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Канада не згортатиме військову підтримку України, - Данілов

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Канада не згортатиме військову підтримку України, - Данілов

Канада не припинятиме тренувати українських військових у рамках операції UNIFIER.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Я більш ніж переконаний, що місія не завершиться. Вона триватиме й надалі, а от в якому форматі – це вже питання. У нас з Канадою багато спільного, і ми маємо бути разом", – сказав Данілов.

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Також він додав, що в разі потреби Канада може виступити на підтримку набуття Україною повноцінного членства у НАТО.

"Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано", – сказав Данілов.

Водночас він висловив переконання, що Україні з часом вдасться отримати необхідну підтримку для набуття членства у НАТО. "Ми зможемо їх переконати, і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – наголосив секретар РНБО.

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Як відомо, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у Центральній та Західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає наступного року. Якщо до того часу його не буде продовжено – канадські військові залишать територію України.
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Канадські війска, а не Американскі війська ********* половину італьлійських камуняко-фашистів Муссоліні .
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22.11.2021 15:23 Відповісти
Молодець Порох- попіклувався!
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22.11.2021 16:00 Відповісти
Канадійцям-респект...
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22.11.2021 16:11 Відповісти
Литва, Британия, Канада за время конфликта с Кацапстаном всегда нас безоговорочно поддерживают, опережая даже США и Польшу.
Германия очевидно изначально играет за Х..йла, Франция традиционно исторически любит Рассею, Испания не знает и не понимает Украину, Итальянцы всех любят, Австрия с Вегрией подмахивают кацапам почти в открытую, Нидерланды ( как оказалось) давно и плотно обработаны спецслужбами РФ и т.д.
Англосакский мир и Польша с Прибалтикой наши верные союзники, остальные вряд ли.
Есть еще мощнейшая Турция, но ее политику только международник с опытом может расшифровать. Но если дойдет до большой войны, турки возможо самые первые нам помогут, они очень воинственные, по утверждениям Невзорова турки воюют еще более неистово и смело, чем чеченцы.
А с той стороны кацапы и кавказцы, вряд ли кто то еще, Иран и Венессуэла вряд ли пришлют свои контингенты.
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22.11.2021 17:08 Відповісти
 
 