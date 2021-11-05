Україна забезпечена ядерним паливом на півтора року наперед, - Галущенко. ВIДЕО

Україна має запаси палива на атомних станціях, розраховані на 1,5 року роботи.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на зараз резерв ядерного палива, закупленого наперед, дає можливість абсолютно спокійно проходити ОЗП. На сьогодні є 146% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440", - зазначив Галущенко.

За його словами, створюючи перепони щодо постачання паливних ресурсів, Російська Федерація має можливість вплинути на обмеження постачання ядерного палива, оскільки половина блоків АЕС працює на російському паливі.

Водночас з огляду на наявні запаси Галущенко запевнив, що такі обмеження, якщо вони будуть, не вплинуть на роботу АЕС.

"У цьому плані ми почуваємося абсолютно спокійно", – наголосив він.

Також читайте: "Енергоатом" остаточно відмовився від вивезення відпрацьованого ядерного палива до Росії