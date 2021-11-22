В ходе "очередного контакта" Путин и Байден обсудят Украину, - Лавров
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Тема Украины будет обсуждаться в ходе "нового контакта лидеров РФ и США", сроки и формат проведения которого согласовываются.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.
Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине: "Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях".
"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - заявил Лавров.
Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.
"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.
Пожалуйста, подождите...
Браво!
А хто небуть з МЗС, чи сам президент інформували Джо про справжню історію різних народів (угро-фінів московців і слов'ян русинів)? Чи написані і видані книги про це і чи вони надійшли в кожне посольство і консульство для розповсюдження серед владної єліти іноземних країн, особливо тих від яких залежить наша безпека?
Повне нерозумінні важливості цього питання, починаючи з 1991 року..
Жахливо усвідомлювати це.
Вот до чего нас докатила ЗЕкоманда.
Этот и есть демократия , США уважает выбор людей каким бы он ни был, никто не станет воевать за зебилов, захотевших иметь президентом кремлевскую крысу.
При Порошенко международная помощь и поддержка Украине была на самом высоком уровне.
а з "росміши коміка" і дійсно НІХТО не хоче засвітитись...
американці контролюють всю інфу і все знають: і як преЗедент ні слова не виригав, коли руSSкі терористи вбили Украінського Воїна на нейтральній полосі...
і як дав руSSкім можливість не виконувати рішеня Міжнародного морсжького Трибуналу.... не говорячи вже про вагнерґейт та цемахів з медведчукама та єрмаками....
Ну что же, кремлевский кролик, ты сам же и ответил на свой вопрос. Уже забыл про лучшего друга рабссеи по теории твоих же трапм-пам-пампов?
П.с. до президенства клоуна ещё 2,5 года.
США помогает тем кто отстаивает интересы Украины ,Порошенко по прежнему тот президент с которым готовы говорить в США, вот и Бурбу взяли под свою защиту,и подумайте от кого?От президента Украины,от украинских спецслужб,от 73% зобанутых зелохов.,уже не говорю об украинских корупционерах ,котрые будут рвать на куски за свое корыто.
Бляха... Многоходовочник застрял в одном ходе. Нормандский и только там ты, *****, обязан будешь своим присутствием отвечать за развязанную войну. С твоими обдроченцами ордловскими никто не сядет за один стол переговоров.
КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .
Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
Согласен.
Не важна форма,важен конечный результат.