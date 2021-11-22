ОБСЄ фіксує розміщення на окупованих територіях забороненої російської техніки
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Місія ОБСЄ виявила розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки збройних формувань РФ. Техніка розташована поза місцями зберігання, визначеними в Мінських угодах.
Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 10 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
В ГУР МО зазначили, що порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів окупантів
"Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - додали у розвідці.
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