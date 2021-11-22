УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
20226 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
8 637 59
Байден (2325) Лавров (1471) перемовини (2484) Путін (21440) Росія (47229) США (14478)

Під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Під час

Тема України обговорюватиметься у ході "нового контакту лідерів РФ та США", терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав Лавров у понеділок на прес-конференції у Москві.

Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні: "Є Нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському Комплексі заходів і в подальших рішеннях".

"Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі", - заявив Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба

Водночас, за його словами, у Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.

"Ну, а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
нам продолжают присылать и разгружать большие партии с боеприпасами из США. И пока у нас во власти недееспособное рассмеши комика им приходится вести переговоры с кремлевским жульем. И скорее всего будут от переговоров до переговоров тянуть время пока не придут следующие выборы у нас... а там как бог даст. выберем адекватного патриотичного политика, что то и сдвинется с места, выберим следующего зебила так и будем сидеть в дерьме и рыпеть, что американцы нас сливают
показати весь коментар
22.11.2021 15:47
+6
т.е. с нашим врагом, о нас !
Браво!
показати весь коментар
22.11.2021 15:10
+6
Как в хремле мечтают о встрече с Байденом , вымаливают , угрожают .

КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .

Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
показати весь коментар
22.11.2021 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
т.е. с нашим врагом, о нас !
Браво!
показати весь коментар
22.11.2021 15:10 Відповісти
у гитлера было посольство в Швейцарии и что?
показати весь коментар
22.11.2021 15:21 Відповісти
а у геббельса есть ученики в мид рф и что ?
показати весь коментар
22.11.2021 15:27 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 15:55 Відповісти
Посплетничают,помоют кости Украине с главным убийцей и террористом.Интересно ,как бы отреагировал Байден,если бы президент Украины пригласил поболтать об США Бен Ладена?
показати весь коментар
22.11.2021 15:16 Відповісти
Байден and Путин это шестерки настоящих террористов. А Бен Ладен, это пугало, которое достали в нужный момент.
показати весь коментар
22.11.2021 15:48 Відповісти
Голландцы обсудят Цемаха ...сбитый Боинг... мудака Зелемойского...и его быдло 73%...
показати весь коментар
22.11.2021 15:18 Відповісти
Байден послідовно здає Україну кремлівському пацюку, який йому розказує про адін народ, істарическоє єдинство і єдиную історію і т.п. марення.
А хто небуть з МЗС, чи сам президент інформували Джо про справжню історію різних народів (угро-фінів московців і слов'ян русинів)? Чи написані і видані книги про це і чи вони надійшли в кожне посольство і консульство для розповсюдження серед владної єліти іноземних країн, особливо тих від яких залежить наша безпека?
Повне нерозумінні важливості цього питання, починаючи з 1991 року..
Жахливо усвідомлювати це.
показати весь коментар
22.11.2021 15:20 Відповісти
здесь на цензоре 2/3 пользователей топило за Байдена несмотря на то, что Байден был вторым человеком в США при Обаме.
показати весь коментар
22.11.2021 15:27 Відповісти
можно подробней про "послідовно здає Україну"?
показати весь коментар
22.11.2021 15:43 Відповісти
А здесь нет ничего удивительного,правительство Украины просрало все и вся так что и слова уже не имеет.В скором времени даже если наши ООС пульнут в сторону окупированых територий это окажется поводом для вторжения мокшан в Украину так как они уже будут защищать не русскоязычное население Украины а граждан кацапии из мокшанскими паспортами и гражданством.
Вот до чего нас докатила ЗЕкоманда.
показати весь коментар
22.11.2021 15:24 Відповісти
Зеленский разрушает все до чего дотягивается.
показати весь коментар
22.11.2021 15:24 Відповісти
Какая конкретная поддержка Украине была при вице-президента Байдене?
показати весь коментар
22.11.2021 15:29 Відповісти
США деловые люди,если вы вибираете идиота,то с идиотом никто дел иметь не хочет,но мало того,идиот еще и предатель сливающий инфу врагу, если смысл помогать стране ,которая вместо воюющего президента выбрала укониста и предателя?
Этот и есть демократия , США уважает выбор людей каким бы он ни был, никто не станет воевать за зебилов, захотевших иметь президентом кремлевскую крысу.
показати весь коментар
22.11.2021 15:35 Відповісти
Разве, в Украине с 2014 по конец января 2017 (в этом временном отрезке Байден вицепрезиденствовал) президентом был идиот и кремлевская крыса?
показати весь коментар
22.11.2021 15:39 Відповісти
Вы не с того конца вопрос поставили.
При Порошенко международная помощь и поддержка Украине была на самом высоком уровне.
показати весь коментар
22.11.2021 15:44 Відповісти
і було таке: "про Україну ні слова...без України..." і всякі лаврови та путіни дотримувались цього...
а з "росміши коміка" і дійсно НІХТО не хоче засвітитись...
американці контролюють всю інфу і все знають: і як преЗедент ні слова не виригав, коли руSSкі терористи вбили Украінського Воїна на нейтральній полосі...

