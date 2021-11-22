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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2384) Лавров (2206) переговоры (4649) Путин (29862) Россия (91279) США (23194)

В ходе "очередного контакта" Путин и Байден обсудят Украину, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ходе

Тема Украины будет обсуждаться в ходе "нового контакта лидеров РФ и США", сроки и формат проведения которого согласовываются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине: "Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском Комплексе мер и в последующих решениях".

"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - заявил Лавров.

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Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
нам продолжают присылать и разгружать большие партии с боеприпасами из США. И пока у нас во власти недееспособное рассмеши комика им приходится вести переговоры с кремлевским жульем. И скорее всего будут от переговоров до переговоров тянуть время пока не придут следующие выборы у нас... а там как бог даст. выберем адекватного патриотичного политика, что то и сдвинется с места, выберим следующего зебила так и будем сидеть в дерьме и рыпеть, что американцы нас сливают
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22.11.2021 15:47
+6
т.е. с нашим врагом, о нас !
Браво!
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22.11.2021 15:10
+6
Как в хремле мечтают о встрече с Байденом , вымаливают , угрожают .

КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .

Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
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22.11.2021 15:41
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т.е. с нашим врагом, о нас !
Браво!
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22.11.2021 15:10 Ответить
у гитлера было посольство в Швейцарии и что?
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22.11.2021 15:21 Ответить
а у геббельса есть ученики в мид рф и что ?
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22.11.2021 15:27 Ответить
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22.11.2021 15:55 Ответить
Посплетничают,помоют кости Украине с главным убийцей и террористом.Интересно ,как бы отреагировал Байден,если бы президент Украины пригласил поболтать об США Бен Ладена?
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22.11.2021 15:16 Ответить
Байден and Путин это шестерки настоящих террористов. А Бен Ладен, это пугало, которое достали в нужный момент.
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22.11.2021 15:48 Ответить
Голландцы обсудят Цемаха ...сбитый Боинг... мудака Зелемойского...и его быдло 73%...
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22.11.2021 15:18 Ответить
Байден послідовно здає Україну кремлівському пацюку, який йому розказує про адін народ, істарическоє єдинство і єдиную історію і т.п. марення.
А хто небуть з МЗС, чи сам президент інформували Джо про справжню історію різних народів (угро-фінів московців і слов'ян русинів)? Чи написані і видані книги про це і чи вони надійшли в кожне посольство і консульство для розповсюдження серед владної єліти іноземних країн, особливо тих від яких залежить наша безпека?
Повне нерозумінні важливості цього питання, починаючи з 1991 року..
Жахливо усвідомлювати це.
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22.11.2021 15:20 Ответить
здесь на цензоре 2/3 пользователей топило за Байдена несмотря на то, что Байден был вторым человеком в США при Обаме.
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22.11.2021 15:27 Ответить
можно подробней про "послідовно здає Україну"?
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22.11.2021 15:43 Ответить
А здесь нет ничего удивительного,правительство Украины просрало все и вся так что и слова уже не имеет.В скором времени даже если наши ООС пульнут в сторону окупированых територий это окажется поводом для вторжения мокшан в Украину так как они уже будут защищать не русскоязычное население Украины а граждан кацапии из мокшанскими паспортами и гражданством.
Вот до чего нас докатила ЗЕкоманда.
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22.11.2021 15:24 Ответить
Зеленский разрушает все до чего дотягивается.
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22.11.2021 15:24 Ответить
Какая конкретная поддержка Украине была при вице-президента Байдене?
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22.11.2021 15:29 Ответить
США деловые люди,если вы вибираете идиота,то с идиотом никто дел иметь не хочет,но мало того,идиот еще и предатель сливающий инфу врагу, если смысл помогать стране ,которая вместо воюющего президента выбрала укониста и предателя?
Этот и есть демократия , США уважает выбор людей каким бы он ни был, никто не станет воевать за зебилов, захотевших иметь президентом кремлевскую крысу.
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22.11.2021 15:35 Ответить
Разве, в Украине с 2014 по конец января 2017 (в этом временном отрезке Байден вицепрезиденствовал) президентом был идиот и кремлевская крыса?
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22.11.2021 15:39 Ответить
Вы не с того конца вопрос поставили.
При Порошенко международная помощь и поддержка Украине была на самом высоком уровне.
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22.11.2021 15:44 Ответить
і було таке: "про Україну ні слова...без України..." і всякі лаврови та путіни дотримувались цього...
а з "росміши коміка" і дійсно НІХТО не хоче засвітитись...
американці контролюють всю інфу і все знають: і як преЗедент ні слова не виригав, коли руSSкі терористи вбили Украінського Воїна на нейтральній полосі...

