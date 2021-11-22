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Более 84% педагогов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 84% педагогов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, - Минобразования

По состоянию на сегодняшний день, 22 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Лучшую статистику двумя прививками демонстрируют:

Донецкая область – 92,7%;

Харьковская – 92,5%;

Луганская – 92,4%;

Черкасская – 92,2%.

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В Киеве полным циклом вакцинации привиты более 30 тысяч педагогов, это 86% от общего количества.

Кроме того, министр проинформировал, что сегодня очное обучение осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.

Автор: Анастасія Потіха
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22.11.2021 15:19 Ответить
Да пребудет с тобой Сила. Меньше народу - больше кислороду
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22.11.2021 15:57 Ответить
Ага, прошли Есть школы в которых целыми педагогическими коллективами покупали настоящие сертификаты Люди просто подстраиваются под незаконные указания а должны бы выносить вперед ногами "слуг". Руки просто о г"вно не хотят марать!
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22.11.2021 16:00 Ответить
И у меня много знакомых учителей, которые купили сертификаты.
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22.11.2021 16:07 Ответить
Извиняюсь,а можна спросить когда будет принят закон об онилировании сертификата вакцинированым но снова заболевшим?А то как-то не ловко что Украина отстает в этом вопросе от мокшан.
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22.11.2021 16:02 Ответить
Багато знайомих працює в освіті. Ці відсотки - результат шаленого тиску на людей на всіх рівнях.
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22.11.2021 16:08 Ответить
Пидагоги всегда впереди паровоза.
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22.11.2021 22:18 Ответить
 
 