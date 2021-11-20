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Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко

Запасів газу в українських сховищах достатньо, щоб успішно пройти опалювальний сезон. Закачано понад 17 млрд. кубометрів.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".

За словами міністра, за потреби "Нафтогаз України" зможе закупити додаткові обсяги, ресурси для цього є. А щоб спільно протистояти штучно створеній Росією енергокризі в Європі, Україна запропонувала використати свої сховища як "газовий хаб".

Це, зазначають експерти, лише одне із можливих рішень щодо забезпечення Європи паливом, яке допоможе стабілізувати ціни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

"Енергетична безпека є спільним завданням для України та Європи. І додатково сприятиме розв'язанню невідкладних питань саме залучення України до "групи ризику", яка до цього складалася винятково з держав-членів ЄС. І ми завдяки залученню до цієї групи зможемо проводити дієві консультації щодо стану енергетичної безпеки як в Україні, так і на Європейському континенті. Спільна робота з нашими європейськими партнерами сприятиме стабілізації газопостачання як у європейському регіоні загалом, так і в Україні", - сказав Галущенко.

Також дивіться: Україна забезпечена ядерним паливом на півтора року наперед, - Галущенко. ВIДЕО

Зазначимо, загальна потужність усіх газосховищ на материковій частині України становить 30,95 млрд. кубометрів і є найбільшою в Європі.
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Топ коментарі
+21
знов брешуть..
з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
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20.11.2021 15:10
+18
п.с. доречі.. весь вересень брехали що "вугілля достатьно на складах..."
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
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20.11.2021 15:12
+6
мені подобається сам факт правди у ваших коментах; але сама наведена правда про кількість газу - не подобається. Бо це - катастрофа.
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20.11.2021 15:16
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20.11.2021 15:06 Відповісти
Мудра ідея. Зали шається дрібниця. Де і якій ціні взяти газ, щоб потім його закачати?
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20.11.2021 15:15 Відповісти
Важно то чей это газ. Если верить Scorpman Y (а ему можно) нашего газа там кот наплакал
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20.11.2021 15:47 Відповісти
Я шось не поняв. Було 18 млрд. І тут перемога - закачано 17?
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20.11.2021 15:07 Відповісти
знов брешуть..
з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
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20.11.2021 15:10 Відповісти
п.с. доречі.. весь вересень брехали що "вугілля достатьно на складах..."
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
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20.11.2021 15:12 Відповісти
мені подобається сам факт правди у ваших коментах; але сама наведена правда про кількість газу - не подобається. Бо це - катастрофа.
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20.11.2021 15:16 Відповісти
И как это отразится на моей платежке?
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20.11.2021 15:11 Відповісти
акакаяразница? хоть паржешь!
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20.11.2021 15:41 Відповісти
Контрпродуктивно))
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20.11.2021 15:42 Відповісти
Уже газовым хабом стали.
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20.11.2021 15:12 Відповісти
кем закачано и колы?у нас не хайфа,мы любим конкретику..
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20.11.2021 15:14 Відповісти
Пан міністр мабудь забув сказати що далеко не весь цей обсяг газу належить державі.
Дуже схоже що він вчився по підручникам Гебельса, який вчив що народу треба казати правду, але не всю правду.
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20.11.2021 15:42 Відповісти
Черный лебедь Владимира Зеленского. Предательство, на которое нет ответов

Заявление Бурбы о кроте в Офисе президента можно, конечно, расценивать по-разному. Но у власти есть всего два плохих (для власти) варианта: попытаться арестовать (прессовать) Бурбу или сделать вид, что ничего не происходит. В обоих случаях у Бурбы есть все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия. Плохая новость для Бурбы только одна - он, сам того не желая, становится конкурентом для большинства главных игроков нашего политикума и за него может начаться политическая борьба.

https://www.dsnews.ua/politics/chorniy-lebid-volodimira-zelenskogo-zrada-na-yaku-nemaye-vidpovidey-20112021-443298

