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"Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"РФ повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. Официально: Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, Украина продолжает упорно работать над тем, чтобы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией как посредниками.

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"Мы призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать. В то же время, украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - подчеркнул министр.
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Топ комментарии
+14
Напрасно!
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22.11.2021 16:00
+12
Планировать нужно, готовиться нужно... то наша территория, наши земли, а кацапы пошли нах!!!!!!!!! то не их собачье дело.
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22.11.2021 16:52
+10
А нужно планировать на ближайшие будущее, освобождать свои земли.

Освобождение украинской территории части Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию.
Но в Хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность.
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22.11.2021 17:17
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Напрасно!
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22.11.2021 16:00 Ответить
Я вот предлагаю байрактаром на 9е мая лупануть по параду с БАйрактара, прямо запендюлить в Дениску Пушилина. Не знаю зачем, но будет по-прикилу
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22.11.2021 16:03 Ответить
А он должен подыгрывать рашикам, для оправдывания их действий? То что у наших должны быть такие планы, это не обсуждается. Но и не нужно об этом трубить...
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22.11.2021 16:06 Ответить
При зеленомчме это не возможно!
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22.11.2021 17:17 Ответить
фінанси - теж зброя:
Кіпр не дасть збрехати, а там зараз від москвинських "інвєстіций" захлинаються банки

Поток сообщений о подготовке российской военной операции в Украине, подкрепленный официальными заявлениями из Киева, ударил по российским активам, пишет finanz.ru.

На торгах в понедельник российский рубль спикировал до 3-месячного минимума к доллару, а рынок акций пережил сильнейший за полтора года обвал, за несколько часов отрезавший 11 млрд долларов от капитализации «голубых фишек» из индекса РТС.

«Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение политической обстановки вокруг России», - отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На 13.49 мск доллар с расчетами «завтра» подорожал на 92 копейки, до 74,26 рубля, а ранее в ходе сессии добирался до отметки 74,40, переписав максимум с конца августа.

Курс евро вырос на 77 копеек, до 83,7575 рубля, а ранее едва не пробил отметку 84, выше которой не поднимался с 6 октября.

Индекс РТС теряет 4,13% - рекордную величину с начала года - на фоне фронтального падения голубых фишек. «Газпром» дешевеет на 4,87%, Сбербанк на 4,36%, «Роснефть» - на 2,4%, «Новатэк» - на 4,82%.

Индекс МосБиржи, отслеживающий рублевую капитализацию полсотни крупнейших российских компаний, снижается на 3%, чего рынок не видел ни разу с обвала в апреле 2020 года.

Цены государственных облигаций продолжают катиться вниз и обновляют минимумы с января-2019 по индексу RGBI: в понедельник он потерял еще 0,32%, до 134,92 пункта.

Из российских активов выходят нерезиденты: они распродают акции и облигации за рубли, которые конвертируют в валюту. Эти средства давят на рубль вместе с интервенциями Минфина, который в этом месяце должен купить рекордные 7,2 млрд долларов для наполнения ФНБ, отмечает Антонов.

Хотя российские власти продолжают опровергать сообщения о подготовке военной операции в Украине, рынок не спешит им верить, тем более что публикации на эту тему множатся.
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22.11.2021 16:25 Ответить
Звідкіля, кулеба, тобі про ЦЕ знати? Ти ЩО при Генштабі писарем підробляєш?
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22.11.2021 16:02 Ответить
Он дипломатом работает)
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22.11.2021 16:08 Ответить
І що ? Генштаб ділиться інформацією з МІДом про розробку оперативних планів? Хоча при цьому уйобищі фсьо можете бить.
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22.11.2021 16:25 Ответить
У него работа такая, языком говорить) Он говорит, то что должен говорить) Не больше, не меньше)
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22.11.2021 16:40 Ответить
Кулеба, ну куда ты прешь. В этом формате 3 страны против Украины. Ну не будет дружественная или нейтральная страна предлагать такое дерьмо, как формула штангенциркуля.
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22.11.2021 16:03 Ответить
Во влажньіх мечтах Путина , Германия и Франция на стороне РФ. Но в реале Украина , Германия и Франция прессуют Роисю в Нормандском формате...
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22.11.2021 16:27 Ответить
Хоть один конкретный пример прессинга
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22.11.2021 17:17 Ответить
Россию все назвали "стороной конфликта" , для начала.
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22.11.2021 17:24 Ответить
контрпропаганда в нас на висоті, на сосні.
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22.11.2021 16:03 Ответить
А жаль . Посмотрите сериал "Фауда" . Не пожалеете .
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22.11.2021 16:06 Ответить
Якби влада була справжня Українська і думала про інтереси державні, а не власні. то вже давно б існував план військового звільнення Кубані, армія була б сильною, вмотивованою, забезпеченою та ********, і тоді не знадобилось би планів звільнення Донбасу. бо тоді ніхто б його не окуповував. Так, що нам потрібний план, як привести до влади справжню еліту Націїї, ну і ВІйськовий план звільнення Донбасу!
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22.11.2021 16:07 Ответить
Как жаль, что вас нет в Генштабе) Так бы мы уже точно знали о всех его планах)
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22.11.2021 16:10 Ответить
Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі.-Успокаивает партнёров по гэшэфтам Кулеба. У Зеленского поддержали торговлю с РФ.Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". /"Кварталовская" кинокомпания "Грин Филмс" в России за год увеличила доходы. Деньги любят тишину

