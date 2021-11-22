УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8514 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
3 106 11
ЗМІ (1246) медіа (135) Kyiv Post (16)

Звільнена команда Kyiv Post створила нове медіа The Kyiv Independent

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Звільнена команда Kyiv Post створила нове медіа The Kyiv Independent

Звільнені журналісти Kyiv Post створили нове англомовне медіа Kyiv Independent.

Про це журналісти повідомили в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"The Kyiv Independent - це нове медіа, яке ми створюємо просто зараз. Ми – це колишня редакція Kyiv Post, 30 журналістів та редакторів, звільнених власником видання за обстоювання редакційної незалежності. Ми запускаємо The Kyiv Independent, тому що Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру. У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова заперечує тиск на Kyiv Post: Я би здивувалася більше, тільки якби хтось сказав, що я зірвала політ на Місяць

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post" тактика путлера - "нас там нет"
показати весь коментар
22.11.2021 13:25 Відповісти
Чудово. Вдачі! Буду при нагоді читати нове видання.
показати весь коментар
22.11.2021 13:32 Відповісти
Ну, і за чиї гроші цей медіабанкет?
Кагебістів Лєбєдєвих, новоявленого барона з сином, власників британського "Індепендента"?..
показати весь коментар
22.11.2021 13:46 Відповісти
Ну не за 95 квартал точно.
показати весь коментар
22.11.2021 14:25 Відповісти
тобто.. Кагебістів Лєбєдєвих підходить?
показати весь коментар
22.11.2021 16:50 Відповісти
Первый раз про них слышу, потому что читаю только Цензор.нет
показати весь коментар
22.11.2021 13:53 Відповісти
Нехай вам щастить! Успіхів!
показати весь коментар
22.11.2021 13:53 Відповісти
Нехай вам щастить,а хто новий хозяїн?Адже на свої кровні ви новий проект невзмозі відкрити.Коломойський,Ахметов чи всетаки Шуфрич?
Цікаво було би знати.
показати весь коментар
22.11.2021 14:05 Відповісти
Сорос і рептілоїди.
показати весь коментар
22.11.2021 14:25 Відповісти
А кому Исаева продала УП, не чешскому ли бизнесмену?
показати весь коментар
22.11.2021 14:42 Відповісти
Ну, если продажного серлеща публиковать не собираетесь, то удачи!
показати весь коментар
22.11.2021 21:36 Відповісти
 
 