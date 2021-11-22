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Киев (24549) Черненко (100) Слуга народа (2547) Офис Президента (1694)

За закон о столице не хватает голосов, - Черненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

За закон о столице не хватает голосов, - Черненко

У "слуг" не хватает голосов для голосования за закон о столице. Поэтому на Банковой обсуждают вариант отложить рассмотрение этого вопроса на следующий год.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока страна переваривает скандал с "вагнергейтом", в Офисе Президента думают еще над одним "головняком": как протянуть на следующей неделе закон о столице, голосов на который по-прежнему не хватает. В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице. Сколько бы сообщений во фракционный чат не писал Корниенко, "слуги" не согласились голосовать за этот проект", - сообщил Черненко.

Он видит несколько причин, почему народные депутаты отказываются голосовать за закон о столице от "слуг".

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"Во-первых, со снятием Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. Слуги понимают, что Кличко – не Разумков, которого отставили с первого раза. Тут так просто не выйдет. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного суда Украины и настроениями киевлян. Если жители столицы увидят, что Киев "нагинают", то голосов слугам и Зеленскому жители четырехмиллионного мегаполиса больше не подарят", – отметил Черненко.

Вторая причина, по словам эксперта, – это опасение нардепов за предстоящую расплату. Именно поэтому голосов за закон не хватает не только среди слуг народа, но и в других фракциях и группах.

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"Какой бы активной ни была работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные слуги понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату – менее опасно, чем проголосовать и попасть под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент тех, кто не желает голосовать от "слуг" – голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах. В связи с этим на Банковой, по моей информации, обсуждают вариант отложить рассмотрение закона о столице на следующий год", - заявил Александр Черненко.
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Топ комментарии
+14
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22.11.2021 19:14
+12
Просто чем ближе к выборам, многи понимают что на проекте "Слуги Народа" поставлен крест и надо искать себе политическое будущее. А так, как многиу "слуги" взялись ниоткуда, они никто в политическом смысле, то этот проект СН скоро исчезнет безвозвратно с новыми выборами. Пример тому "Наша Украина" , Народный Фронт" и мн. др. Зачем себе искать тогда на одно место приключения. Лучше примкнуть к кому-либо. Чем ближе к выборам, тем труднее будет находить голоса СН в парламенте за проведение непопулярных решений.
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22.11.2021 19:05
+9
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22.11.2021 19:13
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Правила форума Совет форумчан
5600 не хватает, тут тоже обделались. Привыкайте теперь это ваше кредо.
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22.11.2021 18:47 Ответить
Вот вам🐲💩🤢👿🤡 , 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼, а не Кличко
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22.11.2021 19:16 Ответить
фсе ЗЕ-льний бобік здох !!!!
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22.11.2021 20:40 Ответить
монобольшинство, ты где? где месяц на формирование коалиции?
беня решил, что вв одиночку ахметку сможет победить?))) смешно)
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22.11.2021 18:49 Ответить
І не наберуться голоси ніколи.Інстинкт самозбереження є навіть у зеленої плісняви.Подавляться Києвом
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22.11.2021 18:51 Ответить
Просто чем ближе к выборам, многи понимают что на проекте "Слуги Народа" поставлен крест и надо искать себе политическое будущее. А так, как многиу "слуги" взялись ниоткуда, они никто в политическом смысле, то этот проект СН скоро исчезнет безвозвратно с новыми выборами. Пример тому "Наша Украина" , Народный Фронт" и мн. др. Зачем себе искать тогда на одно место приключения. Лучше примкнуть к кому-либо. Чем ближе к выборам, тем труднее будет находить голоса СН в парламенте за проведение непопулярных решений.
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22.11.2021 19:05 Ответить
Да в том-то и дело что шлюги нарулили на десятки уголовных дел, включая клована за госизмену. Ну в общем по украинской традиции "Зеленяку на гиляку".
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22.11.2021 19:35 Ответить
а можно хоть один пример наказания по этой традиции? Мы НИКОГДА НИКОГО НЕ НАКАЗЫВАЕМ....потому и не боятся они ничего...если под горячую руку не попасть как тот же Шуфрич то тебя даже в Бачёк никто не закинет...Вон это одноглазая падлюка с Соловьёвым в эфире трётся и поддакивает ему...и что? НИ-ЧЕ-ГО....
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22.11.2021 20:25 Ответить
Не боятся дебилы, голосующие за зебила. Не боятся наши парни га фронте, которых зебил предает.
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22.11.2021 21:15 Ответить
Вони серйозно розраховують ще рік протриматись?
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22.11.2021 19:10 Ответить
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22.11.2021 19:10 Ответить
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22.11.2021 19:51 Ответить
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22.11.2021 19:13 Ответить
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22.11.2021 19:14 Ответить
Видно в отарі не вистачає баранів. А не варто було на природі "шашлики" жарити.
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22.11.2021 19:14 Ответить
уверен, что больше 5% зеплесень в Киеве в 2019 не набрала а теперь и подавно не наберет. да и педаля просто так с потоков не соскочит
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22.11.2021 19:28 Ответить
Сегодня нет, а завтра будет, в чем проблема, уважаемые?
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22.11.2021 19:29 Ответить
Та нема проблем. Нехай кияни ворушаться.
Треба спровадити вискочку на кривий ріг.
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22.11.2021 19:31 Ответить
Здається, замах зеленського на Київ закінчиться для нього Майданом і посадкою на йолку
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22.11.2021 19:30 Ответить
слугі превращаются .... превращаются слугі ...В КРИС на тонучому кораблі
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22.11.2021 19:38 Ответить
їм навіть "майбахи" вже не подають, навіть на Мар"янкин документ затвердити не подали
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22.11.2021 19:40 Ответить
Инстинкт самосохранения называется.
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22.11.2021 19:41 Ответить
Киев слишком лакомый кусочек, чтобы его взяли и подарили Шмаркле. Даже олигархи на это не пойдут
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22.11.2021 19:40 Ответить
кияни їм покажуть "закон про столицю
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/21/7314760/

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22.11.2021 19:45 Ответить
В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении

Как сообщил УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, в действующем законодательстве увольнение "языкового уполномоченного возможно только в случае его добровольной отставки, не приведи Господь, дай Бог Креминю здоровья, смерти, либо если он будет осужден судом".

При этом, по словам Бужанского, качество работы "языкового уполномоченного" никаким образом не влияет на возможность его отставки.
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22.11.2021 19:55 Ответить
Быть Московскому Улусу со столицей в Москве!
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22.11.2021 19:53 Ответить
Розісралися з ахметкой, тепер у вас ні на що не вистачатиме голосів.
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22.11.2021 20:02 Ответить
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22.11.2021 22:58 Ответить
 
 