і як дав руSSкім можливість не виконувати рішеня Міжнародного морсжького Трибуналу.... не говорячи вже про вагнерґейт та цемахів з медведчукама та єрмаками....
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22.11.2021 17:33 Ответить
Разве, в Украине с 2014 по конец января 2017 (в этом временном отрезке Байден вицепрезиденствовал)

Ну что же, кремлевский кролик, ты сам же и ответил на свой вопрос. Уже забыл про лучшего друга рабссеи по теории твоих же трапм-пам-пампов?
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22.11.2021 16:16 Ответить
Так, может вы ответите на вопрос, какая конкретная помощь предоставлялась Украине во времена вице-президента Байдена? Если можно, то без общих фраз.
П.с. до президенства клоуна ещё 2,5 года.
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22.11.2021 16:20 Ответить
США помогала и тогда и сейчас. В чем неземная заслуга зеленого клована что поддержка продолжается. Вы еще напишите что при кловане не отводились наши войска на нашей территории. Где вас таких тупых в умные понабирали? В первый раз подолячишь или интернетом пользоваться не умеешь?
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22.11.2021 16:43 Ответить
В том что США не хочет иметь дело из существующим правительством Вы правы и это уже было видно и не раз.Но это не значит что они не хотят иметь дела из Украиной и украинским народом.
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22.11.2021 15:42 Ответить
нам продолжают присылать и разгружать большие партии с боеприпасами из США. И пока у нас во власти недееспособное рассмеши комика им приходится вести переговоры с кремлевским жульем. И скорее всего будут от переговоров до переговоров тянуть время пока не придут следующие выборы у нас... а там как бог даст. выберем адекватного патриотичного политика, что то и сдвинется с места, выберим следующего зебила так и будем сидеть в дерьме и рыпеть, что американцы нас сливают
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22.11.2021 15:47 Ответить
президент предатель был выбран 73% , такому народу нужна помощь в войне?
США помогает тем кто отстаивает интересы Украины ,Порошенко по прежнему тот президент с которым готовы говорить в США, вот и Бурбу взяли под свою защиту,и подумайте от кого?От президента Украины,от украинских спецслужб,от 73% зобанутых зелохов.,уже не говорю об украинских корупционерах ,котрые будут рвать на куски за свое корыто.
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22.11.2021 15:48 Ответить
73% из 47% избирателей а 53% была пофиг судьба Украины и даже не соизволили придти на выборы.За то теперь громче всех кричат что кого выбрало 73% того и имеют.
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22.11.2021 15:53 Ответить
Если вы намекаете на меня то ошибаетесь, я была на выборах и голосовала за Порошенко,и не откажусь от своего выбора. А на счет "кричат про 73%" ,неужели теперь надо благодарить предателей за то что твориться в Украине? Правильно Зе- позор и предатель Украины и 73% не избиратели ,а соучастники , и должны получить по полной за то, что сделали с Украиной.
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22.11.2021 16:11 Ответить
Да Боже упаси,в своих коментариях я никогда не перехожу,как некоторые,на личности.Ведь здесь не склочный базар а выражение своих,хоть и не правых, но своих мыслей.
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22.11.2021 16:33 Ответить
P.S.А в избрании ЗЕ по тем или иным причинам виноваты мы все так что просто не корректно кого-то упрекать в 73-х процентах.
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22.11.2021 16:36 Ответить