і як дав руSSкім можливість не виконувати рішеня Міжнародного морсжького Трибуналу.... не говорячи вже про вагнерґейт та цемахів з медведчукама та єрмаками....
показати весь коментар
22.11.2021 17:33 Відповісти
Разве, в Украине с 2014 по конец января 2017 (в этом временном отрезке Байден вицепрезиденствовал)

Ну что же, кремлевский кролик, ты сам же и ответил на свой вопрос. Уже забыл про лучшего друга рабссеи по теории твоих же трапм-пам-пампов?
показати весь коментар
22.11.2021 16:16 Відповісти
Так, может вы ответите на вопрос, какая конкретная помощь предоставлялась Украине во времена вице-президента Байдена? Если можно, то без общих фраз.
П.с. до президенства клоуна ещё 2,5 года.
показати весь коментар
22.11.2021 16:20 Відповісти
США помогала и тогда и сейчас. В чем неземная заслуга зеленого клована что поддержка продолжается. Вы еще напишите что при кловане не отводились наши войска на нашей территории. Где вас таких тупых в умные понабирали? В первый раз подолячишь или интернетом пользоваться не умеешь?
показати весь коментар
22.11.2021 16:43 Відповісти
В том что США не хочет иметь дело из существующим правительством Вы правы и это уже было видно и не раз.Но это не значит что они не хотят иметь дела из Украиной и украинским народом.
показати весь коментар
22.11.2021 15:42 Відповісти
нам продолжают присылать и разгружать большие партии с боеприпасами из США. И пока у нас во власти недееспособное рассмеши комика им приходится вести переговоры с кремлевским жульем. И скорее всего будут от переговоров до переговоров тянуть время пока не придут следующие выборы у нас... а там как бог даст. выберем адекватного патриотичного политика, что то и сдвинется с места, выберим следующего зебила так и будем сидеть в дерьме и рыпеть, что американцы нас сливают
показати весь коментар
22.11.2021 15:47 Відповісти
президент предатель был выбран 73% , такому народу нужна помощь в войне?
США помогает тем кто отстаивает интересы Украины ,Порошенко по прежнему тот президент с которым готовы говорить в США, вот и Бурбу взяли под свою защиту,и подумайте от кого?От президента Украины,от украинских спецслужб,от 73% зобанутых зелохов.,уже не говорю об украинских корупционерах ,котрые будут рвать на куски за свое корыто.
показати весь коментар
22.11.2021 15:48 Відповісти
73% из 47% избирателей а 53% была пофиг судьба Украины и даже не соизволили придти на выборы.За то теперь громче всех кричат что кого выбрало 73% того и имеют.
показати весь коментар
22.11.2021 15:53 Відповісти
Если вы намекаете на меня то ошибаетесь, я была на выборах и голосовала за Порошенко,и не откажусь от своего выбора. А на счет "кричат про 73%" ,неужели теперь надо благодарить предателей за то что твориться в Украине? Правильно Зе- позор и предатель Украины и 73% не избиратели ,а соучастники , и должны получить по полной за то, что сделали с Украиной.
показати весь коментар
22.11.2021 16:11 Відповісти
Да Боже упаси,в своих коментариях я никогда не перехожу,как некоторые,на личности.Ведь здесь не склочный базар а выражение своих,хоть и не правых, но своих мыслей.
показати весь коментар
22.11.2021 16:33 Відповісти
P.S.А в избрании ЗЕ по тем или иным причинам виноваты мы все так что просто не корректно кого-то упрекать в 73-х процентах.
показати весь коментар
22.11.2021 16:36 Відповісти
