвидкісні поїзди між столицями, - міністр інфраструктури Кубраков

Україна та Польща планують запуск надшвидкісних поїздів між Варшавою та Києвом. .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нещодавно я був у Польщі, спілкувався зі своїм візаві у польському уряді. Вони підтримують нашу ідею, вона їм цікава. Вони теж уже прорахували, що швидкі потяги 300 км+ супердорогі й точно не про економіку. Але 250 км+ - ми з ними повністю збігаємось за технічними вимогами, і зараз наші команди вже починають працювати. Тобто ми маємо домовленості, що наша італійська компанія, яка займається розробкою ТЕО, працюватиме з двома залізницями", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві у вівторок.

Він також наголосив, що вже до кінця року або в січні 2022 року очікується попереднє розуміння вартості проекту та його дорожньої карти.

За зазначеним проектом, за словами Кубракова, вже розробляють попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Оновлення парку вантажних вагонів стартує в 2022 році: Замість 55 тис. непридатних закуплять 45 тис. нових. ВIДЕО

Київ (19423) Польща (8486) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+4
Ага...супперскоростные...только вот колесные пары менять все одно придется...
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09.11.2021 12:08
+4
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09.11.2021 12:11
+4
А я гиперлуп хотел...
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09.11.2021 12:49
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Надшвидкісний-де в кого зносит дах...
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09.11.2021 12:06 Відповісти
А від Варшави до Берліну, для перевезення емігрантів?
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09.11.2021 12:06 Відповісти
Ага...супперскоростные...только вот колесные пары менять все одно придется...
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09.11.2021 12:08 Відповісти
Надшвидкі потяги не повинні пересуватись старими рейками, розбитими вантажними потягами.
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09.11.2021 12:34 Відповісти
причем на ходу.
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09.11.2021 12:55 Відповісти
А хто у нас торгує колісними парами?)
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09.11.2021 13:17 Відповісти
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09.11.2021 12:11 Відповісти
А что, у нас уже построили полотно под 250+???
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09.11.2021 12:27 Відповісти
Это тема следующего распила после стопятьст вагонов.
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09.11.2021 12:53 Відповісти
Не, ну че нет? Делов-то: несколько млн.$ на проект + пару млрд.$ сделать нормальные рельсы от границы до Киева. Есть тут, правда, одна загвоздочка: учитывая КАК у нас все строят, то работы лет на 5-10, но то уже такое ...
Кубраков видать знает что-то такое, чего мы не знаем.
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09.11.2021 12:30 Відповісти
Цікаво, ти по яких дорогах зараз їздиш? Чи при рудому, пораненому, або янубидлові такі були дороги?
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09.11.2021 13:19 Відповісти
Ты трезвый? При чем тут "дороги по которым я езжу"? Речь о железнодорожном полотне и его состоянии.
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09.11.2021 13:29 Відповісти
Ага. на маглевах хай будують з 600 км/год
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09.11.2021 12:37 Відповісти
Лучше бы Харьков-Прага,что б я к брательнику мотался без проблем...
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09.11.2021 12:44 Відповісти
"...що наша італійська компанія..."
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09.11.2021 12:46 Відповісти
А я гиперлуп хотел...
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09.11.2021 12:49 Відповісти
Тем временем Газопрвод Норвегия-Польша достиг береговой линии Польши...Дело пойдет веселей по суше....
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09.11.2021 12:49 Відповісти
А датчане разрешение дали или всё тянут?
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09.11.2021 12:54 Відповісти
Нужен гиперлуп для заробитчан
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09.11.2021 12:52 Відповісти
Работающие, несомненно, на использовании реактивной тяге анусов мордорских путирасов. А откуда же взять эту сверхскорость.
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09.11.2021 12:52 Відповісти
Доктор Борменталь,говорят мавзолейные бараны хотят строить Северное Дерьмо-3?

Что Вы Филипп Филиппыч,они со Вторым говном никак не справлляются...денег нет,но держацца...
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09.11.2021 12:52 Відповісти
гипер-супер-пупер-луп?
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09.11.2021 12:53 Відповісти
Зелелуп с роялем на обочине
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09.11.2021 12:55 Відповісти
интерсити больше 160 боится ехать тк состояние колеи ахтунг)
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09.11.2021 12:54 Відповісти
Насчет суперскоростных итальянских поездов Пендолино в Польше. Когда-то в древности в 86 г. мы ехали на судно, обычным поездом Варшава-Гданьск, 4 часа.
Сейчас ездит скоростной, цена билета космическая, и те же ~4 часа
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09.11.2021 12:57 Відповісти
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09.11.2021 12:58 Відповісти
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09.11.2021 12:59 Відповісти
Ти хоча б фотки правильні підбирав, не бачиш, що царьские холопи в лаптях?
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09.11.2021 13:21 Відповісти
Индюкович уже запускал скоростные поезда к ЕВРО-2012
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09.11.2021 13:01 Відповісти
Анджей Дуда купит 170 танков Абрамс у США...,строит газопровод из Норвегии,и отдельно 5 веток пойдут по Европе вклбчая Украину...Вопрос простой...откуда у Дуды стока баблосов? Ответ...у него нет Коломойского и Кучмы...
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09.11.2021 13:07 Відповісти
И вдоль рельс миллиард деревьев.
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09.11.2021 13:14 Відповісти
Коломойский по факту украл 20 млрд.кубов газа,остальная половина досталась Дмитрию Фирташу внимание вопрос... в газосховищах сейчас 17 ярдов газа,кто первым получит главный приз ....Фирташ или Бенямойской?
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09.11.2021 13:18 Відповісти
5 минут назад молодая дама спрашивает меня в Ютьбе...Андрей,почему вы решили что США круче всех в Мире....?говорю Светлана,в Америке собирают 2 урожая в год причем всего,от зерна до риса с гречкой а тушонкой Рузвельта запасаются 3 раза в год....Фермеры США и кольхозы Лукашенко это як кажуть в Одесі... разніе весовіе категории...
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09.11.2021 13:27 Відповісти
 
 