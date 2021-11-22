ОБСЕ фиксирует размещение на оккупированных территориях запрещенной российской техники
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Миссия ОБСЕ обнаружила размещение на оккупированной территории Донбасса военной техники вооруженных формирований РФ. Техника расположена вне мест хранения, определенных в Минских соглашениях.
Об этом идет речь в сообщении ГУ разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 10 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
В ГУР МО отметили, что нарушения со стороны ВФ РФ являются очевидным проявлением агрессивных намерений оккупантов.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - добавили в разведке.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo