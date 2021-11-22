РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18296 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
2 011 4
война (46847) Данилов (1057) Канада (1892) НАТО (8945) членство в НАТО (1215) обучение (465) ВСУ (5154)

Канада не будет сворачивать военную поддержку Украины, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Канада не будет сворачивать военную поддержку Украины, - Данилов

Канада не будет прекращать тренировать украинских военных в рамках операции UNIFIER.

Об этом в интервью Укринформу сказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.

"Я более чем убежден, что миссия не завершится. Она будет продолжаться и дальше, а вот в каком формате – это уже вопрос. У нас с Канадой много общего, и мы должны быть вместе", – сказал Данилов.

Также смотрите: Украина и Канада приступают к строительству космопорта, - Госкосмос. ФОТО

Также он добавил, что в случае необходимости Канада может выступить в поддержку обретения Украиной полноценного членства в НАТО.

"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать предложение вступления Украины в НАТО. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано", – сказал Данилов.

В то же время он выразил убеждение, что Украине со временем удастся получить необходимую поддержку для членства в НАТО. "Мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также читайте: Некоторые страны ЕС считают, что Украине пока рано вступать в НАТО, впрочем, мы сможем их убедить, - Данилов

Как известно, в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Срок действия мандата миссии UNIFIER истекает в следующем году. Если к тому времени он не будет продлен – канадские военные покинут территорию Украины.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Канадські війска, а не Американскі війська ********* половину італьлійських камуняко-фашистів Муссоліні .
показать весь комментарий
22.11.2021 15:23 Ответить
Молодець Порох- попіклувався!
показать весь комментарий
22.11.2021 16:00 Ответить
Канадійцям-респект...
показать весь комментарий
22.11.2021 16:11 Ответить
Литва, Британия, Канада за время конфликта с Кацапстаном всегда нас безоговорочно поддерживают, опережая даже США и Польшу.
Германия очевидно изначально играет за Х..йла, Франция традиционно исторически любит Рассею, Испания не знает и не понимает Украину, Итальянцы всех любят, Австрия с Вегрией подмахивают кацапам почти в открытую, Нидерланды ( как оказалось) давно и плотно обработаны спецслужбами РФ и т.д.
Англосакский мир и Польша с Прибалтикой наши верные союзники, остальные вряд ли.
Есть еще мощнейшая Турция, но ее политику только международник с опытом может расшифровать. Но если дойдет до большой войны, турки возможо самые первые нам помогут, они очень воинственные, по утверждениям Невзорова турки воюют еще более неистово и смело, чем чеченцы.
А с той стороны кацапы и кавказцы, вряд ли кто то еще, Иран и Венессуэла вряд ли пришлют свои контингенты.
показать весь комментарий
22.11.2021 17:08 Ответить
 
 