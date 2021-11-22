Канада не згортатиме військову підтримку України, - Данілов
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Канада не припинятиме тренувати українських військових у рамках операції UNIFIER.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади, передає Цензор.НЕТ.
"Я більш ніж переконаний, що місія не завершиться. Вона триватиме й надалі, а от в якому форматі – це вже питання. У нас з Канадою багато спільного, і ми маємо бути разом", – сказав Данілов.
Також він додав, що в разі потреби Канада може виступити на підтримку набуття Україною повноцінного членства у НАТО.
"Не думаю, що Канаді буде складно підтримати пропозицію вступу України до НАТО. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС та вважають, що це робити поки зарано", – сказав Данілов.
Водночас він висловив переконання, що Україні з часом вдасться отримати необхідну підтримку для набуття членства у НАТО. "Ми зможемо їх переконати, і рано чи пізно Україна стане членом Альянсу", – наголосив секретар РНБО.
Як відомо, у рамках операції UNIFIER в Україні перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у Центральній та Західній Україні, а штаб-квартира – у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає наступного року. Якщо до того часу його не буде продовжено – канадські військові залишать територію України.
Будь ласка, зачекайте...
Германия очевидно изначально играет за Х..йла, Франция традиционно исторически любит Рассею, Испания не знает и не понимает Украину, Итальянцы всех любят, Австрия с Вегрией подмахивают кацапам почти в открытую, Нидерланды ( как оказалось) давно и плотно обработаны спецслужбами РФ и т.д.
Англосакский мир и Польша с Прибалтикой наши верные союзники, остальные вряд ли.
Есть еще мощнейшая Турция, но ее политику только международник с опытом может расшифровать. Но если дойдет до большой войны, турки возможо самые первые нам помогут, они очень воинственные, по утверждениям Невзорова турки воюют еще более неистово и смело, чем чеченцы.
А с той стороны кацапы и кавказцы, вряд ли кто то еще, Иран и Венессуэла вряд ли пришлют свои контингенты.