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Украинские газохранилища могут стать "газовым сейфом" для Европы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украинские газохранилища могут стать

Украина готова предложить дополнительные мощности для транзита газа в Европу в объеме не менее 55 млн кубических метров в сутки.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в "Субботнем интервью" на Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"У нас есть транзитный контракт до 2024 года, но мы ведем переговоры по его продлению на 15 лет. Такие переговоры ведутся с европейскими партнерами, ведь они, как покупатели газа, заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась надежным транзитером "голубого топлива". В целом, наша газотранспортная система может транспортировать вдвое большие объемы газа, чем сейчас законтрактованы. Система для этого подготовлена, ​​и она полностью надежна", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

Также Шмыгаль отметил, что Украина обратилась в страны ЕС с инициативой использования украинских газохранилищ в качестве "газового сейфа" для Европы. Украина исторически заполняет свои газохранилища на 20-26 млрд кубометров с 33 имеющихся, а остаток может предложить для европейских партнеров. По словам главы правительства, такой "газовый фонд" станет хорошим стабилизирующим фактором для преодоления энергетических кризисов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Ага и по газовой няне каждому !!!
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22.11.2021 14:19
+4
Софійко! Основна маса газосховищ Австрії і Німеччини належить "Газпрому"! Вони їх викупили у свою власність! Саме тому вони зараз і пустують!
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22.11.2021 14:38
+4
А потом Беня его заберёт через наш суд.
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22.11.2021 14:43
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Ага и по газовой няне каждому !!!
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22.11.2021 14:19 Ответить
"...и тут Остапа понесло..."!
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22.11.2021 14:32 Ответить
Ці ЗЕблазні такі кумедні
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22.11.2021 14:22 Ответить
Словакам и полякам предложите , у Меркель и австрийцев есть свои хранилища
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22.11.2021 14:23 Ответить
Софійко! Основна маса газосховищ Австрії і Німеччини належить "Газпрому"! Вони їх викупили у свою власність! Саме тому вони зараз і пустують!
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22.11.2021 14:38 Ответить
Всё, что способствует увеличению транзита парашного газа в Европу, несёт вред для Украины. Параша воюет на полученные с этого деньги. Другой вопрос- использовать трубы в реверсном режиме и хранить газ, полученный с западного направления летом, отдавая его в Европу зимой. Вот так- всегда пожалуйста.
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22.11.2021 14:23 Ответить
то есть наши сейфы заполнятся европейским баблом...
а где наш газ будет зимовать?
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22.11.2021 14:26 Ответить
Питання - у кого будуть ключики від сейфу...
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22.11.2021 14:29 Ответить
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22.11.2021 14:33 Ответить
А потом Беня его заберёт через наш суд.
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22.11.2021 14:43 Ответить
т.е. своего газа не было, нет и не предвидится ???
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22.11.2021 14:44 Ответить
Меня интересует вопрос,а сколько украинского газа в этих газохранилищах для бытовых нужд украинцев?Ведь там газ Коломойского и других наших олигархов а так-же стран ЕС закачаны до лучших ценовых времен.А вот сколько для народа правительство умалкивает ведя нас занос мол сколько много газа в хранилищах.
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22.11.2021 14:52 Ответить
Бляха-муха! Мне это снится или шмыга до сих пор не знал что ПГХ Украины уже несколько десятилетий так используются. Кто в правительстве стырил траву у зеледента?
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22.11.2021 14:52 Ответить
Граждане! Храните день... газ в сберегательной скважине!...
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22.11.2021 14:54 Ответить
А еще мы можем перевозить с северного полюса на южный 120000 человек в сутки, вот только не судьба - никто не едет. А с газотранспортной системы через год будет груда металлолома
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22.11.2021 14:56 Ответить
В ЕС свои хранилища пусты, так зачем им украинские.
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22.11.2021 14:57 Ответить
ЕС не может заполнить свои.
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22.11.2021 15:01 Ответить
ЗЕлёные ищут денег...любым способом,хоть раком...иначе жопа.
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22.11.2021 15:02 Ответить
неа, они ищут лохов, зная что времени у них 2 года а там их ищи-свищи - все в зесме обетованной окажутся)
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22.11.2021 15:44 Ответить
Могут стать, а могут не стать...
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22.11.2021 15:47 Ответить
И, если бы свинособаки, совместно с дамбаским быдлом, не захватили юзовское сланцевое месторождение, хранилища сейчас ломились бы от газа...
Будьте вы прокляты, сиамские "братья".
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22.11.2021 16:12 Ответить
да, звісно вже майже там
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22.11.2021 16:12 Ответить
 
 