Понад 17 млрд кубометрів газу закачано в українські сховища, - Галущенко
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Запасів газу в українських сховищах достатньо, щоб успішно пройти опалювальний сезон. Закачано понад 17 млрд. кубометрів.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дом".
За словами міністра, за потреби "Нафтогаз України" зможе закупити додаткові обсяги, ресурси для цього є. А щоб спільно протистояти штучно створеній Росією енергокризі в Європі, Україна запропонувала використати свої сховища як "газовий хаб".
Це, зазначають експерти, лише одне із можливих рішень щодо забезпечення Європи паливом, яке допоможе стабілізувати ціни.
"Енергетична безпека є спільним завданням для України та Європи. І додатково сприятиме розв'язанню невідкладних питань саме залучення України до "групи ризику", яка до цього складалася винятково з держав-членів ЄС. І ми завдяки залученню до цієї групи зможемо проводити дієві консультації щодо стану енергетичної безпеки як в Україні, так і на Європейському континенті. Спільна робота з нашими європейськими партнерами сприятиме стабілізації газопостачання як у європейському регіоні загалом, так і в Україні", - сказав Галущенко.
Зазначимо, загальна потужність усіх газосховищ на материковій частині України становить 30,95 млрд. кубометрів і є найбільшою в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
Дуже схоже що він вчився по підручникам Гебельса, який вчив що народу треба казати правду, але не всю правду.
Заявление Бурбы о кроте в Офисе президента можно, конечно, расценивать по-разному. Но у власти есть всего два плохих (для власти) варианта: попытаться арестовать (прессовать) Бурбу или сделать вид, что ничего не происходит. В обоих случаях у Бурбы есть все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия. Плохая новость для Бурбы только одна - он, сам того не желая, становится конкурентом для большинства главных игроков нашего политикума и за него может начаться политическая борьба.
https://www.dsnews.ua/politics/chorniy-lebid-volodimira-zelenskogo-zrada-na-yaku-nemaye-vidpovidey-20112021-443298
Вадим Денисенко
клоуны-политики у нас уже есть
давайте еще разведчика-политика
ибо если начать разбираться...
в политике должны быть политики
там несколько полостей в скалах и заполняются они по мере необходимости
https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?view=chart&locations=BY-DE-UA
На графике показано количество мДж энергии, необходимое для производства 1$ ВВП по ППС.
Германия - 3,603, Беларусь - 6,47, Украина - 11,793.
Т.е. если бы энергоэффективность экономики в демократической европейской державе - Украине - была хотя бы такая, как у колхозника и диктатора Лукашенко, то Украине нафиг бы не понадобился этот вонючий москальский хаз, а если бы такая, как в Германии, то Украина была бы заметным экспортером энергоресурсов.