Вадим Денисенко
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20.11.2021 15:48 Відповісти
бред
клоуны-политики у нас уже есть
давайте еще разведчика-политика
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20.11.2021 16:02 Відповісти
ну вибирайте Смешка - тепличного,Івам Лисий Гондон його розкурутить
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20.11.2021 16:31 Відповісти
Гондон учора сидів" СТРАДАЛ" у муках покаяння на фоні порожніх стільців під вдаду у Шустера , у нього рейтинги на ютубі (від кацапні теж плюс) десятки мільйонів , а Ахмєтка дає йому найбільший час на Україна24
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20.11.2021 16:35 Відповісти
мне чисто поржать - а смешко политик?
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20.11.2021 16:56 Відповісти
количество газа еще не показатель успешного прохождения зимы...
ибо если начать разбираться...
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20.11.2021 15:48 Відповісти
Почати об"єднуватися опозиції на висуванні спільно кандата - БУРБИ . Обєднається не тільки суспільство а усі причетні до ЗСУ й інших підрозділів у захисті України . Не кричати про його захист , США уже йому дали охорону - ВПЕРЕД !
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20.11.2021 15:50 Відповісти
а не вы несколько лет назад примерно то же самое про надю гавченко задвигали?
в политике должны быть политики
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20.11.2021 16:57 Відповісти
Кажуть Украина газ ворує на РАБсстт с дня запуска газогона Уренгой-Помары-Ужгород...,кажуть шо дірочку у газогоні просверлили ще коли то гівно у проекті малювали на папері...,а головним інженером був Петро Порошенко... і кривавий Пастор
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20.11.2021 15:53 Відповісти
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20.11.2021 15:55 Відповісти
Турчинатор
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20.11.2021 17:14 Відповісти
Я дико извиняюсь за своё незнание, но почему Турчинова называют "Кровавым Пастором"?
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20.11.2021 21:35 Відповісти
одна и та же мантра 17 и 17 и 17 а сколько нашего газа а сколько частного газа и наверное уже месяц прошел наверное уже и поубавилось
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20.11.2021 16:02 Відповісти
Фишка тут хитрая...Население Польши 40 млн.,Украины тоже..Однако Польше газа в год хватает 10 ярдов кубов,Украине надо 30 ярдов...ВВП Польши в 3 раза больше чем в Украине...Вопрос:что это за Ыканомика энергоемкая,что столько Газо-говна уходит?
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20.11.2021 16:07 Відповісти
Питання поставлено руба. Хто відповість?
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20.11.2021 16:32 Відповісти
17 Польша потребляет, из которых 13 экспортирует. Украина потребляет около 32 миллиарда кубов, из которых экспортирует только 10 кубов. Украина менее газозависима, чем Польша.
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20.11.2021 20:27 Відповісти
Импортирует
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20.11.2021 20:29 Відповісти
Но я согласен, 20 миллиардов собственной добычи нам бы хватило.
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20.11.2021 20:28 Відповісти
А какая вместимость газовых украинских хранилищ ?
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20.11.2021 16:52 Відповісти
35 или 36
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20.11.2021 16:57 Відповісти
Значит остальной газ Беня по дешёвке закачал летом
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20.11.2021 17:00 Відповісти
они не должны быть полными
там несколько полостей в скалах и заполняются они по мере необходимости
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20.11.2021 18:15 Відповісти
Да, пожалуйста... Смотрим данные Всемирного банка:
https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?view=chart&locations=BY-DE-UA

На графике показано количество мДж энергии, необходимое для производства 1$ ВВП по ППС.
Германия - 3,603, Беларусь - 6,47, Украина - 11,793.
Т.е. если бы энергоэффективность экономики в демократической европейской державе - Украине - была хотя бы такая, как у колхозника и диктатора Лукашенко, то Украине нафиг бы не понадобился этот вонючий москальский хаз, а если бы такая, как в Германии, то Украина была бы заметным экспортером энергоресурсов.
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20.11.2021 17:05 Відповісти
Згадую новини по газу і його закачану кількість недільної давності.То там таки булу зрада зрадна...Влітку не качали,дочекалися зими,газу нема.Давай імпімчмент...Вже закачали і в потрібній кількості.Знову зрада,не той газ...Наскільки я памятаю,Украіна,дякуючи Яценюку,злізла з кацапської голки і зараз незалежна.Звідки закачали газ???Європа мерзне,німці почали тільки закачувати.Маск ще Марс не колонізував.Якщо з українських родовищ,то де зрада?Коли хочу,тоді і качаю...
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20.11.2021 17:27 Відповісти
а где свой газ украйнськый продайте в Европу и деньги по карманах вот вы молодцы уголь свой донецкий где сыны Януковича все шахты куда идйот уголь в нас на украйне есть все только все ваше миллиардеров свет вода угол ь газ и всйо остальное продайте и деньги по своим карманам когда вы нажрйотсяа люди бедные нищие голодные и холодные особенно пинсионеры как вам всем не стыдно подумайте ро людей поднимаете пенсию на двадцать гривень а продукты на сто поднимаются свет вода газ все на сто процентов поднимаете пинсионеры с голоду умирают подумайте про людей
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20.11.2021 21:35 Відповісти
 
 