Канада не будет сворачивать военную поддержку Украины, - Данилов
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Канада не будет прекращать тренировать украинских военных в рамках операции UNIFIER.
Об этом в интервью Укринформу сказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов по итогам визита в Канаду, передает Цензор.НЕТ.
"Я более чем убежден, что миссия не завершится. Она будет продолжаться и дальше, а вот в каком формате – это уже вопрос. У нас с Канадой много общего, и мы должны быть вместе", – сказал Данилов.
Также он добавил, что в случае необходимости Канада может выступить в поддержку обретения Украиной полноценного членства в НАТО.
"Не думаю, что Канаде будет сложно поддержать предложение вступления Украины в НАТО. Проблема в других странах, которые входят в ЕС и считают, что это делать пока рано", – сказал Данилов.
В то же время он выразил убеждение, что Украине со временем удастся получить необходимую поддержку для членства в НАТО. "Мы сможем их убедить, и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – подчеркнул секретарь СНБО.
Как известно, в рамках операции UNIFIER в Украине находятся около 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. Срок действия мандата миссии UNIFIER истекает в следующем году. Если к тому времени он не будет продлен – канадские военные покинут территорию Украины.
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Германия очевидно изначально играет за Х..йла, Франция традиционно исторически любит Рассею, Испания не знает и не понимает Украину, Итальянцы всех любят, Австрия с Вегрией подмахивают кацапам почти в открытую, Нидерланды ( как оказалось) давно и плотно обработаны спецслужбами РФ и т.д.
Англосакский мир и Польша с Прибалтикой наши верные союзники, остальные вряд ли.
Есть еще мощнейшая Турция, но ее политику только международник с опытом может расшифровать. Но если дойдет до большой войны, турки возможо самые первые нам помогут, они очень воинственные, по утверждениям Невзорова турки воюют еще более неистово и смело, чем чеченцы.
А с той стороны кацапы и кавказцы, вряд ли кто то еще, Иран и Венессуэла вряд ли пришлют свои контингенты.