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22.11.2021 16:21 Ответить
И тут зелень тупая сливает информацию.
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22.11.2021 16:28 Ответить
Пока...
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22.11.2021 16:29 Ответить
Какая на хер германия, какая бл... франция???? Проститутка немецкая сколько лет лгала? На что мы бл.. надеемся? Закрыть границы с рашей, за пиз**ш прорашенский в колонию на куй и будет порядок. Еще **** кИВУ в очко поцелуйте! Весь мир бл.. смотрит как оно трындит, куйло ***.. в очко целует и удивляется - а чем вам пуйло куевое, вон ваш парламентарий ему готов отсосать....
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22.11.2021 16:32 Ответить
Нашли мне Зеленского Чапаева
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22.11.2021 16:33 Ответить
ДИВИМОСЯ СВ СЛ НА КАНАЛІ ПІНЧУКА - або прийде банда ЗЕ обмазувати брудом генерала БУРБУ або..
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22.11.2021 16:37 Ответить
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22.11.2021 16:37 Ответить
А чому маємо відчитуватись , що плануємо робити на своїй теріторії, особливо перед №рашкою"
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22.11.2021 16:41 Ответить
Планировать нужно, готовиться нужно... то наша территория, наши земли, а кацапы пошли нах!!!!!!!!! то не их собачье дело.
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22.11.2021 16:52 Ответить
А почему? Скавчать легче?
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22.11.2021 16:57 Ответить
Донецкое говно недавно называлось город Сталино... ну типа Стаханов накопал 102 тонны угля в том говне... Сралинская область Джугашвили это крутое ГОВНО...
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22.11.2021 17:01 Ответить
Да, но остановицца только на линии: ссысрань. засрань и город серов, де серут по падъездам.
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22.11.2021 17:04 Ответить
Товаристч Сралин...вы почему не сделали Донецкую область Джугашвильская республика.:?
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22.11.2021 17:08 Ответить
нафиг вы тогда нужны
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22.11.2021 17:10 Ответить
СССР сдох от инфаркта в августе 1991 года...,РАБссия сдохнет от Инсульта в марте....но не 1917 году...
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22.11.2021 17:12 Ответить
возврат бамбаза - многомиллиардные потери бюджета, взять которые неоткуда. так что забудьте.
как налогоплательщик я против этого.
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22.11.2021 17:17 Ответить
А нужно планировать на ближайшие будущее, освобождать свои земли.

Освобождение украинской территории части Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию.
Но в Хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность.
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22.11.2021 17:17 Ответить
При Порошенко 5 лет я платил налоги на все...90 %...,даже налог 7%...,,,,сегодня быдлу Зелемойских я плачу 1 гривню...в год...
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22.11.2021 17:20 Ответить
Россияне считают что планирует. Им постоянно это твердит пропаганда. Короче они считают что нами рулят США и подталкивают к войне. Такая хрень в бошках идиотов. Просто идиоты. Демонизируют все государства вокруг себя ибо не в силах признаться самим себе честно что они на самом деле устраивают соседям войны.
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22.11.2021 17:25 Ответить
Финансовая полиция США ищет не только Коломомойского и Зеленского... и их домики в Италии и Кипре...Чмошники вы тупые...о вас знают всё...
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22.11.2021 17:28 Ответить
Але,крім наступальної є ще відступальна стратегія...З організацією підпільних і диверсійних груп,партизанського руху,засідок,провокацій,диверсій...Якщо Кулеба цього не планує значить не збирається відступати...А збирається відразу чкурнути в ЄС...
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22.11.2021 17:32 Ответить
Ніхто і не здивований, бо євнухи не здатні на подвиги !
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22.11.2021 17:34 Ответить
Завтра Путлер взорвет дом на улице Гурьянова...а потом захватит Театр на Дубровке....типа НОРД ОСТ
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22.11.2021 17:38 Ответить
Во всем виноваты Степан Бандера, Петр Порошенко и прочие литовские националисты Эстонии...
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22.11.2021 17:43 Ответить
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22.11.2021 18:16 Ответить
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22.11.2021 18:17 Ответить
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22.11.2021 18:19 Ответить
Тому що другий рік плануються тільки "відступальні" військові операції з раніше утриманих позицій.
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22.11.2021 18:51 Ответить
дурачок ты, Кулеба
сказал бы, что ВСУ планируют молниеносную атаку на Крым и Донбасс - и москали сразу же стали бы зарываться в землю и ждать наступления
и нехай ждут до весны, а там и путлер сдохнет
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22.11.2021 19:39 Ответить
в предсказании сказано: на пути независимости Украйны будут три королевских льва
- первый ЛЕОНИД Кравчук, комуняка
- второй ЛЕОНИД Кучма - создатель олигархов
- третий Ринат ЛЕОНИДОВИЧ Ахметов
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22.11.2021 19:55 Ответить
 
 