Канада не згортатиме військову підтримку України, - Данілов

Канада не припинятиме тренувати українських військових у рамках операції UNIFIER.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Я більш ніж переконаний, що місія не завершиться. Вона триватиме й надалі, а от в якому форматі – це вже питання. У нас з Канадою багато спільного, і ми маємо бути разом", – сказав Данілов.

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Також він додав, що в разі потреби Канада може виступити на підтримку набуття Україною повноцінного членства у НАТО.

"Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано", – сказав Данілов.

Водночас він висловив переконання, що Україні з часом вдасться отримати необхідну підтримку для набуття членства у НАТО. "Ми зможемо їх переконати, і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – наголосив секретар РНБО.

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Як відомо, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у Центральній та Західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає наступного року. Якщо до того часу його не буде продовжено – канадські військові залишать територію України.