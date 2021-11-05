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Україна забезпечена ядерним паливом на півтора року наперед, - Галущенко. ВIДЕО

Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на 1,5 року роботи.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз резерв ядерного палива, закупленого наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити ОЗП. На сьогодні є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440", - зазначив Галущенко.

За його словами, створюючи перепони щодо постачання паливних ресурсів, Російська Федерація має можливість вплинути на обмеження постачання ядерного палива, оскільки половина блоків АЕС працює на російському паливі.

Водночас з огляду на наявні запаси Галущенко запевнив, що такі обмеження, якщо вони будуть, не вплинуть на роботу АЕС.

"У цьому плані ми почуваємося абсолютно спокійно", – наголосив він.

Також читайте: "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії

Автор: 

газ (10528) ядерне паливо (338) вугілля (2480) Галущенко Герман (545) опалювальний сезон (1758) Теплокомуненерго (543)


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Топ коментарі
+17
Если остановить все реакторы, а оставить в работе один, то хватит топлива на 15 лет вперёд
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05.11.2021 11:02 Відповісти
+10
на полтора года вперед - это если , как сейчас , половина блоков стоит
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05.11.2021 11:06 Відповісти
+9
Та що ж ви, суки, вже тут встигли накосячити?
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05.11.2021 11:03 Відповісти
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Если остановить все реакторы, а оставить в работе один, то хватит топлива на 15 лет вперёд
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05.11.2021 11:02 Відповісти
Украина готова к отопительному сезону - Шмыгаль
ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ 2021, 16:10

В



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05.11.2021 11:24 Відповісти
Та що ж ви, суки, вже тут встигли накосячити?
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05.11.2021 11:03 Відповісти
Полтора года пройдут быстро. Потом за твэлами от агрессора.
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05.11.2021 11:05 Відповісти
не скиглы свинособака, амерские уже покупают
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05.11.2021 11:06 Відповісти
Поясню упоротому упырю, не все АЭС могут работать на амерском топливе.
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05.11.2021 12:21 Відповісти
на полтора года вперед - это если , как сейчас , половина блоков стоит
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05.11.2021 11:06 Відповісти
сколько в Украине мощности теоретически возможной выроботки АЭС электроенергии? Сколько вырабатывается в этот момент? и на сколько ты соврал?
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05.11.2021 11:14 Відповісти
Теоретично максимальна потужність виробництва електроенергії 14 ГВт.
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05.11.2021 12:25 Відповісти
11 з 15 блоків зараз працює. інші або на ППР або в резерві.
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05.11.2021 12:24 Відповісти
А якщо бути точним то встановлена потужність АЕС становить 13835 МВт. На 13:00 АЕС вироблялося 9890 МВт.
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05.11.2021 13:21 Відповісти
Я чуа. що вони модернізують турбінні установки які можуть додатково до 100 МВт видавати. так що встановлена зараз може бути іншою. І частина була уже замінена.
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05.11.2021 14:29 Відповісти
13835 МВт не з потолка взята. А з сайту "Укренерго". Хто хто, а вони то точно знають.
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05.11.2021 14:36 Відповісти
Не зі стелі. а з Вікіпедії з джерелом за 2010 рік.
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05.11.2021 14:42 Відповісти
Чувак... глянь на календар...
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05.11.2021 14:43 Відповісти
Я дивлюся на інформацію по кожній станції. що там виробіток електроенергії по блоку 1020-1030 МВт при встановленій в 1000МВт. так що ті 13835 МВт це тупо копірка.
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05.11.2021 14:58 Відповісти
Нахріна? Чи це ті запаси, що до 2019 зробили, до зупинки галущенком АЕС?
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05.11.2021 11:07 Відповісти
Подождем завтрашних новостей, внезапная остановка по причине отсутствия топлива.
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05.11.2021 11:08 Відповісти
Замахнулся на полтора года. Через полгода, по традиции, начнутся песни о том, что с этим топливом какие то траблы.
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05.11.2021 11:12 Відповісти
"Значит уже и с ТВЭЛами полная Ж..ПА!" - подумал я.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
топливо имется- но прорашистские предатели во власти, белоруского диктатора поддерживают
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05.11.2021 11:23 Відповісти
Смотрите чтобы Ахметов еще и ядерное топливо у вас не украл. У него задание от ***** полностью обесточить Украину и вынудить стать перед Рашкой на колени с протянутой рукой.
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05.11.2021 11:36 Відповісти
Ахметов сам по себе. Он кстати самый ровный олигарх, тупо под себя гребет, не лезет в политику , как Беня.
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05.11.2021 13:20 Відповісти
Олигархи не лезут в политику??? Их существование и их состояние в прямой зависимости от политики. Потому что весь их *бизнес* ето воровство и дотации из гос. бюджета. А насчет Ахметова так есть куча фактов что он спонсирует террористов на даунбасе.
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05.11.2021 13:27 Відповісти
кстати АЭС принадлежат государству. Энергоатому.
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05.11.2021 13:22 Відповісти
ну значить потрібно відключити усі АЕС терміново і підняти тарифи, щоб Рінатка побудував собі нову віллу десь на Лазурному березі. Він жеж у нас меценат, подарував 200 швидких загальною вартістю13 міліонів USD і в той самий час доїть державу на 4.8 міліарда USD в рік.
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05.11.2021 11:41 Відповісти
А сколько у нас реакторов сейчас есть и сколько работают?
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05.11.2021 11:50 Відповісти
11 з 15 працює.
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05.11.2021 12:26 Відповісти
А дальше?
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05.11.2021 12:31 Відповісти
т.е. через полтора года реакторы всех станций надо перезагружать топливом.....

когда же эти реакторы в таком случае загружались?.... - при союзе?

или ещё при сталине? а может при ленине?
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05.11.2021 12:50 Відповісти
Вот придурки!!!.......
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05.11.2021 12:51 Відповісти
Видно. що ви нічого не тямите в ядерній енергетиці. Перезавантаження іде кожні 1.5 року і міняється 1/4 палива.
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05.11.2021 14:13 Відповісти
В Берлине погиб сотрудник российского посольства

Полицейские, охраняющие здание диппредставительства, на позапрошлой неделе обнаружили тело мужчины на дорожке перед посольством. Предположительно, он выпал из окна. Издание утверждает, что местные службы безопасности считали 35-летнего погибшего неофициальным сотрудником ФСБ.

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05.11.2021 14:20 Відповісти
надо строить новые АЭС.
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05.11.2021 14:36 Відповісти
Тю... А я думав, що ми в плані ядерного палива повністю незалежна країна... Типу якщо Україна має уранові руди, то значить її добувають та переробляють для використання на АЕС.
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20.11.2021 15:46 Відповісти
 
 