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Київ (13848) Кличко (2816) Черненко (22) Слуга народу (2544) Офіс Президента (1751)

За закон про столицю не вистачає голосів , - Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

За закон про столицю не вистачає голосів , - Черненко

У "слуг" не вистачає голосів для голосування за закон про столицю. Через це на Банковій обговорюють варіант відкласти розгляд цього питання на наступний рік.

Про це заявив народний депутат VIII скликання, ексголова Комітету виборців України Олександр Черненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки країна перетравлює скандал із "вагнергейтом", в Офісі Президента думають ще над одним "головняком": як протягнути наступного тижня закон про столицю, голосів на який, як і раніше, не вистачає. Минулого четверга Рада так і не змогла затвердити спецпроцедуру для голосування за закон про столицю. Скільки б повідомлень до фракційного чату не писав Корнієнко, "слуги" не погодилися голосувати за цей проєкт", - повідомив Черненко.

Він бачить декілька причин, чому народні депутати відмовляються голосувати за закон про столицю від "слуг".

"По-перше, зі зняттям Кличка з посади голови КМДА (а закон, по суті, про це) можуть виникнути проблеми. Слуги розуміють, що Кличко – не Разумков, якого відставили з першого разу. Тут так просто не вийде. Сам Кличко озброївся висновками Ради Європи, рішеннями Конституційного суду України та настроями киян. Якщо мешканці столиці побачать, що Київ "нагинають", то голосів слугам і Зеленському жителі чотиримільйонного мегаполісу більше не подарують", - зазначив Черненко.

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Друга причина, за словами експерта, - це побоювання нардепів за майбутню розплату. Саме тому голосів за закон не вистачає не лише серед "слуг народу", але й в інших фракціях та групах.

"Якою б активною не була сьогодні робота з примусу до голосування, навіть найконвертніші слуги розуміють, що бути оштрафованим на одну зарплату – менш небезпечно, ніж проголосувати і піти під статтю, коли влада зміниться. По-третє, основний аргумент тих, хто не бажає голосувати від "слуг" - голосів за закон про столицю, а по суті, проти Кличка немає і в інших фракціях та групах. У зв’язку з цим на Банковій, за моєю інформацією, обговорюють варіант відкласти розгляд закону про столицю на наступний рік", - заявив Олександр Черненко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
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22.11.2021 19:14
+12
Просто чем ближе к выборам, многи понимают что на проекте "Слуги Народа" поставлен крест и надо искать себе политическое будущее. А так, как многиу "слуги" взялись ниоткуда, они никто в политическом смысле, то этот проект СН скоро исчезнет безвозвратно с новыми выборами. Пример тому "Наша Украина" , Народный Фронт" и мн. др. Зачем себе искать тогда на одно место приключения. Лучше примкнуть к кому-либо. Чем ближе к выборам, тем труднее будет находить голоса СН в парламенте за проведение непопулярных решений.
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22.11.2021 19:05
+9
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22.11.2021 19:13
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5600 не хватает, тут тоже обделались. Привыкайте теперь это ваше кредо.
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22.11.2021 18:47 Відповісти
Вот вам🐲💩🤢👿🤡 , 🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼🖕🏼, а не Кличко
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22.11.2021 19:16 Відповісти
фсе ЗЕ-льний бобік здох !!!!
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22.11.2021 20:40 Відповісти
монобольшинство, ты где? где месяц на формирование коалиции?
беня решил, что вв одиночку ахметку сможет победить?))) смешно)
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22.11.2021 18:49 Відповісти
І не наберуться голоси ніколи.Інстинкт самозбереження є навіть у зеленої плісняви.Подавляться Києвом
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22.11.2021 18:51 Відповісти
Просто чем ближе к выборам, многи понимают что на проекте "Слуги Народа" поставлен крест и надо искать себе политическое будущее. А так, как многиу "слуги" взялись ниоткуда, они никто в политическом смысле, то этот проект СН скоро исчезнет безвозвратно с новыми выборами. Пример тому "Наша Украина" , Народный Фронт" и мн. др. Зачем себе искать тогда на одно место приключения. Лучше примкнуть к кому-либо. Чем ближе к выборам, тем труднее будет находить голоса СН в парламенте за проведение непопулярных решений.
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22.11.2021 19:05 Відповісти
Да в том-то и дело что шлюги нарулили на десятки уголовных дел, включая клована за госизмену. Ну в общем по украинской традиции "Зеленяку на гиляку".
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22.11.2021 19:35 Відповісти
а можно хоть один пример наказания по этой традиции? Мы НИКОГДА НИКОГО НЕ НАКАЗЫВАЕМ....потому и не боятся они ничего...если под горячую руку не попасть как тот же Шуфрич то тебя даже в Бачёк никто не закинет...Вон это одноглазая падлюка с Соловьёвым в эфире трётся и поддакивает ему...и что? НИ-ЧЕ-ГО....
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22.11.2021 20:25 Відповісти
Не боятся дебилы, голосующие за зебила. Не боятся наши парни га фронте, которых зебил предает.
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22.11.2021 21:15 Відповісти
Вони серйозно розраховують ще рік протриматись?
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22.11.2021 19:10 Відповісти
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22.11.2021 19:10 Відповісти
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22.11.2021 19:51 Відповісти
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22.11.2021 19:13 Відповісти
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22.11.2021 19:14 Відповісти
Видно в отарі не вистачає баранів. А не варто було на природі "шашлики" жарити.
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22.11.2021 19:14 Відповісти
уверен, что больше 5% зеплесень в Киеве в 2019 не набрала а теперь и подавно не наберет. да и педаля просто так с потоков не соскочит
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22.11.2021 19:28 Відповісти
Сегодня нет, а завтра будет, в чем проблема, уважаемые?
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22.11.2021 19:29 Відповісти
Та нема проблем. Нехай кияни ворушаться.
Треба спровадити вискочку на кривий ріг.
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22.11.2021 19:31 Відповісти
Здається, замах зеленського на Київ закінчиться для нього Майданом і посадкою на йолку
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22.11.2021 19:30 Відповісти
слугі превращаются .... превращаются слугі ...В КРИС на тонучому кораблі
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22.11.2021 19:38 Відповісти
їм навіть "майбахи" вже не подають, навіть на Мар"янкин документ затвердити не подали
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22.11.2021 19:40 Відповісти
Инстинкт самосохранения называется.
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22.11.2021 19:41 Відповісти
Киев слишком лакомый кусочек, чтобы его взяли и подарили Шмаркле. Даже олигархи на это не пойдут
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22.11.2021 19:40 Відповісти
кияни їм покажуть "закон про столицю
"https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/21/7314760/

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22.11.2021 19:45 Відповісти
В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении

Как сообщил УНИАН один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, в действующем законодательстве увольнение "языкового уполномоченного возможно только в случае его добровольной отставки, не приведи Господь, дай Бог Креминю здоровья, смерти, либо если он будет осужден судом".

При этом, по словам Бужанского, качество работы "языкового уполномоченного" никаким образом не влияет на возможность его отставки.
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22.11.2021 19:55 Відповісти
Быть Московскому Улусу со столицей в Москве!
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22.11.2021 19:53 Відповісти
Розісралися з ахметкой, тепер у вас ні на що не вистачатиме голосів.
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22.11.2021 20:02 Відповісти
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22.11.2021 22:58 Відповісти
 
 