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Украина обеспечена ядерным топливом на полтора года вперед, - Галущенко. ВИДЕО

Украина имеет запасы топлива на атомных станциях, рассчитанные на 1,5 года работы.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на данный момент резерв ядерного топлива, закупленного наперед, дает возможность абсолютно спокойно проходить ОЗП. На сегодня есть 146% годовой потребности для блоков ВВЭР-1000 и 150% для ВВЭР-440", – отметил Галущенко.

По его словам, создавая преграды относительно поставок топливных ресурсов, Российская Федерация имеет возможность повлиять на ограничение поставок ядерного топлива, поскольку половина блоков АЭС работают на российском топливе.

Вместе с тем, учитывая имеющиеся запасы, Галущенко заверил, что такие ограничения, если они будут, не повлияют на работу АЭС.

"В этом плане мы чувствуем себя абсолютно спокойно", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" окончательно отказался от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию

Газ (10239) ядерное топливо (176) уголь (1001) Галущенко Герман (262) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


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Топ комментарии
+17
Если остановить все реакторы, а оставить в работе один, то хватит топлива на 15 лет вперёд
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05.11.2021 11:02 Ответить
+10
на полтора года вперед - это если , как сейчас , половина блоков стоит
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05.11.2021 11:06 Ответить
+9
Та що ж ви, суки, вже тут встигли накосячити?
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05.11.2021 11:03 Ответить
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Если остановить все реакторы, а оставить в работе один, то хватит топлива на 15 лет вперёд
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05.11.2021 11:02 Ответить
Украина готова к отопительному сезону - Шмыгаль
ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ 2021, 16:10

В



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05.11.2021 11:24 Ответить
Та що ж ви, суки, вже тут встигли накосячити?
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05.11.2021 11:03 Ответить
Полтора года пройдут быстро. Потом за твэлами от агрессора.
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05.11.2021 11:05 Ответить
не скиглы свинособака, амерские уже покупают
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05.11.2021 11:06 Ответить
Поясню упоротому упырю, не все АЭС могут работать на амерском топливе.
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05.11.2021 12:21 Ответить
на полтора года вперед - это если , как сейчас , половина блоков стоит
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05.11.2021 11:06 Ответить
сколько в Украине мощности теоретически возможной выроботки АЭС электроенергии? Сколько вырабатывается в этот момент? и на сколько ты соврал?
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05.11.2021 11:14 Ответить
Теоретично максимальна потужність виробництва електроенергії 14 ГВт.
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05.11.2021 12:25 Ответить
11 з 15 блоків зараз працює. інші або на ППР або в резерві.
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05.11.2021 12:24 Ответить
А якщо бути точним то встановлена потужність АЕС становить 13835 МВт. На 13:00 АЕС вироблялося 9890 МВт.
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05.11.2021 13:21 Ответить
Я чуа. що вони модернізують турбінні установки які можуть додатково до 100 МВт видавати. так що встановлена зараз може бути іншою. І частина була уже замінена.
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05.11.2021 14:29 Ответить
13835 МВт не з потолка взята. А з сайту "Укренерго". Хто хто, а вони то точно знають.
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05.11.2021 14:36 Ответить
Не зі стелі. а з Вікіпедії з джерелом за 2010 рік.
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05.11.2021 14:42 Ответить
Чувак... глянь на календар...
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05.11.2021 14:43 Ответить
Я дивлюся на інформацію по кожній станції. що там виробіток електроенергії по блоку 1020-1030 МВт при встановленій в 1000МВт. так що ті 13835 МВт це тупо копірка.
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05.11.2021 14:58 Ответить
Нахріна? Чи це ті запаси, що до 2019 зробили, до зупинки галущенком АЕС?
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05.11.2021 11:07 Ответить
Подождем завтрашних новостей, внезапная остановка по причине отсутствия топлива.
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05.11.2021 11:08 Ответить
Замахнулся на полтора года. Через полгода, по традиции, начнутся песни о том, что с этим топливом какие то траблы.
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05.11.2021 11:12 Ответить
"Значит уже и с ТВЭЛами полная Ж..ПА!" - подумал я.
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05.11.2021 11:18 Ответить
топливо имется- но прорашистские предатели во власти, белоруского диктатора поддерживают
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05.11.2021 11:23 Ответить
Смотрите чтобы Ахметов еще и ядерное топливо у вас не украл. У него задание от ***** полностью обесточить Украину и вынудить стать перед Рашкой на колени с протянутой рукой.
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05.11.2021 11:36 Ответить
Ахметов сам по себе. Он кстати самый ровный олигарх, тупо под себя гребет, не лезет в политику , как Беня.
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05.11.2021 13:20 Ответить
Олигархи не лезут в политику??? Их существование и их состояние в прямой зависимости от политики. Потому что весь их *бизнес* ето воровство и дотации из гос. бюджета. А насчет Ахметова так есть куча фактов что он спонсирует террористов на даунбасе.
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05.11.2021 13:27 Ответить
кстати АЭС принадлежат государству. Энергоатому.
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05.11.2021 13:22 Ответить
ну значить потрібно відключити усі АЕС терміново і підняти тарифи, щоб Рінатка побудував собі нову віллу десь на Лазурному березі. Він жеж у нас меценат, подарував 200 швидких загальною вартістю13 міліонів USD і в той самий час доїть державу на 4.8 міліарда USD в рік.
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05.11.2021 11:41 Ответить
А сколько у нас реакторов сейчас есть и сколько работают?
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05.11.2021 11:50 Ответить
11 з 15 працює.
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05.11.2021 12:26 Ответить
А дальше?
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05.11.2021 12:31 Ответить
т.е. через полтора года реакторы всех станций надо перезагружать топливом.....

когда же эти реакторы в таком случае загружались?.... - при союзе?

или ещё при сталине? а может при ленине?
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05.11.2021 12:50 Ответить
Вот придурки!!!.......
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05.11.2021 12:51 Ответить
Видно. що ви нічого не тямите в ядерній енергетиці. Перезавантаження іде кожні 1.5 року і міняється 1/4 палива.
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05.11.2021 14:13 Ответить
В Берлине погиб сотрудник российского посольства

Полицейские, охраняющие здание диппредставительства, на позапрошлой неделе обнаружили тело мужчины на дорожке перед посольством. Предположительно, он выпал из окна. Издание утверждает, что местные службы безопасности считали 35-летнего погибшего неофициальным сотрудником ФСБ.

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05.11.2021 14:20 Ответить
надо строить новые АЭС.
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05.11.2021 14:36 Ответить
Тю... А я думав, що ми в плані ядерного палива повністю незалежна країна... Типу якщо Україна має уранові руди, то значить її добувають та переробляють для використання на АЕС.
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20.11.2021 15:46 Ответить
 
 