Уважая Вас хочу сказать что мой голос, оказавшийся в меньшинстве по сравнению с 73% зелеовцами никак им не помог. Это классический случай голосования, когда не участвующие в войне оказались самыми главными патриотами и выбрали зеленое говно с такой же говнобольшинством в парламенте.
показати весь коментар
22.11.2021 16:59 Відповісти
Мне корректно, потому что в 19 я объясняла людям что Зе - путинский слуга ,а не слуга народа, меня оскорбляли и смеялись в лицо.Одна такая сказала моей маме что она не доживет до того чтобы Вову Зеленского выгнали ,как вам такое? Может вы и виноваты в той или иной мере,но не те, кто с начала предвыборной компании зебила, пытался донести людям истину. Я,моя семья,делали все возможное,но ...я не считаю себя виноватой,и не считаю Зе президентом.
показати весь коментар
22.11.2021 17:22 Відповісти
Да не беспокойтесь,виновников не существует.Просто все устали от одних и тех-же лжецов и воров.Практически все политические предвыборные баталии идут по кругу и всегда одни и те-же морды.Название партий меняется а морды те-же или уже ихних детей или внуков.А все что-то новое присекается на корню.Нету ни новых партий ни новых лидеров.Их сразу обявляют нарушителями закона и уничтожают если не политически то физически.
показати весь коментар
22.11.2021 17:58 Відповісти
Я бы вам баранам дал бы не НАТО и стратегическое партнерство Блинкена и Кулебы...а даже турецкого Байрактара и Джавелина...Сцуки позорные...
показати весь коментар
22.11.2021 15:25 Відповісти
Позвоню Дмитру Ярошу и скажу...быдло Шарикова Зелемойское не нуждается в защите...
показати весь коментар
22.11.2021 15:28 Відповісти
Ярош это отдельная тема.Созданый им ПС перерос его самого где настоящие ПС воевали из врагом а липовые по всей стране оказались бандитскими групировками,наглядный пример Мукачевские события йовбаков, которые ,,убедительно,,попросили Яроша убраться по добру по здорову что он в тихушку и сделал.
показати весь коментар
22.11.2021 15:49 Відповісти
Сначала своему лечащему врачу позвони... А то что-то сегодня санитары расслабились...
показати весь коментар
22.11.2021 17:11 Відповісти
Кучмисты вы приплыли...
показати весь коментар
22.11.2021 15:32 Відповісти
А мы должны пассивно принять то, что взбредет двум маразматикам?
показати весь коментар
22.11.2021 15:33 Відповісти
Шото тут жоментаторы внезапно на слово поверили рузким.
показати весь коментар
22.11.2021 15:36 Відповісти
Байден в коме...ТРУПлер всея срани РАБссиянской в бункере...,мы выбираем...
показати весь коментар
22.11.2021 15:36 Відповісти
"Это я имею в виду контактную группу, где напрямую работают Донецк, Луганск и Киев при помощи ОБСЕ и Российской Федерации. И выполнять все договоренности, которые были заключены в Минске, необходимо именно в этом формате", - заявил Лавров.

Бляха... Многоходовочник застрял в одном ходе. Нормандский и только там ты, *****, обязан будешь своим присутствием отвечать за развязанную войну. С твоими обдроченцами ордловскими никто не сядет за один стол переговоров.
показати весь коментар
22.11.2021 15:36 Відповісти
Я вот тут подумала,судя по тому что вчера творилось на Банковой, одному никчемному человечишке, явно не справляющемуся со своими обязанностями, вчера понадобилось полтысячи нацгвардейцев для защиты его одного.Так почему же он не считает нужным защищать всю Украину подобным образом? Если уж взабрался в президентское кресло.
показати весь коментар
22.11.2021 15:40 Відповісти
Как в хремле мечтают о встрече с Байденом , вымаливают , угрожают .

КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .

Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
показати весь коментар
22.11.2021 15:41 Відповісти
"Это мне, это тебе, это мне, это опять мне, это мне, это, ну ладно, тебе...".
показати весь коментар
22.11.2021 15:42 Відповісти
***** так хочется быть решалой международного масштаба, только никто из здравомыслящих не хочет с ним общаться...🤮
показати весь коментар
22.11.2021 15:58 Відповісти
Щось не дуже "узгоджується", лавропіз@юк?
показати весь коментар
22.11.2021 16:01 Відповісти
ЛОШАДЬ ИД НАХ...Й , БУДЕШЬ ТЫ ЕЩЕ ОБСУЖДАТЬ УКРАИНУ !!!!
показати весь коментар
22.11.2021 16:06 Відповісти
Pri Porohe Ukraina bila subjektom , ZEbobik sdelal stranu objektom . Itog , vse absuzhdajet , toka bez prisutstvii Ukraini ! Vapros ...skoka eta pradolzhitsa ?
показати весь коментар
22.11.2021 16:13 Відповісти
Не видать Украине НАТО... Это минимум для путина. Максимум - поглатить Украину,даже военным путём.
показати весь коментар
22.11.2021 16:16 Відповісти
Да, нахрен ему поглощение Украины. Максимум - сделать доминионом.
показати весь коментар
22.11.2021 16:17 Відповісти
Идея ссср-2 ещё существует.
показати весь коментар
22.11.2021 16:20 Відповісти
Путин: "У того, кто не сожалеет о Советском Союзе нет сердца. У того, кто мечтает о его восстановлении нет разума".
показати весь коментар
22.11.2021 16:23 Відповісти
Два раза в одну реку не войти.
Согласен.
Не важна форма,важен конечный результат.
показати весь коментар
22.11.2021 16:27 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 16:17 Відповісти
Да коняка обосралась судя по её ржанию. Как и её дружки. Дошантажировались наверное. Список банковских счетов каждого кремлядского подонка ФБР хорошо известен. А мантра про "Минский комплекс мер" это дежурные разглагольствования.))
показати весь коментар
22.11.2021 16:22 Відповісти
Нагнут рашку, как пить дать нагнут. вкоторый уже раз. Объяснят что нельзя Украину обстреливать и вобще озаботяться по братски!
показати весь коментар
22.11.2021 16:43 Відповісти
Поймайте на улице лошадь и попробуйте ей что нибудь обьяснить- она ,, поймет,, и выразит это громким ржанием. Для всех адекватных граждан а этой первобытной стране проживают исключительно лошади , прочие животные которые мало чем похожи на людей. У них ( народами правителей) давно произошёл генный збой. Зачем какой либо стране связываться со странами типа - Корея, эритрея,Никарагуа, Раша, первобытные племена Амазонии? Они интересуют их только как субъекты гуманитарной помощи( если ее не будут давить тракторами или скармливать крокодилам)....Лошади - это лошади. У Украины все есть чтобы зверьё не лезло. Можно очень быстро освоить производство ракет с дальностью более 1000 км(даже гиперзвуковых)-Макс и ещё несколько фирм - обижен не мудаки с дебилами не работают. Можно модернизировать систему ПВО ( вернее реанимировать) - была очень ничего. Мы сами все можем- даже начинка ( подарки для мокшан есть, нужно напрячь мозги). Как только зверьё узнает и поймёт, что это( территория Украины) не базары, госпиталя, школы - которые они обычно бомбят в нашу сторону не будет выстрела даже из рогатки. Также нужно помнить , что с времён основания Москвы Менге- Тимуром в1275 году и до сегодняшнего дня у угро - монголов были самые тупые военноначальники во Вселенной( 2 МВ не в счёт , хотя яркий показатель тупизны ). Все зависит от нас - не выбирайте тех кто умеет только играть членом на рояле и пиариться- ошибки дорого обходятся.
показати весь коментар
22.11.2021 17:18 Відповісти
Маск сотрудничает с Южмашем давно.
показати весь коментар
22.11.2021 19:42 Відповісти
***** недавно вимагало у наркомату коня гарантії... а той... злив переписку з французами та німцями... і тепер типу щось "обговорює" з американцями....)))))) і це після його "кратковрєменной встрєчі" у Глазго )))) от же ж ****....
показати весь коментар
22.11.2021 19:52 Відповісти
 
 