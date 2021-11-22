Під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну, - Лавров

Тема України обговорюватиметься у ході "нового контакту лідерів РФ та США", терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав Лавров у понеділок на прес-конференції у Москві.

Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні: "Є Нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському Комплексі заходів і в подальших рішеннях".

"Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі", - заявив Лавров.

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Водночас, за його словами, у Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.

"Ну, а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.