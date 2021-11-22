Під час "чергового контакту" Путін і Байден обговорять Україну, - Лавров
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Тема України обговорюватиметься у ході "нового контакту лідерів РФ та США", терміни та формат проведення якого наразі узгоджуються.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Під час чергового контакту між нашими президентами, його час та інші параметри зараз обговорюються, безперечно, українська тема так чи інакше виникне", - сказав Лавров у понеділок на прес-конференції у Москві.
Міністр при цьому зазначив, що російська сторона не вважає за потрібне створювати нові формати по Україні: "Є Нормандський формат і є найголовніший механізм, який реалізує домовленості, укладені в мінському Комплексі заходів і в подальших рішеннях".
"Це я маю на увазі контактну групу, де безпосередньо працюють Донецьк, Луганськ та Київ за допомогою ОБСЄ та Російської Федерації. І виконувати всі домовленості, які були укладені у Мінську, необхідно саме у цьому форматі", - заявив Лавров.
Водночас, за його словами, у Москві виходять із того, що США "все-таки, можливо, трохи краще розуміють нинішню ситуацію" навколо українського врегулювання.
"Ну, а те, що вони можуть вплинути на Київ сильніше, ніж будь-хто інший - напевно, це ні в кого сумнівів не викликає", - сказав Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
Браво!
А хто небуть з МЗС, чи сам президент інформували Джо про справжню історію різних народів (угро-фінів московців і слов'ян русинів)? Чи написані і видані книги про це і чи вони надійшли в кожне посольство і консульство для розповсюдження серед владної єліти іноземних країн, особливо тих від яких залежить наша безпека?
Повне нерозумінні важливості цього питання, починаючи з 1991 року..
Жахливо усвідомлювати це.
Вот до чего нас докатила ЗЕкоманда.
Этот и есть демократия , США уважает выбор людей каким бы он ни был, никто не станет воевать за зебилов, захотевших иметь президентом кремлевскую крысу.
При Порошенко международная помощь и поддержка Украине была на самом высоком уровне.
а з "росміши коміка" і дійсно НІХТО не хоче засвітитись...
американці контролюють всю інфу і все знають: і як преЗедент ні слова не виригав, коли руSSкі терористи вбили Украінського Воїна на нейтральній полосі...
і як дав руSSкім можливість не виконувати рішеня Міжнародного морсжького Трибуналу.... не говорячи вже про вагнерґейт та цемахів з медведчукама та єрмаками....
Ну что же, кремлевский кролик, ты сам же и ответил на свой вопрос. Уже забыл про лучшего друга рабссеи по теории твоих же трапм-пам-пампов?
П.с. до президенства клоуна ещё 2,5 года.
США помогает тем кто отстаивает интересы Украины ,Порошенко по прежнему тот президент с которым готовы говорить в США, вот и Бурбу взяли под свою защиту,и подумайте от кого?От президента Украины,от украинских спецслужб,от 73% зобанутых зелохов.,уже не говорю об украинских корупционерах ,котрые будут рвать на куски за свое корыто.
Бляха... Многоходовочник застрял в одном ходе. Нормандский и только там ты, *****, обязан будешь своим присутствием отвечать за развязанную войну. С твоими обдроченцами ордловскими никто не сядет за один стол переговоров.
КАК УБИЙЦЕ ХУТИНУ ХОЧЕТЬСЯ ОПЯТЬ ВЛЕЗЬТЬ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТУСОВКУ .
Если выгнать рашу из ООН и лишить право ВЕТО , они станут сговорчивее
Согласен.
Не важна форма,важен конечный результат.