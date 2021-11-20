Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Запасов газа в украинских хранилищах достаточно, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Закачано более 17 млрд кубометров.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
По словам министра, при необходимости "Нафтогаз Украины" сможет закупить дополнительные объемы, ресурсы для этого есть. А чтобы сообща противостоять искусственно созданному Россией энергокризису в Европе, Украина предложила использовать свои хранилища как "газовый хаб".
Это, отмечают эксперты, только одно из возможных решений по обеспечению Европы топливом, которое поможет стабилизировать цены.
"Энергетическая безопасность является общей задачей для Украины и Европы. И дополнительно будет способствовать решению неотложных вопросов как раз привлечение Украины к "группе риска", которая до этого состояла исключительно из государств-членов ЕС. И мы благодаря вовлечению в эту группу сможем проводить действенные консультации по состоянию энергетической безопасности как в Украине, так и на Европейском континенте. Совместная работа с нашими европейскими партнерами будет способствовать стабилизации газоснабжения как в европейском регионе в целом, так и в Украине", - сказал Галущенко.
Отметим, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 млрд кубометров и является самой большой в Европе.
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з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
Дуже схоже що він вчився по підручникам Гебельса, який вчив що народу треба казати правду, але не всю правду.
Заявление Бурбы о кроте в Офисе президента можно, конечно, расценивать по-разному. Но у власти есть всего два плохих (для власти) варианта: попытаться арестовать (прессовать) Бурбу или сделать вид, что ничего не происходит. В обоих случаях у Бурбы есть все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия. Плохая новость для Бурбы только одна - он, сам того не желая, становится конкурентом для большинства главных игроков нашего политикума и за него может начаться политическая борьба.
https://www.dsnews.ua/politics/chorniy-lebid-volodimira-zelenskogo-zrada-na-yaku-nemaye-vidpovidey-20112021-443298
Вадим Денисенко
клоуны-политики у нас уже есть
давайте еще разведчика-политика
ибо если начать разбираться...
в политике должны быть политики
там несколько полостей в скалах и заполняются они по мере необходимости
https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?view=chart&locations=BY-DE-UA
На графике показано количество мДж энергии, необходимое для производства 1$ ВВП по ППС.
Германия - 3,603, Беларусь - 6,47, Украина - 11,793.
Т.е. если бы энергоэффективность экономики в демократической европейской державе - Украине - была хотя бы такая, как у колхозника и диктатора Лукашенко, то Украине нафиг бы не понадобился этот вонючий москальский хаз, а если бы такая, как в Германии, то Украина была бы заметным экспортером энергоресурсов.