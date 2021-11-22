"Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі", - Кулеба
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Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат, разом із Німеччиною та Францією як посередниками.
Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ підвищила інтенсивність дезінформації, включно з хибними звинуваченнями України у нібито підготовці до військового нападу на Донбасі. Офіційно: Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту", - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити Нормандський формат, разом із Німеччиною та Францією як посередниками.
"Ми закликаємо РФ взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. Водночас українська дипломатія продовжує працювати над зміцненням обороноздатності нашої держави з метою стримування Росії від подальших агресивних дій", - наголосив міністр.
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Поток сообщений о подготовке российской военной операции в Украине, подкрепленный официальными заявлениями из Киева, ударил по российским активам, пишет finanz.ru.
На торгах в понедельник российский рубль спикировал до 3-месячного минимума к доллару, а рынок акций пережил сильнейший за полтора года обвал, за несколько часов отрезавший 11 млрд долларов от капитализации «голубых фишек» из индекса РТС.
«Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение политической обстановки вокруг России», - отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
На 13.49 мск доллар с расчетами «завтра» подорожал на 92 копейки, до 74,26 рубля, а ранее в ходе сессии добирался до отметки 74,40, переписав максимум с конца августа.
Курс евро вырос на 77 копеек, до 83,7575 рубля, а ранее едва не пробил отметку 84, выше которой не поднимался с 6 октября.
Индекс РТС теряет 4,13% - рекордную величину с начала года - на фоне фронтального падения голубых фишек. «Газпром» дешевеет на 4,87%, Сбербанк на 4,36%, «Роснефть» - на 2,4%, «Новатэк» - на 4,82%.
Индекс МосБиржи, отслеживающий рублевую капитализацию полсотни крупнейших российских компаний, снижается на 3%, чего рынок не видел ни разу с обвала в апреле 2020 года.
Цены государственных облигаций продолжают катиться вниз и обновляют минимумы с января-2019 по индексу RGBI: в понедельник он потерял еще 0,32%, до 134,92 пункта.
Из российских активов выходят нерезиденты: они распродают акции и облигации за рубли, которые конвертируют в валюту. Эти средства давят на рубль вместе с интервенциями Минфина, который в этом месяце должен купить рекордные 7,2 млрд долларов для наполнения ФНБ, отмечает Антонов.
Хотя российские власти продолжают опровергать сообщения о подготовке военной операции в Украине, рынок не спешит им верить, тем более что публикации на эту тему множатся.
как налогоплательщик я против этого.
Освобождение украинской территории части Донбасса может быть осуществлено исключительно и только по хорватскому сценарию.
Но в Хорватии одним из важнейших факторов успешности была полная секретность.
сказал бы, что ВСУ планируют молниеносную атаку на Крым и Донбасс - и москали сразу же стали бы зарываться в землю и ждать наступления
и нехай ждут до весны, а там и путлер сдохнет
- первый ЛЕОНИД Кравчук, комуняка
- второй ЛЕОНИД Кучма - создатель олигархов
- третий Ринат ЛЕОНИДОВИЧ Ахметов