За закон про столицю не вистачає голосів , - Черненко

У "слуг" не вистачає голосів для голосування за закон про столицю. Через це на Банковій обговорюють варіант відкласти розгляд цього питання на наступний рік.

Про це заявив народний депутат VIII скликання, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки країна перетравлює скандал із "вагнергейтом", в Офісі Президента думають ще над одним "головняком": як протягнути наступного тижня закон про столицю, голосів на який, як і раніше, не вистачає. Минулого четверга Рада так і не змогла затвердити спецпроцедуру для голосування за закон про столицю. Скільки б повідомлень до фракційного чату не писав Корнієнко, "слуги" не погодилися голосувати за цей проєкт", - повідомив Черненко.

Він бачить декілька причин, чому народні депутати відмовляються голосувати за закон про столицю від "слуг".

"По-перше, зі зняттям Кличка з посади голови КМДА (а закон, по суті, про це) можуть виникнути проблеми. Слуги розуміють, що Кличко – не Разумков, якого відставили з першого разу. Тут так просто не вийде. Сам Кличко озброївся висновками Ради Європи, рішеннями Конституційного суду України та настроями киян. Якщо мешканці столиці побачать, що Київ "нагинають", то голосів слугам і Зеленському жителі чотиримільйонного мегаполісу більше не подарують", - зазначив Черненко.

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Друга причина, за словами експерта, - це побоювання нардепів за майбутню розплату. Саме тому голосів за закон не вистачає не лише серед "слуг народу", але й в інших фракціях та групах.

"Якою б активною не була сьогодні робота з примусу до голосування, навіть найконвертніші слуги розуміють, що бути оштрафованим на одну зарплату – менш небезпечно, ніж проголосувати і піти під статтю, коли влада зміниться. По-третє, основний аргумент тих, хто не бажає голосувати від "слуг" - голосів за закон про столицю, а по суті, проти Кличка немає і в інших фракціях та групах. У зв’язку з цим на Банковій, за моєю інформацією, обговорюють варіант відкласти розгляд закону про столицю на наступний рік", - заявив Олександр Черненко.