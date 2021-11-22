За закон о столице не хватает голосов, - Черненко
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У "слуг" не хватает голосов для голосования за закон о столице. Поэтому на Банковой обсуждают вариант отложить рассмотрение этого вопроса на следующий год.
Об этом заявил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока страна переваривает скандал с "вагнергейтом", в Офисе Президента думают еще над одним "головняком": как протянуть на следующей неделе закон о столице, голосов на который по-прежнему не хватает. В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице. Сколько бы сообщений во фракционный чат не писал Корниенко, "слуги" не согласились голосовать за этот проект", - сообщил Черненко.
Он видит несколько причин, почему народные депутаты отказываются голосовать за закон о столице от "слуг".
"Во-первых, со снятием Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. Слуги понимают, что Кличко – не Разумков, которого отставили с первого раза. Тут так просто не выйдет. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного суда Украины и настроениями киевлян. Если жители столицы увидят, что Киев "нагинают", то голосов слугам и Зеленскому жители четырехмиллионного мегаполиса больше не подарят", – отметил Черненко.
Вторая причина, по словам эксперта, – это опасение нардепов за предстоящую расплату. Именно поэтому голосов за закон не хватает не только среди слуг народа, но и в других фракциях и группах.
"Какой бы активной ни была работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные слуги понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату – менее опасно, чем проголосовать и попасть под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент тех, кто не желает голосовать от "слуг" – голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах. В связи с этим на Банковой, по моей информации, обсуждают вариант отложить рассмотрение закона о столице на следующий год", - заявил Александр Черненко.
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беня решил, что вв одиночку ахметку сможет победить?))) смешно)
Треба спровадити вискочку на кривий ріг.
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/21/7314760/
Как сообщил УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, в действующем законодательстве увольнение "языкового уполномоченного возможно только в случае его добровольной отставки, не приведи Господь, дай Бог Креминю здоровья, смерти, либо если он будет осужден судом".
При этом, по словам Бужанского, качество работы "языкового уполномоченного" никаким образом не влияет на возможность его отставки.