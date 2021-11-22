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В рамках инициативы Елены Зеленской в аэропорту Харькова определили места для молебна туристов из мусульманских стран, - "слуга народа" Тищенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В международном аэропорту "Харьков" определили места для молебна туристов из мусульманских стран.
Об этом народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Только что с рабочим визитом прибыл в Харьков. Сейчас мы с командой находимся на территории Харьковского аэропорта. Пообщались с руководством и определили места для молебна для туристов из мусульманских стран. Впереди нас ждёт насыщенный график!", - написав Тищенко.
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