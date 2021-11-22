Понад 84% освітян вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, - Міносвіти
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Станом на сьогодні, 22 листопада 2021 року, принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. вчителів (84,5%).
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Найкращу статистику двома щепленнями демонструють:
- Донецька область – 92,7%;
- Харківська – 92,5%;
- Луганська – 92,4%;
- Черкаська – 92,2%.
У Києві повним циклом вакцинації щеплено понад 30 тисяч освітян, це 86% від загальної кількості.
Крім того міністр проінформував, що сьогодні очне навчання здійснюють понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.
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