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Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Более 17 млрд кубометров газа закачано в украинские хранилища, - Галущенко

Запасов газа в украинских хранилищах достаточно, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Закачано более 17 млрд кубометров.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

По словам министра, при необходимости "Нафтогаз Украины" сможет закупить дополнительные объемы, ресурсы для этого есть. А чтобы сообща противостоять искусственно созданному Россией энергокризису в Европе, Украина предложила использовать свои хранилища как "газовый хаб".

Это, отмечают эксперты, только одно из возможных решений по обеспечению Европы топливом, которое поможет стабилизировать цены.

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"Энергетическая безопасность является общей задачей для Украины и Европы. И дополнительно будет способствовать решению неотложных вопросов как раз привлечение Украины к "группе риска", которая до этого состояла исключительно из государств-членов ЕС. И мы благодаря вовлечению в эту группу сможем проводить действенные консультации по состоянию энергетической безопасности как в Украине, так и на Европейском континенте. Совместная работа с нашими европейскими партнерами будет способствовать стабилизации газоснабжения как в европейском регионе в целом, так и в Украине", - сказал Галущенко.

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Отметим, общая мощность всех газохранилищ на материковой части Украины составляет 30,95 млрд кубометров и является самой большой в Европе.
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Топ комментарии
+21
знов брешуть..
з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
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20.11.2021 15:10
+18
п.с. доречі.. весь вересень брехали що "вугілля достатьно на складах..."
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
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20.11.2021 15:12
+6
мені подобається сам факт правди у ваших коментах; але сама наведена правда про кількість газу - не подобається. Бо це - катастрофа.
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20.11.2021 15:16
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а на справді
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20.11.2021 15:06 Ответить
Мудра ідея. Зали шається дрібниця. Де і якій ціні взяти газ, щоб потім його закачати?
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20.11.2021 15:15 Ответить
Важно то чей это газ. Если верить Scorpman Y (а ему можно) нашего газа там кот наплакал
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20.11.2021 15:47 Ответить
Я шось не поняв. Було 18 млрд. І тут перемога - закачано 17?
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20.11.2021 15:07 Ответить
знов брешуть..
з 17 млрд.куб. - десь близко 4 млрд. це технічний газ..
3 млрд куб. - чужий газ "на хранении"
9 млрд.куб - зеленский віддає коломойше..
Залишок близко 3 млрд.куб.
на всю зиму.
Хіба що 9 млрд.куб КУПЛЯТЬ у коломойші по 1000 долл (за 9 млрд.долл)..
Та й тоді всього буде близько 12 млрд.куб.. а треба більше 16 млрд.куб на зиму..
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20.11.2021 15:10 Ответить
п.с. доречі.. весь вересень брехали що "вугілля достатьно на складах..."
після чого зупинили 20 з 23 державних ТЕС - бо нема вугілля..
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20.11.2021 15:12 Ответить
мені подобається сам факт правди у ваших коментах; але сама наведена правда про кількість газу - не подобається. Бо це - катастрофа.
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20.11.2021 15:16 Ответить
И как это отразится на моей платежке?
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20.11.2021 15:11 Ответить
акакаяразница? хоть паржешь!
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20.11.2021 15:41 Ответить
Контрпродуктивно))
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20.11.2021 15:42 Ответить
Уже газовым хабом стали.
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20.11.2021 15:12 Ответить
кем закачано и колы?у нас не хайфа,мы любим конкретику..
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20.11.2021 15:14 Ответить
Пан міністр мабудь забув сказати що далеко не весь цей обсяг газу належить державі.
Дуже схоже що він вчився по підручникам Гебельса, який вчив що народу треба казати правду, але не всю правду.
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20.11.2021 15:42 Ответить
Черный лебедь Владимира Зеленского. Предательство, на которое нет ответов

Заявление Бурбы о кроте в Офисе президента можно, конечно, расценивать по-разному. Но у власти есть всего два плохих (для власти) варианта: попытаться арестовать (прессовать) Бурбу или сделать вид, что ничего не происходит. В обоих случаях у Бурбы есть все шансы стать политиком высшего эшелона с огромным уровнем доверия. Плохая новость для Бурбы только одна - он, сам того не желая, становится конкурентом для большинства главных игроков нашего политикума и за него может начаться политическая борьба.

https://www.dsnews.ua/politics/chorniy-lebid-volodimira-zelenskogo-zrada-na-yaku-nemaye-vidpovidey-20112021-443298

