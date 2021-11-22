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ОБСЄ фіксує розміщення на окупованих територіях забороненої російської техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОБСЄ фіксує розміщення на окупованих територіях забороненої російської техніки

Місія ОБСЄ виявила розміщення на окупованій території Донбасу військової техніки збройних формувань РФ. Техніка розташована поза місцями зберігання, визначеними в Мінських угодах.

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 10 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

В ГУР МО зазначили, що порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів окупантів

"Підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - додали у розвідці.

Читайте: "Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі", - Кулеба

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
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22.11.2021 16:38
+4
Интересно, кто заказывал гнусавой крысе его видосик в 2014, о том , шо "никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы на запад" на фоне кремля?
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22.11.2021 17:17
+4
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22.11.2021 17:22
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22.11.2021 16:38 Відповісти
Толстьій порохобот Арьев завел шарманку про "зраду". А кто заказал музьіку ?
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Интересно, кто заказывал гнусавой крысе его видосик в 2014, о том , шо "никакой войны нет, просто рААссеюшка отодвигает свои границы на запад" на фоне кремля?
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22.11.2021 17:17 Відповісти
Троллинг , либо сарказм . Но никак не одобрение действий Кремля. Имхо
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22.11.2021 17:21 Відповісти
Интересно, шо бы с гнусавым московитским выкидышем сталось, если бы оно так "пошутило" где-то недалеко от передовой на стороне ЗСУ? Твои потуги отбелить вот это руснявое - просто жалки. Потому шо вы именно за вот это и голосовали.
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22.11.2021 17:24 Відповісти
Зеленский еврей ...
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22.11.2021 17:27 Відповісти
Он такой же русский, как и соловьиный помет, который шапиро. Или кива. Русский - не национальность.Это место во вселенской иерархии мрази - где-то между канализационной крысой и сифилисом.
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22.11.2021 17:31 Відповісти
Русский калька с мардовского "рускань", т.е из мардвы.
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22.11.2021 20:59 Відповісти
На, наслаждайся. Sorry, с кремлем я ошибся.
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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22.11.2021 17:22 Відповісти
ОБісрані Статисти Європи....
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22.11.2021 16:39 Відповісти
Да вранье все это. Надо дороги строить. А армия подождет. Так величайцший лидер решил.
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22.11.2021 16:40 Відповісти
Любители потроллить "бесполезное" ОБСЕ забьівают , что Москва все свои утверждения о подготовке Киевом силового решения конфликта вьідает голословно , без ссьілок на єту организацию . Зато Украина постоянно ссьілается на подтвержденньіе миссией ОБСЕ фактьі нарушения Минских соглашений со стороньі т.н. "ЛДНР". Чья позиция крепче ?
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22.11.2021 16:59 Відповісти
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22.11.2021 17:22 Відповісти
Не тока дескинизация и куканизация.
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22.11.2021 21:01 Відповісти
"Накачують", а Піськов репетує, що це Захід накачує Україну озброєнням.
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22.11.2021 17:44 Відповісти
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22.11.2021 18:14 Відповісти
 
 