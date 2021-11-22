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ОБСЕ фиксирует размещение на оккупированных территориях запрещенной российской техники

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ОБСЕ фиксирует размещение на оккупированных территориях запрещенной российской техники

Миссия ОБСЕ обнаружила размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники вооруженных формирований РФ. Техника расположена вне мест хранения, определенных в Минских соглашениях.

Об этом идет речь в сообщении ГУ разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 10 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В ГУР МО отметили, что нарушения со стороны ВФ РФ являются очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе", - Кулеба

"Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - добавили в разведке.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
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22.11.2021 16:38
+4
Интересно, кто заказывал гнусавой крысе его видосик в 2014, о том , шо "никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы на запад" на фоне кремля?
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22.11.2021 17:17
+4
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22.11.2021 17:22
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22.11.2021 16:38 Ответить
Толстьій порохобот Арьев завел шарманку про "зраду". А кто заказал музьіку ?
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22.11.2021 16:52 Ответить
Интересно, кто заказывал гнусавой крысе его видосик в 2014, о том , шо "никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы на запад" на фоне кремля?
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22.11.2021 17:17 Ответить
Троллинг , либо сарказм . Но никак не одобрение действий Кремля. Имхо
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22.11.2021 17:21 Ответить
Интересно, шо бы с гнусавым московитским выкидышем сталось, если бы оно так "пошутило" где-то недалеко от передовой на стороне ЗСУ? Твои потуги отбелить вот это руснявое - просто жалки. Потому шо вы именно за вот это и голосовали.
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22.11.2021 17:24 Ответить
Зеленский еврей ...
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22.11.2021 17:27 Ответить
Он такой же русский, как и соловьиный помет, который шапиро. Или кива. Русский - не национальность.Это место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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22.11.2021 17:31 Ответить
Русский калька с мардовского "рускань", т.е из мардвы.
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22.11.2021 20:59 Ответить
На, наслаждайся. Sorry, с кремлем я ошибся.
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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22.11.2021 17:22 Ответить
ОБісрані Статисти Європи....
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22.11.2021 16:39 Ответить
Да вранье все это. Надо дороги строить. А армия подождет. Так величайцший лидер решил.
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22.11.2021 16:40 Ответить
Любители потроллить "бесполезное" ОБСЕ забьівают , что Москва все свои утверждения о подготовке Киевом силового решения конфликта вьідает голословно , без ссьілок на єту организацию . Зато Украина постоянно ссьілается на подтвержденньіе миссией ОБСЕ фактьі нарушения Минских соглашений со стороньі т.н. "ЛДНР". Чья позиция крепче ?
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22.11.2021 16:59 Ответить
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22.11.2021 17:22 Ответить
Не тока дескинизация и куканизация.
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22.11.2021 21:01 Ответить
"Накачують", а Піськов репетує, що це Захід накачує Україну озброєнням.
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22.11.2021 17:44 Ответить
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22.11.2021 18:14 Ответить
 
 