Уважая Вас хочу сказать что мой голос, оказавшийся в меньшинстве по сравнению с 73% зелеовцами никак им не помог. Это классический случай голосования, когда не участвующие в войне оказались самыми главными патриотами и выбрали зеленое говно с такой же говнобольшинством в парламенте.
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22.11.2021 16:59 Ответить
Мне корректно, потому что в 19 я объясняла людям что Зе - путинский слуга ,а не слуга народа, меня оскорбляли и смеялись в лицо.Одна такая сказала моей маме что она не доживет до того чтобы Вову Зеленского выгнали ,как вам такое? Может вы и виноваты в той или иной мере,но не те, кто с начала предвыборной компании зебила, пытался донести людям истину. Я,моя семья,делали все возможное,но ...я не считаю себя виноватой,и не считаю Зе президентом.
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22.11.2021 17:22 Ответить
Да не беспокойтесь,виновников не существует.Просто все устали от одних и тех-же лжецов и воров.Практически все политические предвыборные баталии идут по кругу и всегда одни и те-же морды.Название партий меняется а морды те-же или уже ихних детей или внуков.А все что-то новое присекается на корню.Нету ни новых партий ни новых лидеров.Их сразу обявляют нарушителями закона и уничтожают если не политически то физически.
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22.11.2021 17:58 Ответить
Я бы вам баранам дал бы не НАТО и стратегическое партнерство Блинкена и Кулебы...а даже турецкого Байрактара и Джавелина...Сцуки позорные...
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22.11.2021 15:25 Ответить
Позвоню Дмитру Ярошу и скажу...быдло Шарикова Зелемойское не нуждается в защите...
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22.11.2021 15:28 Ответить
Ярош это отдельная тема.Созданый им ПС перерос его самого где настоящие ПС воевали из врагом а липовые по всей стране оказались бандитскими групировками,наглядный пример Мукачевские события йовбаков, которые ,,убедительно,,попросили Яроша убраться по добру по здорову что он в тихушку и сделал.
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22.11.2021 15:49 Ответить
Сначала своему лечащему врачу позвони... А то что-то сегодня санитары расслабились...
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22.11.2021 17:11 Ответить
Кучмисты вы приплыли...
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22.11.2021 15:32 Ответить
А мы должны пассивно принять то, что взбредет двум маразматикам?
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22.11.2021 15:33 Ответить
Шото тут жоментаторы внезапно на слово поверили рузким.
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22.11.2021 15:36 Ответить
Байден в коме...ТРУПлер всея срани РАБссиянской в бункере...,мы выбираем...
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22.11.2021 15:36 Ответить
"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - заявил Лавров.

Бляха... Многоходовочник застрял в одном ходе. Нормандский и только там ты, *****, обязан будешь своим присутствием отвечать за развязанную войну. С твоими обдроченцами ордловскими никто не сядет за один стол переговоров.
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22.11.2021 15:36 Ответить
Я вот тут подумала,судя по тому что вчера творилось на Банковой, одному никчемному человечишке, явно не справляющемуся со своими обязанностями, вчера понадобилось полтысячи нацгвардейцев для защиты его одного.Так почему же он не считает нужным защищать всю Украину подобным образом? Если уж взабрался в президентское кресло.
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22.11.2021 15:40 Ответить
Как в хремле мечтают о встрече с Байденом , вымаливают , угрожают .

КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .

Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
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22.11.2021 15:41 Ответить
"Это мне, это тебе, это мне, это опять мне, это мне, это, ну ладно, тебе...".
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22.11.2021 15:42 Ответить
***** так хочется быть решалой международного масштаба, только никто из здравомыслящих не хочет с ним общаться...🤮
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22.11.2021 15:58 Ответить
Щось не дуже "узгоджується", лавропіз@юк?
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22.11.2021 16:01 Ответить
ЛОШАДЬ ИД НАХ...Й , БУДЕШЬ ТЫ ЕЩЕ ОБСУЖДАТЬ УКРАИНУ !!!!
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22.11.2021 16:06 Ответить
Pri Porohe Ukraina bila subjektom , ZEbobik sdelal stranu objektom . Itog , vse absuzhdajet , toka bez prisutstvii Ukraini ! Vapros ...skoka eta pradolzhitsa ?
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22.11.2021 16:13 Ответить
Не видать Украине НАТО... Это минимум для путина. Максимум - поглатить Украину,даже военным путём.
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22.11.2021 16:16 Ответить
Да, нахрен ему поглощение Украины. Максимум - сделать доминионом.
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22.11.2021 16:17 Ответить
Идея ссср-2 ещё существует.
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22.11.2021 16:20 Ответить
Путин: "У того, кто не сожалеет о Советском Союзе нет сердца. У того, кто мечтает о его восстановлении нет разума".
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22.11.2021 16:23 Ответить
Два раза в одну реку не войти.
Согласен.
Не важна форма,важен конечный результат.
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22.11.2021 16:27 Ответить
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22.11.2021 16:17 Ответить
Да коняка обосралась судя по её ржанию. Как и её дружки. Дошантажировались наверное. Список банковских счетов каждого кремлядского подонка ФБР хорошо известен. А мантра про "Минский комплекс мер" это дежурные разглагольствования.))
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22.11.2021 16:22 Ответить
Нагнут рашку, как пить дать нагнут. вкоторый уже раз. Объяснят что нельзя Украину обстреливать и вобще озаботяться по братски!
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22.11.2021 16:43 Ответить
Поймайте на улице лошадь и попробуйте ей что нибудь обьяснить- она ,, поймет,, и выразит это громким ржанием. Для всех адекватных граждан а этой первобытной стране проживают исключительно лошади , прочие животные которые мало чем похожи на людей. У них ( народами правителей) давно произошёл генный збой. Зачем какой либо стране связываться со странами типа - Корея, эритрея,Никарагуа, Раша, первобытные племена Амазонии? Они интересуют их только как субъекты гуманитарной помощи( если ее не будут давить тракторами или скармливать крокодилам)....Лошади - это лошади. У Украины все есть чтобы зверьё не лезло. Можно очень быстро освоить производство ракет с дальностью более 1000 км(даже гиперзвуковых)-Макс и ещё несколько фирм - обижен не мудаки с дебилами не работают. Можно модернизировать систему ПВО ( вернее реанимировать) - была очень ничего. Мы сами все можем- даже начинка ( подарки для мокшан есть, нужно напрячь мозги). Как только зверьё узнает и поймёт, что это( территория Украины) не базары, госпиталя, школы - которые они обычно бомбят в нашу сторону не будет выстрела даже из рогатки. Также нужно помнить , что с времён основания Москвы Менге- Тимуром в1275 году и до сегодняшнего дня у угро - монголов были самые тупые военноначальники во Вселенной( 2 МВ не в счёт , хотя яркий показатель тупизны ). Все зависит от нас - не выбирайте тех кто умеет только играть членом на рояле и пиариться- ошибки дорого обходятся.
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22.11.2021 17:18 Ответить
Маск сотрудничает с Южмашем давно.
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22.11.2021 19:42 Ответить
***** недавно вимагало у наркомату коня гарантії... а той... злив переписку з французами та німцями... і тепер типу щось "обговорює" з американцями....)))))) і це після його "кратковрєменной встрєчі" у Глазго )))) от же ж ****....
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22.11.2021 19:52 Ответить
 
 