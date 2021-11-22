Более 84% педагогов уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19, - Минобразования

По состоянию на сегодняшний день, 22 ноября 2021 года, по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19 привито 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тыс. учителей (84,5%).

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Лучшую статистику двумя прививками демонстрируют:

Донецкая область – 92,7%;

Харьковская – 92,5%;

Луганская – 92,4%;

Черкасская – 92,2%.

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В Киеве полным циклом вакцинации привиты более 30 тысяч педагогов, это 86% от общего количества.

Кроме того, министр проинформировал, что сегодня очное обучение осуществляют более 11 тыс. школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.