Вадим Денисенко
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20.11.2021 15:48 Ответить
бред
клоуны-политики у нас уже есть
давайте еще разведчика-политика
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20.11.2021 16:02 Ответить
ну вибирайте Смешка - тепличного,Івам Лисий Гондон його розкурутить
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20.11.2021 16:31 Ответить
Гондон учора сидів" СТРАДАЛ" у муках покаяння на фоні порожніх стільців під вдаду у Шустера , у нього рейтинги на ютубі (від кацапні теж плюс) десятки мільйонів , а Ахмєтка дає йому найбільший час на Україна24
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20.11.2021 16:35 Ответить
мне чисто поржать - а смешко политик?
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20.11.2021 16:56 Ответить
количество газа еще не показатель успешного прохождения зимы...
ибо если начать разбираться...
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20.11.2021 15:48 Ответить
Почати об"єднуватися опозиції на висуванні спільно кандата - БУРБИ . Обєднається не тільки суспільство а усі причетні до ЗСУ й інших підрозділів у захисті України . Не кричати про його захист , США уже йому дали охорону - ВПЕРЕД !
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20.11.2021 15:50 Ответить
а не вы несколько лет назад примерно то же самое про надю гавченко задвигали?
в политике должны быть политики
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20.11.2021 16:57 Ответить
Кажуть Украина газ ворує на РАБсстт с дня запуска газогона Уренгой-Помары-Ужгород...,кажуть шо дірочку у газогоні просверлили ще коли то гівно у проекті малювали на папері...,а головним інженером був Петро Порошенко... і кривавий Пастор
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20.11.2021 15:53 Ответить
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20.11.2021 15:55 Ответить
Турчинатор
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20.11.2021 17:14 Ответить
Я дико извиняюсь за своё незнание, но почему Турчинова называют "Кровавым Пастором"?
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20.11.2021 21:35 Ответить
одна и та же мантра 17 и 17 и 17 а сколько нашего газа а сколько частного газа и наверное уже месяц прошел наверное уже и поубавилось
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20.11.2021 16:02 Ответить
Фишка тут хитрая...Население Польши 40 млн.,Украины тоже..Однако Польше газа в год хватает 10 ярдов кубов,Украине надо 30 ярдов...ВВП Польши в 3 раза больше чем в Украине...Вопрос:что это за Ыканомика энергоемкая,что столько Газо-говна уходит?
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20.11.2021 16:07 Ответить
Питання поставлено руба. Хто відповість?
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20.11.2021 16:32 Ответить
17 Польша потребляет, из которых 13 экспортирует. Украина потребляет около 32 миллиарда кубов, из которых экспортирует только 10 кубов. Украина менее газозависима, чем Польша.
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20.11.2021 20:27 Ответить
Импортирует
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20.11.2021 20:29 Ответить
Но я согласен, 20 миллиардов собственной добычи нам бы хватило.
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20.11.2021 20:28 Ответить
А какая вместимость газовых украинских хранилищ ?
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20.11.2021 16:52 Ответить
35 или 36
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20.11.2021 16:57 Ответить
Значит остальной газ Беня по дешёвке закачал летом
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20.11.2021 17:00 Ответить
они не должны быть полными
там несколько полостей в скалах и заполняются они по мере необходимости
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20.11.2021 18:15 Ответить
Да, пожалуйста... Смотрим данные Всемирного банка:
https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?view=chart&locations=BY-DE-UA

На графике показано количество мДж энергии, необходимое для производства 1$ ВВП по ППС.
Германия - 3,603, Беларусь - 6,47, Украина - 11,793.
Т.е. если бы энергоэффективность экономики в демократической европейской державе - Украине - была хотя бы такая, как у колхозника и диктатора Лукашенко, то Украине нафиг бы не понадобился этот вонючий москальский хаз, а если бы такая, как в Германии, то Украина была бы заметным экспортером энергоресурсов.
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20.11.2021 17:05 Ответить
Згадую новини по газу і його закачану кількість недільної давності.То там таки булу зрада зрадна...Влітку не качали,дочекалися зими,газу нема.Давай імпімчмент...Вже закачали і в потрібній кількості.Знову зрада,не той газ...Наскільки я памятаю,Украіна,дякуючи Яценюку,злізла з кацапської голки і зараз незалежна.Звідки закачали газ???Європа мерзне,німці почали тільки закачувати.Маск ще Марс не колонізував.Якщо з українських родовищ,то де зрада?Коли хочу,тоді і качаю...
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20.11.2021 17:27 Ответить
а где свой газ украйнськый продайте в Европу и деньги по карманах вот вы молодцы уголь свой донецкий где сыны Януковича все шахты куда идйот уголь в нас на украйне есть все только все ваше миллиардеров свет вода угол ь газ и всйо остальное продайте и деньги по своим карманам когда вы нажрйотсяа люди бедные нищие голодные и холодные особенно пинсионеры как вам всем не стыдно подумайте ро людей поднимаете пенсию на двадцать гривень а продукты на сто поднимаются свет вода газ все на сто процентов поднимаете пинсионеры с голоду умирают подумайте про людей
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20.11.2021 21:35 Ответить
 
 