Звільнена команда Kyiv Post створила нове медіа The Kyiv Independent

Звільнені журналісти Kyiv Post створили нове англомовне медіа Kyiv Independent.

Про це журналісти повідомили в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"The Kyiv Independent - це нове медіа, яке ми створюємо просто зараз. Ми – це колишня редакція Kyiv Post, 30 журналістів та редакторів, звільнених власником видання за обстоювання редакційної незалежності. Ми запускаємо The Kyiv Independent, тому що Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру. У цей новий проєкт ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання Kyiv Post.

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