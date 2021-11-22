В ходе "очередного контакта" Путин и Байден обсудят Украину, - Лавров

Тема Украины будет обсуждаться в ходе "нового контакта лидеров РФ и США", сроки и формат проведения которого согласовываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине: "Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях".

"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - заявил Лавров.

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Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.