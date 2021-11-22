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Уволенная команда Kyiv Post создала новое медиа The Kyiv Independent

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уволенная команда Kyiv Post создала новое медиа The Kyiv Independent

Уволенные журналисты Kyiv Post создали новое англоязычное медиа The Kyiv Independent.

Об этом журналисты сообщили в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"The Kyiv Independent - это новое медиа, которое мы создаем прямо сейчас. Мы – это бывшая редакция Kyiv Post, 30 журналистов и редакторов, уволенных владельцем издания за отстаивание редакционной независимости. Мы запускаем The Kyiv Independent, потому что Украине нужна качественная англоязычная журналистика, а нашим читателям – вызывающее доверие СМИ. В этот новый проект мы берем с собой лучшее из наследия Kyiv Post", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила, что Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса Президента.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис Президента не имеет отношения к проблемам издания Kyiv Post.

Автор: Анастасія Потіха
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"В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post" тактика путлера - "нас там нет"
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22.11.2021 13:25 Ответить
Чудово. Вдачі! Буду при нагоді читати нове видання.
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22.11.2021 13:32 Ответить
Ну, і за чиї гроші цей медіабанкет?
Кагебістів Лєбєдєвих, новоявленого барона з сином, власників британського "Індепендента"?..
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22.11.2021 13:46 Ответить
Ну не за 95 квартал точно.
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22.11.2021 14:25 Ответить
тобто.. Кагебістів Лєбєдєвих підходить?
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22.11.2021 16:50 Ответить
Первый раз про них слышу, потому что читаю только Цензор.нет
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22.11.2021 13:53 Ответить
Нехай вам щастить! Успіхів!
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22.11.2021 13:53 Ответить
Нехай вам щастить,а хто новий хозяїн?Адже на свої кровні ви новий проект невзмозі відкрити.Коломойський,Ахметов чи всетаки Шуфрич?
Цікаво було би знати.
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22.11.2021 14:05 Ответить
Сорос і рептілоїди.
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22.11.2021 14:25 Ответить
А кому Исаева продала УП, не чешскому ли бизнесмену?
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22.11.2021 14:42 Ответить
Ну, если продажного серлеща публиковать не собираетесь, то удачи!
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22.11.2021 21:36 Ответить
 
 