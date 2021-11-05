Україна забезпечена ядерним паливом на півтора року наперед, - Галущенко. ВIДЕО
Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на 1,5 року роботи.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на зараз резерв ядерного палива, закупленого наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити ОЗП. На сьогодні є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440", - зазначив Галущенко.
За його словами, створюючи перепони щодо постачання паливних ресурсів, Російська Федерація має можливість вплинути на обмеження постачання ядерного палива, оскільки половина блоків АЕС працює на російському паливі.
Водночас з огляду на наявні запаси Галущенко запевнив, що такі обмеження, якщо вони будуть, не вплинуть на роботу АЕС.
"У цьому плані ми почуваємося абсолютно спокійно", – наголосив він.
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ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ 2021, 16:10
В
когда же эти реакторы в таком случае загружались?.... - при союзе?
или ещё при сталине? а может при ленине?
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