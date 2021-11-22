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Понад 84% освітян вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, - Міносвіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 84% освітян вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, - Міносвіти

Станом на сьогодні, 22 листопада 2021 року, принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 96,2% освітян, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис. вчителів (84,5%).

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Найкращу статистику двома щепленнями демонструють:

  • Донецька область – 92,7%;
  • Харківська – 92,5%;
  • Луганська – 92,4%;
  • Черкаська – 92,2%.

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У Києві повним циклом вакцинації щеплено понад 30 тисяч освітян, це 86% від загальної кількості.

Крім того міністр проінформував, що сьогодні очне навчання здійснюють понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.
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22.11.2021 15:19 Відповісти
Да пребудет с тобой Сила. Меньше народу - больше кислороду
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22.11.2021 15:57 Відповісти
Ага, прошли Есть школы в которых целыми педагогическими коллективами покупали настоящие сертификаты Люди просто подстраиваются под незаконные указания а должны бы выносить вперед ногами "слуг". Руки просто о г"вно не хотят марать!
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22.11.2021 16:00 Відповісти
И у меня много знакомых учителей, которые купили сертификаты.
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22.11.2021 16:07 Відповісти
Извиняюсь,а можна спросить когда будет принят закон об онилировании сертификата вакцинированым но снова заболевшим?А то как-то не ловко что Украина отстает в этом вопросе от мокшан.
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22.11.2021 16:02 Відповісти
Багато знайомих працює в освіті. Ці відсотки - результат шаленого тиску на людей на всіх рівнях.
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22.11.2021 16:08 Відповісти
Пидагоги всегда впереди паровоза.
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22.11.2021 22:18 Відповісти
 
 