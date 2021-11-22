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Українські газосховища можуть стати "газовим сейфом" для Європи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Українські газосховища можуть стати

Україна готова запропонувати додаткові потужності для транзиту газу в Європу в об’ємі щонайменше 55 млн кубічних метрів на добу.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у "Суботньому інтерв’ю" на Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну. 

"У нас є транзитний контракт до 2024 року, але ми ведемо перемовини щодо його продовження на 15 років. Такі перемовини ведуться наразі з європейськими партнерами, адже вони, як покупці газу, зацікавлені в тому, аби Україна залишалася надійним транзитером "блакитного палива". Загалом наша газотранспортна система може транспортувати вдвічі більші об’єми газу, ніж зараз законтрактовані. Система для цього підготовлена і вона повністю надійна", — наголосив Прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко

Також Шмигаль відзначив, що Україна звернулася до країн ЄС із ініціативою щодо використання українських газосховищ як "газового сейфу" для Європи. Україна історично заповнює свої газосховища на 20-26 млрд кубічних метрів із 33 наявних, а залишок може запропонувати для європейських партнерів. За словами очільника Уряду, такий "газовий фонд" стане гарним стабілізуючим фактором для подолання енергетичних криз.
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Топ коментарі
+6
Ага и по газовой няне каждому !!!
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22.11.2021 14:19
+4
Софійко! Основна маса газосховищ Австрії і Німеччини належить "Газпрому"! Вони їх викупили у свою власність! Саме тому вони зараз і пустують!
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22.11.2021 14:38
+4
А потом Беня его заберёт через наш суд.
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22.11.2021 14:43
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Ага и по газовой няне каждому !!!
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22.11.2021 14:19 Відповісти
"...и тут Остапа понесло..."!
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22.11.2021 14:32 Відповісти
Ці ЗЕблазні такі кумедні
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22.11.2021 14:22 Відповісти
Словакам и полякам предложите , у Меркель и австрийцев есть свои хранилища
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22.11.2021 14:23 Відповісти
Софійко! Основна маса газосховищ Австрії і Німеччини належить "Газпрому"! Вони їх викупили у свою власність! Саме тому вони зараз і пустують!
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22.11.2021 14:38 Відповісти
Всё, что способствует увеличению транзита парашного газа в Европу, несёт вред для Украины. Параша воюет на полученные с этого деньги. Другой вопрос- использовать трубы в реверсном режиме и хранить газ, полученный с западного направления летом, отдавая его в Европу зимой. Вот так- всегда пожалуйста.
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22.11.2021 14:23 Відповісти
то есть наши сейфы заполнятся европейским баблом...
а где наш газ будет зимовать?
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22.11.2021 14:26 Відповісти
Питання - у кого будуть ключики від сейфу...
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22.11.2021 14:29 Відповісти
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22.11.2021 14:33 Відповісти
А потом Беня его заберёт через наш суд.
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22.11.2021 14:43 Відповісти
т.е. своего газа не было, нет и не предвидится ???
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22.11.2021 14:44 Відповісти
Меня интересует вопрос,а сколько украинского газа в этих газохранилищах для бытовых нужд украинцев?Ведь там газ Коломойского и других наших олигархов а так-же стран ЕС закачаны до лучших ценовых времен.А вот сколько для народа правительство умалкивает ведя нас занос мол сколько много газа в хранилищах.
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22.11.2021 14:52 Відповісти
Бляха-муха! Мне это снится или шмыга до сих пор не знал что ПГХ Украины уже несколько десятилетий так используются. Кто в правительстве стырил траву у зеледента?
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22.11.2021 14:52 Відповісти
Граждане! Храните день... газ в сберегательной скважине!...
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22.11.2021 14:54 Відповісти
А еще мы можем перевозить с северного полюса на южный 120000 человек в сутки, вот только не судьба - никто не едет. А с газотранспортной системы через год будет груда металлолома
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22.11.2021 14:56 Відповісти
В ЕС свои хранилища пусты, так зачем им украинские.
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22.11.2021 14:57 Відповісти
ЕС не может заполнить свои.
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22.11.2021 15:01 Відповісти
ЗЕлёные ищут денег...любым способом,хоть раком...иначе жопа.
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22.11.2021 15:02 Відповісти
неа, они ищут лохов, зная что времени у них 2 года а там их ищи-свищи - все в зесме обетованной окажутся)
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22.11.2021 15:44 Відповісти
Могут стать, а могут не стать...
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22.11.2021 15:47 Відповісти
И, если бы свинособаки, совместно с дамбаским быдлом, не захватили юзовское сланцевое месторождение, хранилища сейчас ломились бы от газа...
Будьте вы прокляты, сиамские "братья".
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22.11.2021 16:12 Відповісти
да, звісно вже майже там
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22.11.2021 16:12 Відповісти
 
 